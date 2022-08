Nová čísla o důchodech: Sedmnáct lidí bere přes 70 tisíc měsíčně

Jak Česko stárne

Ročenka ilustruje také největší problém důchodového systému: stárnutí populace. Zatímco v roce 2021 (tmavě zelené linky) byla v Česku nejpočetněji zastoupena věková skupina mezi 40. a 49. rokem života, v roce 2030 (světle zelené) to mají být lidé od 50 do 59 let.

Stromový graf ukazuje trend, který nás v následujících desítkách let nemine. Ubývá dětí a mladších ročníků a naopak přibývá seniorů, kteří se budou dožívat stále vyššího věku.

Mužům pobírajícím starobní důchod bylo na konci roku 2021 v průměru 72 let, ženám 71 let. Nový starobní důchod Češi loni začali čerpat v průměru v 62 letech (u mužů to bylo 63 a u žen 61 let).