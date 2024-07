O kolik se znovu zvýší důchody? Jurečka řekl první číslo

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 10. 7. 2024

Základní výměra důchodů stoupne od ledna 2025 o 290 korun měsíčně. Procentní část se zvýši o 0,4 procenta. Lidé s průměrným důchodem si tak polepší o 356 korun měsíčně.

Průměrný důchod v Česku tedy stoupne na 21 078 korun měsíčně. Definitivní čísla budou upřesněna v září podle vývoje mezd.

„Navýšení bude stát státní rozpočet 12,2 miliardy korun. Mezi příjmy z pojistného a výdaji na důchody bude v příštím roce deficit 18,3 miliardy korun,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Důchod od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) pobírá zhruba 2,85 milionu lidí.

Doposud se důchody při řádné valorizaci zvyšovaly o celou inflaci a o polovinu růstu reálných mezd. Od ledna 2025 se sice budou dál zvyšovat o inflaci, ale k tomu jen o třetinu růstu reálných mezd. Nově se bude vycházet jen z růstu životních nákladů důchodců.

Doteď se počítalo buď s růstem spotřebitelských cen domácností důchodců nebo s růstem spotřebitelských cen všech domácností – do výpočtu valorizace se použila ta inflace, která byla vyšší.

Nová pravidla u valorizací důchodů také zrušila mimořádnou valorizaci, která zvyšovala důchody v případě, že za sledované období od posledního přidání meziměsíční přírůstek cen překročil pět procent. Stát bude místo mimořádné valorizace vyplácet dočasný příspěvek do další řádné valorizace.

Platíte hodně za elektřinu?

Změňte dodavatele Čím dříve se do změny dodavatele pustíte, tím víc ušetříte. Neotálejte a podívejte se, jaké nabídky pro vás máme. Chci ušetřit za elektřinu

Zároveň by se zvedla, opět jen dočasně, zásluhová část penze. O kolik procent by stoupla, o tolik procent by pak v lednovém navýšení byla nižší. Dočasný příspěvek a zvýšení procentních výměr má odrážet 60 procent růstu cen za sledované období.

V roce 2025 dojde také ke změně výplatních termínů důchodů. Jejich počet se sníží ze čtrnácti na sedm. „Předpokládáme, že ke zkrácení počtu na celkem sedm výplatních termínů, a to v sudých dnech od 2. do 14. dne v měsíci, dojde ve druhém čtvrtletí příštího roku,“ upřesnila tisková mluvčí sociální správy Jitka Drmolová.

Statisíce důchodů – starobních, invalidních i pozůstalostních – tak v příštím roce začne lidem chodit v jiný den, než na který byli zvyklí. Změna se dotkne i příjemců v domovech pro seniory a podobných zařízeních.

Další novinkou, která začne příští rok fungovat, je výplata důchodů vždy za kalendářní měsíc. Dosud se většina důchodů v Česku vyplácí na „klouzavý měsíc“ dopředu. Například senior, který má splatnost důchodu pravidelně k 16. dni v měsíci, dostává 16. srpna peníze na období od 16. srpna do 15. září.

Nově bude důchod vyplácen nezávisle na tom, na který den připadá pravidelný termín výplaty. Člověk, který bude dostávat důchod třeba osmý den v měsíci, ho tedy 8. července obdrží na kalendářní měsíc, tedy na 1. až 31. července. Stejně jako člověk, který bude dostávat důchod třeba dvanáctý den v měsíci.

Na kalendářní měsíc se v současnosti vyplácejí jen důchody příslušníkům ozbrojených sil nebo pozůstalým po nich – tedy vojákům, policistům a podobně. Jejich administraci mají na starosti ministerstva vnitra, obrany a spravedlnosti. Nově se tak sjednotí pravidla pro všechny důchody nezávisle na tom, kdo a komu je vyplácí. Více jsme psali zde: Výplatu důchodů čekají změny. Lidé dostanou nový termín

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

Srovnávat se vyplatí Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění, telekomunikací a financí. My počítáme, vy šetříte. Porovnat nabídky dodavatelů

Sdílejte článek, než ho smažem