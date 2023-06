Zkuste nové penzijko, staré rušit nemusíte. Stát umožní obojí

V současnosti existují dva druhy penzijního spoření. První je staré penzijní připojištění, zvané dnes transformované fondy, do kterých už nelze od roku 2013 vstupovat, ale dál se v nich spoří. Garantují střadatelům, že sice nikdy nebudou v minusu (nemusí se bát „záporného zhodnocení“ úspor), ale investují tak opatrně, že se nedá mluvit o výnosu.

Druhým je nové doplňkové penzijní spoření – takzvané účastnické fondy. Právě ty nyní penzijní společnosti nabízejí. Lidé si v nich mohou vybírat strategii investování svých peněz, tedy například konzervativní variantu s nižším zhodnocením úspor nebo naopak rizikovou variantu s vyšším zhodnocením. Staré a nové „penzijko“ tvoří takzvaný třetí pilíř důchodového systému.

Výrazně více lidí zůstává ve starém spoření. Na konci prvního čtvrtletí letošního roku spořilo na důchod v transformovaných fondech celkem 2,682 milionu Čechů. V doplňkovém penzijním spoření, tedy účastnických fondech, to bylo o milion lidí méně.

Protože výše důchodů (v poměru k předchozímu výdělku) se má v budoucnu snižovat, je vhodné přejít k odvážnějším investicím, shoduje se mnoho expertů. Tedy ideálně, aby lidé, zvláště ti, co mají do starobního důchodu ještě dlouho, ukončili spoření v transformovaných fondech a přešli do těch účastnických. Nyní je totiž možné mít jen jednu smlouvu penzijního spoření. Lidem se ale přecházet příliš nechce.

„Jako důvod, proč účastníci nepřecházejí, je mnohdy uváděno to, že nechtějí přijít o své nároky z transformovaného fondu. Tam mají garanci černé nuly, tedy že žádný rok nesmí skončit ve ztrátě, jinak penzijní společnost musí ztrátu uhradit ze svého majetku. Investují velmi konzervativně a ve většině případů nejsou schopny pokrýt inflaci, což v dlouhodobém horizontu vede k devalvaci vložených prostředků,“ píše ministerstvo financí. Připravilo proto návrh, který má zvýšit zájem lidí právě o účastnické fondy.

Návrh počítá s tím, že se lidem nabídne možnost mít smlouvy dvě, respektive oba typy smluv najednou. Lidé budou moci zůstat v transformovaném fondu a při tom přispívat do účastnického fondu. Ovšem státní podporu, kterou stát k penzijnímu spoření poskytuje (starému či novému), dostanou jenom jednu.

„Účastník třetího penzijního pilíře si bude muset vybrat, na kterou smlouvu (zda na penzijní připojištění, nebo doplňkové penzijní spoření) bude posílat příspěvky a dostávat státní příspěvek. To znamená, že nebude moci platit příspěvek a dostávat státní příspěvek na dvě smlouvy, nýbrž vždy jen na jednu,“ vysvětluje Filip Běhal z tiskového oddělení ministerstva financí.

Podle něj bude možné jednu ze smluv – penzijní připojištění i doplňkové penzijní spoření – přerušit. „U přerušeného penzijního připojištění i doplňkového penzijního spoření penzijní společnost nadále prostředky vložené před přerušením investuje podle strategie zvolené ve smlouvě,“ dodává Běhal.

Návrh v tomto týdnu schválila vláda a teď míří do poslanecké sněmovny. Experti ho vítají, i když podle některých mohl být ještě vstřícnější.

Návrh v tomto týdnu schválila vláda a teď míří do poslanecké sněmovny. Experti ho vítají, i když podle některých mohl být ještě vstřícnější.

„Zvýšení mobility mezi fondy, tedy že lidé budou mít možnost spořit ve starých transformovaných fondech a v těch nových účastnických, které jsou výnostnější, vítáme,“ říká Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady. S detailnějším hodnocením je podle něj potřeba počkat na konečnou podobu dokumentu po schválení poslanci a senátory.

„Možnost zůstat jednou nohou v transformovaných fondech a druhou vstoupit do účastnických fondů je správná. Odpovídá reálným požadavkům lidí, kteří na jednu stranu chápou výhody investování, ale na druhé straně mohou mít strach vložit všechny dosud naspořené prostředky do investic,“ hodnotí návrh prezident Asociace penzijních společností Aleš Poklop.

Možnost mít obě spoření najednou doporučovala také Národní ekonomická rada vlády (NERV). Ta chtěla motivaci ještě více zacílit. Prosazovala hlubší podporu mobility lidí z transformovaných do účastnických fondů a zvýšení atraktivity doplňkového penzijního spoření i pro mladší ročníky. „Například snazší přestup z transformovaných fondů do účastnických, umožnění postupného přesunu pouze části prostředků z transformovaných fondů do účastnických, zvážit podporu přechodu od transformovaných fondů k účastnickým přímým finančním stimulem, který by byl podmíněn věkem,“ píše NERV.

Poradci z NERVu zároveň navrhovali i přísnější variantu: ukončit státní podporu v transformovaných fondech k nějakému datu a lidem, kteří si nezvolí náhradu, převést spoření do konzervativních fondů, případně převést na vázané úsporové konto s minimálním výnosem a minimálními poplatky a s možností vybrat ho po dosažení věku 60 let. Vládní návrh s tím ale nepočítá.

„NERV připomínky zveřejnil až 13. dubna a v této fázi procesu by již bylo problematické bez další odborné i politické diskuze zapracovat do návrhu zákona takto významnou změnu nakládání s úsporami střadatelů ve třetím pilíři. Do budoucna se debatě s experty z NERV samozřejmě nebráníme. V neposlední řadě připomínáme, že návrh zákona po schválení vládou standardně míří do sněmovny ke zbytku legislativního procesu, kdy nelze vyloučit, že ještě dozná dílčích změn zejména formou pozměňovacích návrhů,“ říká k tomu Filip Běhal z ministerstva financí.

Možnost mít obě penzijka zároveň je součástí novel, která obsahuje i další změny ve třetím pilíři důchodového systému. Od ledna 2024 by se měla změnit výše státního příspěvku na penzijní spoření: kdo si ukládá přes 1150 korun měsíčně, dostane vyšší podporu než dosud. O státní příspěvek by zároveň přišli lidé, kteří už jsou ve starobní penzi. Daňové výhody se také mají rozšířit na nově vzniklý dlouhodobý investiční produkt, který podpoří investování na důchod.

Fondy staré a nové Do konce roku 2012 jste si mohli sjednat penzijní připojištění. Důchodová reforma prosazená vládou Petra Nečase od roku 2013 přinesla změnu: z dosavadního penzijního připojištění se staly transformované fondy – normálně dál fungují, ale už do nich nemůžou vstupovat noví zájemci. Od roku 2013 si lze sjednat doplňkové penzijní spoření – účastnické fondy. Tady jsou nejpodstatnější rozdíly mezi oběma typy fondů: Zatímco v transformovaných fondech musí penzijní společnost garantovat každý rok nezáporný výsledek, u účastnických fondů takovou povinnost nemá. Může tak investovat i s odvážnější strategií, na druhou stranu s rizikem ztráty.

U nových fondů neexistuje takzvaná výsluhová penze, umožňující z transformovaných fondů vybrat po patnácti letech spoření polovinu peněz. Na druhou stranu například předdůchody lze čerpat jen z nových účastnických fondů.

Liší se i maximální poplatky, které zákon umožňuje penzijním společnostem účtovat. U transformovaných fondů je to 0,8 procenta ročně ze spravovaných peněz a 10 procent ze zisku, tedy z ročního zhodnocení. U účastnických fondů je to 0,4 procenta ze spravovaných peněz u povinného konzervativního fondu a rovné jedno procento u všech dalších fondů plus 10 procent ze zisku u povinného konzervativního fondu a 15 procent u všech ostatních.

Naopak se neliší třeba výše státního příspěvku nebo možnost daňových odečtů. A od roku 2016 jsou i stejné podmínky pro věk nutný pro výplatu naspořených peněz: i v účastnických fondech je to 60 let a už ne hranice důchodového věku, jak tomu bylo původně od roku 2013 (u některých starších penzijních plánů pro transformované fondy může být věk pro výplatu stanoven i pod hranicí 60 let). Staré a nové „penzijko“ tvoří takzvaný třetí pilíř důchodového systému (prvním pilířem je pro všechny povinný státní systém, v němž pracující lidé v „produktivním věku“ odvádějí část výdělků současným důchodcům; druhý pilíř pak zavedla zmíněná reforma vlády Petra Nečase, ale následující vláda Bohuslava Sobotky ho hned zrušila).

