Stát nabízí výhodné IT kurzy. Hlaste se všichni, vyzývá

Šest a půl miliardy korun získal český stát od Evropské unie na to, aby do roku 2025 proškolil 130 tisíc lidí v informačních technologiích. „Pokud by se kdokoliv rád stal ‚ajťákem‘ nebo si chtěl jen doplnil znalosti v excelu či wordu, může se hlásit,“ říká Kateřina Štěpánková z ministerstva práce a sociálních věcí.

E-shop rekvalifikací s názvem jsemvkurzu.cz jste spustili před pár týdny. O co jde?

Masivním způsobem nabízíme široké veřejnosti různé typy vzdělávacích kurzů z oblasti informačních technologií. Trh práce se velmi rychle proměňuje a analytické materiály různých poradenských firem nám ukazují, že do roku 2030 by měly dva miliony lidí navýšit kompetence v digitální oblasti. To, co bylo před pěti lety považováno za dovednost střední úrovně, tak dnes je zcela základní předpoklad – používáme internetbanking, bankovní identitu, digitalizace výrazně zasahuje do osobního i pracovního života. Chceme ten trend podchytit včas.

Kdo se může do kurzů hlásit?

Kdokoliv. Může to být třeba absolvent po škole, který zjistí, že mu nějaká malá kompetence chybí. Nebo maminka na rodičovské, která je dva tři roky mimo práci a potřebuje si doplnit dílčí znalosti. Jsou to lidé v zaměstnání, kteří se chtějí naučit něco nového, lidé 50+, kteří se dostávají k digitálním novinkám komplikovaněji. Nejde jen o dlouhé kurzy, které mají 40 a víc hodin, ale nabízíme i rychlé „víkendovky” v délce 16 hodin, při kterých zvládnete třeba pokročilejší práci s excelem, wordem. Jsou tam pochopitelně i obsáhlejší kurzy, které vás dostanou v oblasti IT celkem daleko.

A za jakých podmínek mohu do kurzu nastoupit?

Evropské komisi jsme slíbili, že za 6,5 miliardy korun, které nám poskytla, do konce roku 2025 proškolíme 130 tisíc lidí. Ale zároveň musíme myslet na naše zákony, podle nichž můžeme dát na rekvalifikaci jednoho člověka maximálně 50 tisíc korun. Takže buď ty peníze vyčerpáte za jeden obsáhlejší kurz najednou, nebo si můžete vybrat krátký víkendový kurz, který bude stát například 10 tisíc korun, a za půl roku se přihlásíte do dalšího kurzu a takto postupně vyčerpáte celou částku.

Musí si lidé něco doplácet?

Je to tak, že si vyberete například kurz v hodnotě 20 tisíc. Vy jako účastnice zaplatíte 18 procent z této ceny, abyste byla motivovaná kurz dokončit. Platíte před zahájením kurzu. My pak zbylých 82 procent vyplatíme vzdělávací instituci až po skončení kurzu. Do celkové částky 50 tisíc korun, kterou každý může vyčerpat, se vlastní vklad nepočítá.

Může mi moji část zaplatit zaměstnavatel?

Jistě, to už je vaše věc, vaše individuální domluva. Pravděpodobně s podzimem pustíme do projektu i firmy. Umožníme jim, aby si přes tento systém mohly proškolovat svoje vlastní lidi tak, jak potřebují.

Firmy budou mít předpokládám velký zájem, neseberou větší část míst v kurzech jednotlivcům?

Nehraje roli, jestli 130 tisíc lidí provzděláme po jejich vlastní ose nebo po té firemní. Vždy je na konci spokojený člověk, který získal novou dovednost.

Jak pestrá je nabídka kurzů?

K polovině května jsme měli v databázi vypsaných 572 IT kurzů a evidovali jsme 1200 zájemců. Máme už i prvních několik desítek absolventů. Každý den se to mění. Pomaličku se to rozhýbává, projekt funguje necelý měsíc.

Jaký je postup žádosti?

Vyberete si kurz a požádáte o zařazení do něj online na stránkách jsemvkurzu.cz. I další komunikace běží pouze přes počítač. Vaše žádost je nasměrována na vzdělávací instituci, která ji musí schválit. Je to proto, že kdybyste si vybrala nějaký pokročilejší kurz programování, tak jí musíte dokázat, že už základy máte, a tudíž je kurz pro vás vhodný. Je to podobné, jako když se hlásíte do jazykového kurzu. Také musíte vyplnit vstupní test, aby vás zařadili do správné úrovně. Ve chvíli, kdy vzdělavatel potvrdí, že se kurzu můžete zúčastnit, tak dá echo úřadu práce, který je garantem, a ten vás vyzve k zaplacení a nástupu na kurz. Kurzy můžou být online nebo i prezenčně.

V e-shopu rekvalifikací ale nejsou jen kurzy IT. Lze zkusit i řemeslo či nějaké služby? Budu se třeba chtít přeškolit na kadeřnici, můžu?

Ano, nabízíme i další rekvalifikační kurzy, za kterými ale v tuto chvíli nestojí peníze z EU. Na ty čerpáme úhradu ze státního rozpočtu. A musím říci, že v současné chvíli je peněz velmi málo. U těchto nedigitálních rekvalifikací tak nyní mají přednost lidé, kteří jsou vedeni na úřadech práce. Pracující klienti mohou být rozčarováni, protože na jejich žádost nyní přijde zpráva, aby vyčkali do podzimu. Doufáme totiž, že na konci roku spustíme i nedigitální kurzy pro širokou veřejnost, a to opět z unijních peněz. Už je máme schválené z operačního programu Zaměstnanost+, teď se dokončují projektové procesy.

A až to spustíte, podmínky budou stejné jako u IT kurzů?

Ano, to pak pojede stejným způsobem. Už teď si ale lidé mohou vybírat, do jakých kurzů by rádi nastoupili. Nabídka se bude stále rozšiřovat.

O jaké nedigitální rekvalifikace je největší zájem?

Jednou z nejčastěji požadovaných rekvalifikací, když pominu řidiče, je práce v sociálních službách. Je to pozitivní zpráva, protože v tomto oboru je velká budoucnost. Stárneme, stále více lidí bude potřebovat péči. Ale tady opět trochu narážíme na bariéry státního rozpočtu.

Které profese podle vás brzy zaniknou a lidé se tak budou muset rekvalifikovat?

Největší pohyb nastává u profesí, které vykonávají nějakou rutinní práci, kterou postupně přebírají roboti. Tito lidé se musí přeškolit tak, aby uměli roboty ovládat. V Česku pracuje 35 procent lidí v průmyslu, takže to je pro nás důležité. To, co bude ale nyní velmi zajímavé sledovat, je neskutečně rychlý vývoj umělé inteligence. Ukazuje se, že zasáhne i do vysoce kvalifikovaných pozic. Hovoří se o tom, že možná nebudeme potřebovat právníky, bankovní úředníky a řadu dalších profesí. Vývoj je tak rychlý, že ho nedokážeme predikovat.

Peníze z Evropské unie, které míří do českých rekvalifikací, jsou velkorysé.

Unie si uvědomuje, že je potřeba pracovní sílu udržovat. V porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie se ale u nás velmi málo dospělé populace vzdělává. Proto náš e-shop je jednou z prvních nabídek pro nejširší veřejnost. Chceme lidem zároveň říci, že na sobě musí celý život pracovat, aby byli v kurzu. Už neplatí, že se posadí po škole na jednu židli a po 35 letech z ní odejdou do důchodu. Lidé se ve škole mnohdy učí obory, které po pěti letech na trhu práce už ani nemusí existovat. Takže jednou z nejdůležitějších kompetencí v současném světě bude to, že jsme schopni se přizpůsobit změnám, že se stále učíme a jsme flexibilní.

