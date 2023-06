S penězi na důchod pomůže DIP. Stát podpoří odvážné

Co se děje

Novinka nazvaná Dlouhodobý investiční produkt má přispět k rozvoji finančního trhu v Česku a zároveň nalákat více lidí k investicím, jejichž výnosy pak využijí v důchodu. Daňovou podporu díky tomu získá i člověk, který investuje přímo do podílových fondů nebo akcií, tedy i jinak než prostřednictvím penzijních fondů.

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) bude mít daňové úlevy podobně jako třetí důchodový pilíř, tedy penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, a jako životní pojištění se spořicí složkou.

Odečíst ze základu daně bude možné až 48 tisíc korun ročně – půjde o společný limit pro penzijní spoření, životní pojištění i DIP. Úlevu by mohl využít ten, kdo bude daný produkt využívat alespoň 10 ket a majetek z něj včetně výnosů si nevybere před dosažením 60 let věku (jinak by musel zpětně doplatit daň). Zaměstnavatelé budou moct přispívat zaměstnancům nově i na investice, dosavadní limit 50 tisíc korun ročně se ale nezvýší.

S přímým státním příspěvkem, jak ho známe z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, se u investic nepočítá.

Zatímco nyní je možné na penzi spořit pouze u několika vybraných finančních institucí, DIP bude moci poskytovat řada dalších regulovaných subjektů: obchodníci s cennými papíry, banky, investiční společnosti nebo i samosprávné investiční fondy.

K rizikovému DIPu ještě rizikový fond

Návrh, který vláda podpořila, počítá také se zavedením takzvaného alternativního účastnického fondu. Jde o nový typ fondu v doplňkovém penzijním spoření, který má být alternativou ke stávajícím účastnickým fondům s dynamickou investiční strategií.

„Stávající účastnické fondy nemohou z důvodu stanovených limitů investovat do fondů soukromého kapitálu (private equity) a do nemovitostí, start-upů nebo infrastruktury. U alternativního investičního fondu má být poplatková politika i investiční strategie nastavena volněji, což umožní penzijním společnostem investovat dynamičtěji a dosáhnout pro účastníky vyššího zhodnocení, přirozeně za cenu vyšší rizikovosti investice,“ píše ministerstvo financí ve svém návrhu. Okruh aktiv, do nichž může alternativní účastnický fond investovat, nebude zákonem omezen.

Podle Jany Brodani, ředitelky Asociace pro kapitálový trh, mohou oba návrhy (alternativní penzijní fond i dlouhodobý investiční produkt) významně přispět k větší efektivitě produktů individuálního zajištění na stáří.

„Obzvláště DIP přináší do třetího pilíře velkou flexibilitu pro investory, spolu se zvýšením konkurence na straně poskytovatelů. Tím může zatraktivnit individuální zajištění na stáří pro investory jakéhokoliv věku nebo investičního zaměření,“ míní Brodani.

Podobný názor má i Jan Macek, investiční specialista Conseq Invesment Management. „Zavedení DIP určitě smysl má. Čas na zásadní a nezbytnou reformu prvního důchodového pilíře Česká republika definitivně promeškala, druhý pilíř zanikl a je stále více zjevné, že o kvalitě posledních dvaceti či třiceti let života člověka rozhodnou jeho vlastní investice a úspory vytvořené v rámci soukromého III. pilíře. Je tedy zcela správně jej maximálně podporovat, rozšiřovat a zpřístupnit co nejvíce lidem,“ říká Macek.

Potvrdil, že Conseq novinku klientům v budoucnu nabídne. „Věříme, že vhodně doplní naše dosavadní portfolio investičních a penzijních produktů a služeb. Co přesně a v jaké formě budeme moci klientům nabídnout, ale bude jasné až ve chvíli, kdy bude schválena konečná verze novely a budeme znát finální parametru produktu,“ dodává Macek.

Vzhledem k tomu, že DIP bude moci nabídnout široký okruh společností (byť s licencí ČNB), doporučuje být obezřetný. „DIP je nástrojem pro dlouhodobé investování, nutné minimum je deset let, běžně tedy půjde o desítky. Doporučoval bych vybírat instituci s dostatečně silným finančním zázemím a dostatečně dlouhou historií na českém finančním trhu. Obecně lze říci, že u zavedených investičních společností a velkých bank by neměl účastník šlápnout vedle,“ radí Macek.

Alternativní účastnický fond je podle Macka novinkou, která míří spíše na sofistikovanější investory. „I pro běžného účastníka penzijního spoření může být ale zajímavé například rozšíření investičních možností o nemovitostní fondy. Takový investor bude také nicméně vystaven zvýšenému riziku výběru fondu, jehož investiční strategii zcela nerozumí a u kterého nebude schopen v plné míře posoudit jeho rizikovost,“ doplňuje. Alternativní účastnické fondy by proto doporučil spíše lidem, kteří už mají nějaké investiční zkušenosti za sebou.

Konkurence pro penzijní společnosti

Asociace penzijních společností má k vládnímu návrhu výhrady. „Nevidíme významný důvod pro zavedení DIPu. Dojde jen k rozmělnění toho, co jsou Češi ochotni na své penze odkládat. Produkt nenabízí oproti doplňkovému penzijnímu spoření nic nového. Lidé již od roku 2013 mohou své peníze v penzijním spoření aktivně investovat, měnit investiční strategie či čerpat daňové úlevy,“ říká prezident asociace Aleš Poklop.

Podle něj bude navíc produkt dražší než stávající „penzijko“. „Cena za investování v penzijku je transparentní a jasně daná zákonem. Účastník ví, kolik zaplatí. U plánovaného DIPu žádné limity pro poplatky nebudou, a jejich uživatelé tak nebudou chráněni žádným stropem. Když k tomu připočteme, že produkt nebude mít ani limity pro odměny prodejcům, které jsou u penzijka maximálně sedm procent z průměrné mzdy, lze předpokládat, že produkt bude spíše dražší než penzijko,“ míní Poklop.

Připomíná, že se mluví také o záměru zatraktivnit formu čerpání penzijka rentou a znevýhodnit jednorázové výběry. „Přitom nyní vláda chystá produkt, u kterého výplata rentou neexistuje a všichni si budou vybírat jen jednorázově. To je zcela protichůdné jednání. Motivovat lidi k výběru rentou podporujeme. Úprava možností výběru by ale měla být u všech podobných produktů, které stát podporuje, stejná,“ říká Poklop.

„V navrhované podobě se jedná o vytvoření nového státem podporovaného spořicího produktu, který využijí především nadprůměrně vydělávající domácnosti. A vzhledem k tomu, že naspořené prostředky bude možné jednorázově vybrat, bude mít jeho zavedení mizivý dopad na příjmovou situaci důchodcovských domácností, když bude nadto i daňově zvýhodněno proti stávajícímu doplňkového penzijního spoření,“ napsali k tomu ekonomové z Národní ekonomické rady vlády (NERV).

Návrh, který počítal se zavedením nového investičního účtu na penzi, představila už v roce 2019 minulá vláda vedená Andrejem Babišem. Tehdy se mluvilo o účtu dlouhodobých investic. Do voleb ho ale neprosadila, takže legislativní proces musel začít znovu.

Se státní podporou si dosud mohou Češi spořit v doplňkovém penzijním spoření a ve „starém“ penzijním připojištění, do něhož už nelze vstupovat. Na konci letošního čtvrtletí je využívalo celkem 4 367 837 lidí, z toho 2,682 milionu mělo penzijní připojištění a 1,686 milionu doplňkové penzijní spoření. Penzijní společnosti spravovaly ve svých fondech prostředky klientů v celkové výši 589,038 miliard korun.

