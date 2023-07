Špatně počítáte. Úřad po výtce zpřesnil výpočet dávky na bydlení

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 14. 7. 2023

Doplatek na bydlení je dávkou v hmotné nouzi. Má sloužit lidem, kterým po zaplacení nákladů na bydlení, včetně využítí příspěvku na bydlení, stále nezbývá dost peněz na živobytí.

Jak se přiznává a počítá, jsme podrobněji popsali dřív: Doplatek na bydlení zpřísňuje. Kdo o něj přijde. Žadatelé od státu dostávají v průměru několik tisíc korun měsíčně.

Veřejný ochránce práv, ombudsman, teď ve své analýze upozornil na možné chyby, kterých se některé úřady práce dopuštěly při výpočtu dávky.

Kontaktní pracoviště úřadu podle něj nepostupují jednotně a a často využívají způsoby, které mohou zkreslit výši obvyklého nájemného, která je zásadní pro výpočty. „Špatný výpočet může způsobit i to, že osoba v hmotné nouzi o dosavadní bydlení přijde. To je v rozporu s účelem státní pomoci,“ uvádí ombudsman.

Jablka a hrušky

Při výpočtu doplatku na bydlení se počítá s náklady, která žadatel vydává na bydlení. Nepočítá se ale vždy s celým nájemným, které platí. Nájemné se započítá jen do výše, jaká je v okolí obvyklá. Kolik se platí za srovnatelný byt v domě ve srovnatelném místě a v obdobných dalších podmínkách.

Ombudsman už několikrát od roku 2014 monitoroval, jak úřady napříč republikou výši tohoto takzvaného místně obvyklého nájemného, potřebnou pro stanovení doplatku na bydlení, zjišťují. „Téměř každé druhé kontaktní pracoviště čerpalo ze zdrojů, které mohou zkreslit výši obvyklého nájemného,“ píše se v analýze.

Podle ní v některých případech úřad nesrovnával vzájemně srovnatelné byty. „Jako zdroj pro stanovení obvyklého nájemného v bytech soukromých pronajímatelů například nemohou sloužit byty pronajímané obcemi nebo ty, které pronajímá družstvo svým členům.“

Jak vybrat nejvýhodnější půjčku? Snadno! Srovnáme parametry včetně sazeb a najdeme tu nejvýhodnější a nejtransparentnější půjčku. Ať konsolidujete, či hledáte novou. Najít výhodnou půjčku

Úřady také občas čerpaly ze starých, už neaktuálních nájemních smluv. „Zaznamenali jsme například inzeráty zveřejněné a kontaktním pracovištěm vytištěné již v roce 2018. Takovýto postup nepovažujeme za správný,“ uvádí ombudsman, podle kterého by se data o výši nájemného měla pravidelně aktualizovat, nejméně jednou za rok. Zvlášť když nájmy rychle rostou jako teď v posledních měsících.

Analýza nabízí i několik netradičních příkladů pronájmů, které se při kontrole našly ve spisech úředníků. Například byt o velikosti osm (!) čtverečních mětrů, který bytem být neměl, byty bez sociálního zařízení nebo se společným záchodem na chodbě nebo nájemní smlouvy uzavřené mezi příbuznými či za nepřiměřeně nízkou cenu – například byt o velikosti 77 metrů čtverečních byl pronajímán za 2 tisíce korun měsíčně – a obvyklé nájemné v místě bylo přes 200 korun na metr čtvereční, tedy přes 15 tisíc za srovnatelný byt.

Zbavte nás počtů, dejte nám mapu

Dokument dává prostor i úředníkům, kteří podklady pro přiznání dávky připravují. Ti si vesměs stěžovali, že výpočet obvyklého nájmu je pracný a časově náročný. A volali po státem spravované cenové mapě, ze jaké vycházeli v minulosti. Ta teď už nefunguje. Podle vyjádření ministerstva pro místní rozvoj, které ji garantovalo, byla cenová mapa zrušena už v roce 2019. „Panovala nespokojenost s metodikou od externí firmy,“ uvedl úřad.

„Uvítali bychom, kdyby ministerstvo pro místní rozvoj vytvořilo cenovou mapu nájemného v místě obvyklého a nemuseli bychom ho vlastním šetřením a průzkumem zjišťovat,“ uváděl jeden z dotázaných úředníků. Podobně reagovali ostatní: „Podle našeho názoru je výpočet místně obvyklého nájemného neobjektivní. Vytvořená mapa nájemného by byla pro naši práci velmi pozitivní.“

I v další reakci se pracovník úřadu práce obracel k minulosti. „Velmi žádoucí by byl návrat k předchozí praxi, kdy se místně obvyklé nájemné stanovilo dle mapy nájemného ministerstva pro místní rozvoj. Stanovení místně obvyklého nájemného vedoucími oddělení hmotné nouze není vždy objektivní, může docházet k chybám ve výpočtu, je časově náročné.“

Úředníci by se ale měli brzy dočkat zjednodušení práce. Nová cenová mapa nájemného se chystá, jejím garantem bude ministerstva financí. Podle informací webu Peníze.cz by měla být hotová do konce letošního roku.

„O její využitelnosti za účelem nároku na dávky na bydlení se jedná v rámci připravované revize dávek, která by měla mít konkrétnější obrysy do konce tohoto roku,“ doplnil Jakub Augusta z tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí.

Odteď všichni stejně

Závěry obsáhlé analýzy ombudsman předal úřadu práce a ministerstvu práce a sociálních věcí. „S účinností od 1. července vydalo MPSV instrukci ke sjednocení postupu při určení v místě obvyklého nájemného pro účely systému pomoci v hmotné nouzi. Tento vnitřní řídící akt byl vydán kromě jiného i v návaznosti na šetření veřejného ochránce práv,“ uvedl Jakub Augusta.

Podle něj metodický materiál zpřesňuje a sjednocuje postupy úřadu práce. „Nedochází k zásadním změnám, pokud se jedná o základní principy, které se v praxi dlouhodobě využívají, nýbrž došlo ke zpřesnění postupu. Jedná se o poměrně složitou praxi, a to s ohledem na různá specifika jednotlivých regionů. Zohlednili jsme v něm právě doporučení a shromáždění poznatků z praxe,“ dodal Augusta.

Stanovení obvyklého nájemného hraje roli u doplatku na bydlení i u příspěvku na živobytí. Tyto dávky představují drtivou většinu všech vyplacených dávek pomoci v hmotné nouzi a jsou jedním z hlavních nástrojů pomoci lidem, kteří se ocitli v problematické životní situaci. Měsíčně je vyplaceno přes sto tisíc těchto dvou dávek ve výši kolem 5 miliard korun.

Spočítejte si příspěvek na bydlení 2023 Bydlím v obci s počtem obyvatel: Praha a Brno min. 70 000 obyvatel do 69 999 obyvatel Jsem (pod)nájemcem či vlastníkem bytu/domu: nájemního družstevního v soukromém vlastnictví Počet lidí v domácnosti: 1 nebo 2 osoby 3 osoby 4 a vice osob Měsíční průměr čistých příjmů za kalendářní čtvrtletí: Kč Měsíční náklady na bydlení Náklady se uvádějí jako průměr z minulého kalendářního čtvrtletí. Například v dubnu tedy sečtěte náklady za leden, únor a březen a vydělte je třemi. Nájemné: Kč Náklady na bydlení: Kč Vytápění - pevná paliva: Ne Ano Vytápění - ostatní způsoby: Kč Další kalkulačky Přídavky na dítě 2023

Životní minimum 2023

Podpora v nezaměstnanosti 2023

Všechny kalkulačky

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

Investujte a poleťte k moři Investujte bezpečněji. Zpravidla zajištěná nemovitostí s ročním výnosem až 13 %. Investujte a vydělejte si na dovolenou. Chci vědět více

Sdílejte článek, než ho smažem