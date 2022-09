Máte nárok na přídavek na dítě. Stát pošle e-maily a SMS

Ministerstvo práce a sociálních věcí rozešle 90 tisíc e-mailů a esemesek rodičům, kteří pravděpodobně mají nárok na přídavek na dítě, ale nezažádali si o něj. Je to ten klientský přístup, o kterém jsme mluvili, řekl dnes na tiskové konferenci ministr Marian Jurečka.

Data o těchto rodinách má ministerstvo z žádostí o mimořádný jednorázový příspěvek na dítě 5000 korun, který vyplácí od srpna. Na jednorázový příspěvek má podle ministerstva nárok asi 844 tisíc dětí z celkového jednoho a čtvrt milionu. Data o 90 tisících rodin, které by si mohly žádat o přídavek, vyplývají ze zhruba 764 tisíc už zpracovaných žádostí.

„Zjistili jsme, že je tady skupina rodičů, zhruba 90 tisíc, kteří by měli nárok na přídavek na dítě. Rozhodli jsme se, že uděláme krok, který stát ještě nikdy, neudělal, a že oslovíme tyto rodiče formou e-mailu nebo textové zprávy, že s vysokou pravděpodobností mají nárok na tuto formu podpory,“ řekl Jurečka.

Zároveň ale varoval před tím, že roste počet podvodných esemesek, které vedou na falešné weby. „Jediná správná adresa je mpsv.cz,“ zdůraznil Jurečka.

Nárok na přídavek na dítě mají rodiny, jejichž příjem nepřekročí 3,4násobek životního minima rodiny. Například samoživitelka s malým dítětem má nárok na přídavek, pokud její příjmy nepřesahují 22 474 Kč měsíčně.

To není Jurečka, říká George Takhle vypadá esemeska od falešného MPSV. To pravé by vám jistě netykalo.

Zvětšíte klikem. Zdroj: Česká spořitelna A takhle varuje George ze Spořky.

Zvětšíte klikem. Zdroj: Česká spořitelna

Žádat můžete online

O přídavek na dítě lze od začátku září žádat online. Kdo chce, může ale dál zajít osobně na úřad – nutné to však bude pouze v některých specifických případech.

K vyřízení žádosti přes internet je potřeba elektronická identita občana. Nejjednodušší je bankovní identita, která bez dalšího zařizování a bez poplatků umožňuje ověřit totožnost stejně snadno, jako se přihlašujete do elektronického bankovnictví. Službu zatím nabízejí Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Air Bank, Fio, Moneta a Raiffeisenbank. Další variantou jsou třeba eObčanka s aktivovaným čipem (a čtečkou), datová schránka nebo služba mojeID s bezpečnostním klíčem.

Žádost stačí podat jen jednou, přídavek se pak vyplácí pravidelně každý měsíc. Pro získání i pokračování nároku na přídavek je třeba dokládat příjmy domácnosti za každé kalendářní čtvrtletí. Žádat je možné až tři měsíce zpětně.

Už od července lze přes internet žádat také o příspěvek na bydlení. Od srpna přibyla online žádost o rodičovský příspěvek, nově online lze také každé tři měsíce měnit výši čerpání podle potřeb rodičů. V polovině srpna odstartoval také online příjem žádostí o jednorázový příspěvek 5000 korun na dítě pro rodiče s hrubým příjmem do milionu korun ročně. V tomto případě je možné žádat buď elektronicky, nebo přes některá kontaktní místa veřejné správy (Czech Point) – ne osobně na úřadech práce.

Přídavky stoupnou a dosáhne na ně víc rodin

Loni v červenci se podle statistik ministerstva sociálních věcí vyplácelo 240 tisíc přídavků na dítě, o rok později to bylo o čtvrtinu víc – skoro 301 tisíc dávek. Nahoru jdou i náklady. Loni v červenci se na přídavcích vyplatilo 190 milionů korun, letos to za stejný měsíc bylo 337 milionů. Souvisí to mimo jiné s tím, že se od loňského července přídavek na dítě zvyšoval a rostl i okruh rodin, které na něj můžou dosáhnout.

Další zvyšování ohlásil Marian Jurečka už minulý týden, kdy mluvil o koaliční shodě na tom, že má od ledna opět stoupnout životní a existenční minimum. Konkrétní částky zatím ministr nechtěl přesněji naznačovat. „Návrh na zvýšení životního a existenční minima připravíme teprve na základě dat, jak se bude ještě vyvíjet inflace v dalších měsících,“ řekl Jurečka. Předpokládá, že zvýšení pokryje růst inflace od poslední změny životního minima. „Zatím nejsem schopen říct přesnější číslo, bude to ale nad pět procent,“ dodal.

Současně by se měly zvýšit i přídavky na děti, tedy jednotlivé částky podle věku dítěte. Ani u nich zatím Jurečka neřekl alespoň přibližné číslo. Na přídavky by současně mělo dosáhnout víc lidí (nebo na ně neztratit nárok) díky tomu, že stoupne životní minimum: přídavky totiž dostávají domácnosti s čistým příjmem do 3,4násobku životního minima. Ministerstvo uvádí, že letos byla průměrná výše vypláceného příspěvku zhruba 1100 korun a od ledna by měla vyrůst o zhruba 200 korun. Pokud by si 90 tisíc rodin, o kterých dnes Jurečka mluvil, zažádalo o příspěvek a dostávalo ho v průměrné výši, státní pokladnu by to přišlo na dalších 99 milionů korun měsíčně.

