Češi vydělávají víc, ale koupí si méně. Nová čísla o mzdách

Průměrná hrubá mzda v letošním prvním čtvrtletí stoupla na 41 265 korun měsíčně a v porovnání se stejným obdobím loňského roku je vyšší o 8,6 % (3265 korun). Oznámil to Český statistický úřad.

Po započtení vysoké inflace (růst spotřebitelských cen o 16,4 %) ale reálná mzda v prvním čtvrtletí klesla meziročně o 6,7 %, dodali statistici.

Zhruba dvě třetiny lidí na průměrnou mzdu nedosáhnou, připomínají statistici. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo za leden až březen mzdu mezi 18 601 Kč a 65 512 Kč.

Medián mezd v prvním čtvrtletí dosáhl 34 741 Kč, proti stejnému období předchozího roku vzrostl nominálně o 8,9 %. U mužů byl 37 696 Kč, u žen 31 856 Kč. Medián ukazuje, kolik si vydělá člověk uprostřed pomyslné řady, pokud bychom všechny zaměstnance seřadili podle výdělku. To znamená, že polovina mezd je nižší a polovina je vyšší než medián. Medián je díky tomu méně zkreslený extrémně vysokými hodnotami.

„Jde o zprůměrování velmi různorodého vývoje na úrovni jednotlivých oborů, podniků či organizací,“ upozorňuje Dalibor Holý z odboru statistiky trhu práce ČSÚ.

Pouze v jediném odvětví mzdový růst překonal hodnotu nárůstu spotřebitelských cen. „Oním výjimečným odvětvím byla energetika (sekce výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu), kde se průměrná mzda zvýšila nominálně o 23,1 %, reálně tedy vzrostla o 5,8 %, na úroveň 79 221 Kč, čímž překonala všechna zbylá odvětví. Tento vývoj souvisel s výplatou nadstandardně vysokých mimořádných odměn,“ upřesňuje Holý.

Druhou nejvyšší nominální průměrnou mzdu po energetice najdeme v informačních a komunikačních činnostech (78 503 Kč), třetí příčku drží peněžnictví a pojišťovnictví (75 539 Kč).

Naopak největší meziroční reálný pokles najdeme ve vzdělávání, kde se kupní síla snížila o více než desetinu (10,7 %). Nejnižší úroveň mezd zůstává v oboru ubytování, stravování a pohostinství (24 446 Kč).

Chcete si splnit své sny? Investujte! Do minuty vyhledáte nejvýhodnější investiční portfolia a přání vaše i vašich blízkých se začnou plnit. A nemusíte být profík. Chci chytře investovat

Nejvyšší průměrné mzdy napříč obory jsou v Praze (52 814 Kč) před Středočeským (40 768 Kč) a Jihomoravským (40 146 Kč) krajem. Naopak nejnižší mzdy jsou v Karlovarském kraji (35 010 Kč), druhé nejnižší v Pardubickém (36 255 Kč) a třetí nejnižší v Olomouckém kraji (36 506 Kč).

„Reálná průměrná mzda se aktuálně nachází jen mírně nad úrovní prvního čtvrtletí roku 2017, kupní síla zaměstnanců se tak vrátila v čase o téměř šest let nazpět,“ říká Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Cyrrus.

„Mzdy zcela jistě porostou i v dalších měsících, ale reálně kvůli inflaci budou i nadále klesat. Obrat hned tak nepřijde. Letos by se mohla inflace dostat pod magickou hranici 10 %, ale to stále zdaleka nebude stačit. Na konci příštího roku bychom mohli již vyhlížet okamžik, kdy reálné mzdy nebudou klesat, protože inflace by se měla dostat pod 5 %,“ očekává Tomáš Volf, hlavní analytik skupiny Citfin.

O kolik dostanete méně? Spočítejte si čistou mzdu po vládních změnách

Zaměstnanci mají znovu odvádět nemocenské pojištění. A kdo vydělává víc jak trojnásobek průměrné mzdy, zaplatí vyšší sazbu daně. Kalkulačka ukáže, jak se vládní balíček projeví na výdělku:

Předběžná kalkulačka čisté mzdy 2024 Poloviční úvazek: Ano Ne Hrubá měsíční mzda: Kč Čistá měsíční mzda: Kč Počet nezaopatřených dětí: + – Poplatník - student: Ano Ne Poplatník - postižení: žádné 1. a 2. stupeň 3. stupeň ZTP/P Aktuální čistá mzda: 24 770 Kč Předpokládaná čistá mzda po reformě: 24 590 Kč Rozdíl: 180 Kč Základ daně: 30 000 Kč Pojistné zaměstnavatel: -10 140 Kč - z toho sociální pojištění 7 440 Kč - z toho zdravotní pojištění 2 700 Kč Hrubá mzda: 30 000 Kč Pojistné: -3 480 Kč - z toho sociální pojištění 1 950 Kč - z toho zdravotní pojištění 1 350 Kč - z toho nemocenské pojištění 180 Kč Daň celkem: -4 500 Kč - daň: 4 500 Kč Daňová sleva: 2 570 Kč Daňové zvýhodnění na děti: 0 Kč Záloha na daň po zvýhodnění a slevách: -1 930 Kč Daňový bonus: 0 Kč Nahlásit nepravdivé nebo zastaralé informace

Fotogalerie: Kanceláře roku Tady by chtěl pracovat každý. Nebo ne? Prohlédněte si oceněné projekty ze soutěže Kanceláře roku! Chci vidět víc Zdroje obrázků najdete v galerii

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Jednoduché dokládání škod Dokládejte škody na majetku třeba jen pomocí mobilu. S aplikací Moje škody můžete průběh řešení také sledovat. Chci pojistit svůj majetek

Sdílejte článek, než ho smažem