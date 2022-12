Vyšší příspěvky na bydlení a přídavky na děti budou, potvrdil Senát

Senátoři schválili novelu zákona o státní sociální podpoře. Když zákon potvrdí prezident, od prvního ledna bude vyšší přídavek na dítě a změní se pravidla příspěvku na bydlení, na který pak dosáhne víc lidí a i mnoha jeho současným adresátům vzroste jeho výše.

Přídavek na dítě 2023: vyšší

Výše přídavku na dítě se ve všech kategoriích zvýší o 200 korun. Základní částka pro děti do šesti let tak stoupne z 630 na 830 korun, pro děti od šesti do 15 let stoupne z 770 na 970 korun a pro děti od 15 do 26 let stoupne ze 880 na 1080 korun. Pro rodiny, kde aspoň jeden z rodičů má příjmy ze zaměstnání nebo podnikání přinejmenším ve výši životního minima jednotlivce, je přídavek o 500 korun vyšší než v základní variantě. I jejich výše teď stoupne: pro děti do šesti let se zvýší z 1130 na 1330 korun, pro děti od šesti do 15 let stoupne z 1270 na 1470 korun a pro děti od 15 do 26 let stoupne ze 1380 na 1580 korun.

Na dětské přídavky mají nárok domácnosti s příjmem do 3,4násobku životního minima, počítají se lidé ve společné domácnosti. Vláda dnes bude projednávat také zvýšení životního minima zhruba o inflaci, na přídavky pak teoreticky dosáhne víc lidí. V praxi má zvýšení předejít hlavně tomu, aby někteří z dosavadních příjemců o dávky přišli nebo aby reálně dostávali méně než dosud.

Odpolední jednání vlády budeme sledovat a včas přineseme čerstvé informace.

Podrobnosti o zvýšeném přídavku na dítě jsme už přinesli v článku Spočítejte si, jak stoupnou přídavky na děti. Dosáhnete na ně i vy?

Příspěvek na bydlení 2023: vyšší a pro víc lidí

Příspěvek na bydlení navrhovatel novely, tedy ministerstvo sociálních věcí, mění zásadněji, nejde jen o prosté navýšení, ale o poměrně velký zásah do parametrů výpočtu. Výsledek je – a už jsme si ho ověřili na kalkulačce – že na příspěvek dosáhne víc lidí. Mnoha z nich i podstatně vyroste. Ministerstvo se při úpravách snažilo zejména o to, aby příspěvek vyrostl malým domácnostem o jednom nebo dvou členech.

Podrobněji jsme změny v dávce popsali tento týden v článku Příspěvek na bydlení roste. Spočítejte si, kolik dostanete.

Kalkulačku si můžete vyzkoušet už teď na konci článku.

Studentské přivýdělky už rodinu o dávky nepřipraví

Spolu s novelou zákona o státní sociální podpoře senátoři schvalovali i novelu zákona o životním minimu. Ta podle předkládajícího ministerstva práce a sociálních věcí zabrání, aby sociálně slabé rodiny, které jsou adresátem dávek pomoci v hmotné nouzi, o dávky přišly, když si jejich dítě začne vedle školy, ve škole v rámci praktické výuky nebo o prázdninách přivydělávat. Z výpočtu životního minima domácnosti vypadnou přivýdělky středoškoláků při studiu, na praxi nebo o brigádách.

Životní minimum se používá při výpočtu řady dávek hmotné nouze a státní sociální podpory nebo nároku na ně a započítání příjmů dětí mohlo rodinám tyto dávky snižovat nebo je připravit o nárok na ně. Konkrétně jde o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádnou okamžitou pomoc nebo přídavek na dítě.

Připravili jsme podrobnější zprávu: O dávky v hmotné nouzi už nepřijdete, když si dítě přivydělá.

Spočítejte si příspěvek na bydlení 2023 Bydlím v obci s počtem obyvatel: Praha a Brno min. 70 000 obyvatel do 69 999 obyvatel Jsem (pod)nájemcem či vlastníkem bytu/domu: nájemního družstevního v soukromém vlastnictví Počet lidí v domácnosti: 1 nebo 2 osoby 3 osoby 4 a vice osob Měsíční průměr čistých příjmů za kalendářní čtvrtletí: Kč Měsíční náklady na bydlení Náklady se uvádějí jako průměr z minulého kalendářního čtvrtletí. Například v dubnu tedy sečtěte náklady za leden, únor a březen a vydělte je třemi. Nájemné: Kč Náklady na bydlení: Kč Vytápění - pevná paliva: Ne Ano Vytápění - ostatní způsoby: Kč Další kalkulačky Přídavky na dítě 2023

