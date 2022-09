Zvýšení důchodů je definitivní. Spočítejte si, kolik dostanete

Základní výměra důchodů stoupne od ledna 2023 o 140 korun, procentní výměra o 5,1 %. Rozhodla o tom vláda, když včera večer potvrdila návrh ministerstva práce a sociálních věcí.

Průměrný důchod se po pravidelné lednové valorizaci zvýší o 825 korun na úroveň kolem 19 tisíc korun.

Valorizace se týká všech penzí, tedy starobních důchodů, invalidních důchodů i penzí pozůstalostních (tedy sirotčího důchodu a vdovského/vdoveckého důchodu).

Při výpočtu novoroční valorizace se počítá s výší průměrné mzdy pro rok 2023 stanovené ve výši 40 324 korun, základní výměra je 10 % ze zaokrouhlené průměrné mzdy. Pro rok 2023 to bude 4040 korun, což je oproti letošku růst o 140 korun.

Růst procentní výměry se počítá tak, aby celková výše průměrného důchodu vzrostla o růst cen od poslední valorizace a o polovinu růstu reálné mzdy za poslední rok. Růst cen se počítá tentokrát pouze za období květen až červen 2022, protože řádné valorizaci předcházely v roce 2022 dvě mimořádné a ta poslední (zářijová) počítala s růstem cen do dubna. Pokud by k mimořádné valorizace nedošlo, počítala by se ta řádná standardně z dat za období od července do června.

Pětistovka navíc Zdroj: Shutterstock Starobní důchodci dostanou od roku 2023 příspěvek ve výši 500 korun měsíčně za každé vychované dítě – takzvané výchovné. Kdo má nárok, jaké jsou podmínky, kdy a jak žádat? Tady jsou podrobnosti a odpovědi na časté otázky. Příspěvek 500 Kč k důchodu: Příjem žádosti o výchovné začíná

Podle dat Českého statistického úřadu rostly ceny v květnu a červnu celkem za domácnosti o 3,4 % a za domácnosti důchodců o 3,6 %. Pro výpočet valorizace se použije vyšší z těchto částek, tedy 3,6 %. Polovina růstu reálné mzdy za poslední rok pak dělá 1,1 %. Průměrný důchod (vychází se z jeho výše v červnu 2022) tak musí v lednu vyrůst o součet těchto dvou hodnot, tedy o 4,7 %. Když základní výměra roste o 140 korun, je ještě třeba, aby se procentní výměra zvýšila o 5,1 %.

Důchody v roce 2022 kvůli vysoké inflaci rostly celkem třikrát: po lednové řádné valorizace přišly kvůli vysoké inflaci ještě dvě mimořádné v červnu a září. „Díky letošním valorizacím a té, která proběhne v lednu, se rekordně zvýší poměr důchodu k průměrné mzdě. Zatímco na začátku roku 2022 důchodci pobírali 42,5 procenta průměrné mzdy, v lednu 2023 to bude 45,9 procenta,“ říká ministr Marian Jurečka.

Od ledna některé důchody zvedne také novinka ve výši 500 korun za vychované dítě. Penze zvýší hlavně ženám, které mají dlouhodobě podstatně nižší důchody než muži. Kromě jiného je to dáno právě tím, že ženy většinou pečují o děti, přicházejí o roky v práci a tím se jim snižuje pobíraná mzda. To se pak odráží i v nižších důchodech. Psali jsme víc: Kdo a jak dostane výchovné

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem