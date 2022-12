Spočítejte si, jak stoupnou přídavky na děti. Dosáhnete na ně i vy?

Přídavky na dítě od roku 2023 stoupnou. Vládní návrh z dílny ministerstva práce a sociálních věcí už podpořili i poslanci. Teď ještě zamíří k senátorům, komplikace se nečekají.

Výše přídavku na dítě se ve všech kategoriích zvýší o 200 korun. Základní částka pro děti do šesti let tak stoupne z 630 na 830 korun, pro děti od šesti do 15 let stoupne z 770 na 970 korun a pro děti od 15 do 26 let stoupne ze 880 na 1080 korun.

Pro rodiny, kde aspoň jeden z rodičů má příjmy ze zaměstnání nebo podnikání přinejmenším ve výši životního minima jednotlivce, je přídavek o 500 korun vyšší než v základní variantě. I jejich výše teď stoupne: pro děti do šesti let se zvýší z 1130 na 1330 korun, pro děti od šesti do 15 let stoupne z 1270 na 1470 korun a pro děti od 15 do 26 let stoupne ze 1380 na 1580 korun.

Do zmíněných příjmů za zaměstnání nebo podnikání se počítají i dávky, které je nahrazují – především peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek (pokud mu předcházela mateřská), nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, ošetřovné či důchod.

Na dětské přídavky mají nárok domácnosti s příjmem do 3,4násobku životního minima, počítají se lidé ve společné domácnosti. Díky tomu, že od ledna plánuje vláda zvýšit také životní minimum zhruba o inflaci, dosáhne na přídavky teoreticky více lidí. V praxi má zvýšení předejít hlavně tomu, aby někteří z dosavadních příjemců o dávky přišli nebo aby reálně dostávali méně než dosud.

Například životní minimum pro domácnost, kterou tvoří dva dospělí a dvě děti mladší šesti let, teď vychází na 12 810 korun. Přídavek tak dostávají rodiny s příjmem do 43 554 korun, po plánovaném zvýšení životního minima od roku 2023 má limit stoupnout na 45 798 korun. Zvýšení životního minima bude vláda teprve schvalovat, zatím jde jen o návrh ministerstva sociálních věcí.

Jak stoupne přídavek na dítě od roku 2023?

Věk dítěte Základní sazba Zvýšená výměra Nyní Od roku 2023 Nyní Od roku 2023 0–6 let 630 Kč 830 Kč 1130 Kč 1330 Kč 6–15 let 770 Kč 970 Kč 1270 Kč 1470 Kč 15–26 let 880 Kč 1080 Kč 1380 Kč 1580 Kč Návrh už schválili poslanci, ještě ho musí definitivně potvrdit senátoři. Ke zvýšení má dojít počínaje přídavkem za leden 2023. Zdroj: MPSV, Peníze.cz

Poslanci schválili vládní návrh v původní podobě. Pozměňovací návrhy od opozice neprošly – například zvýšení okruhu příjemců nebo růst částek určený jako 35 procent z dosavadního stavu (místo pevné částky 200 korun). Vládní koalice odmítla také zvýšení rodičovského příspěvku a jeho pravidelnou valorizaci.

Přídavky se naposledy zvyšovaly od července 2021, předtím nerostly od roku 2008.

Jak se má zvýšit životní minimum od ledna 2023?

Nyní Od roku 2023 Životní minimum Jednotlivec 4620 Kč 4860 Kč První osoba v domácnosti 4250 Kč 4470 Kč Druhá a další osoba v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem 3840 Kč 4040 Kč Dítě do 6 let 2360 Kč 2480 Kč Dítě od 6 do 15 let 2900 Kč 3050 Kč Dítě od 15 do 26 let (nezaopatřené) 3320 Kč 3490 Kč Existenční minimum 2980 Kč 3130 Kč Zatím jde jen o návrh, který teprve bude schvalovat vláda. Zdroj: MPSV

Ne všechny rodiny, které by přídavek už dneska mohly dostávat, ho skutečně pobírají. Když se letos v létě rozdával příspěvek 5000 Kč na dítě, získalo ministerstvo o žádajících (s jejich souhlasem) data, z nichž vyplývá, že téměř devadesát tisíc rodin nárok má, ale neuplatňuje ho. Ministerstvo je začalo kontaktovat a na možnost přídavek získat upozornilo: Máte nárok na přídavek na dítě. Stát pošle e-maily a SMS.

„Bohužel paralelně čelíme nárůstu falešných webů, které se na první pohled tváří jako portál ministerstva, ale chtějí vylákat z lidí údaje a peníze,“ varoval ministr Jurečka. Varovali jsme i na Peníze.cz: Nabízejí příspěvek, seberou vám peníze. Úřad varuje před podvody.

