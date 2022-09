Po náročné práci dřív do penze. Zatím jen pro záchranáře

Zdravotničtí záchranáři by mohli od příštího roku odcházet do důchodu dříve, aniž se jim sníží penze. Za dvacet odpracovaných let jim důchodový věk klesne o dva a půl roku, souhlasí vláda.

Zdravotničtí záchranáři by mohli od začátku roku 2023 chodit dříve do starobního důchodu, pokud na to budou mít odpracovanou potřebnou dobu. Vláda ve středu večer podpořila návrh ministerstva práce a sociálních věcí, teď zamíří k projednání do Parlamentu.

Konkrétně jde o lékaře výjezdových skupin, řidiče vozidel záchranné služby, operátory zdravotnického operačního střediska nebo o záchranáře horské služby. Dohromady jde asi o 6500 lidí, kteří v těchto profesích nyní v Česku pracují.

„Profese zdravotnického záchranáře je fyzicky, ale hlavně psychicky neobyčejně náročná a vyžaduje bezchybný zdravotní stav, proto je správné jim časnější odchod do důchodu umožnit,“ říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Oproti původnímu návrhu, s nímž přišlo letos na jaře, teď ministerstvo nepočítá s dřívějším odchodem do důchodu pro asi 2000 současných zaměstnanců z dalších náročných pozic. Původní návrh zahrnoval třeba svářeče nebo kováře. Ti si nakonec mají počkat na větší změny systému.

„Obecné řešení snižování důchodového věku u takzvaných náročných profesí se předpokládá jako součást komplexu zásadních změn důchodového systému, které by měly být předloženy v příštím roce,“ píše ministerstvo v důvodové zprávě k aktuálnímu návrhu. Podle Jakuba Augusty z tiskového oddělení ministerstva práce je teď hlavním cílem opravit chybnou úpravu zaměřenou na záchranáře z loňského roku.

Základní podmínkou nároku na snížení důchodového věku bude odpracování aspoň 4400 směn (přibližně 20 roků) jako zdravotnický záchranář. Díky tomu pak klesne obecný důchodový věk o 30 kalendářních měsíců (dva a půl roku). Za každých dalších 74 odpracovaných směn se důchodový věk sníží o další kalendářní měsíc, celkové snížení má strop nejvýše 60 kalendářních měsíců (pět let).

Co je podstatné: má jít o zkrácení řádného důchodového věku – lidem se tedy nebude krátit výše důchodu, jako je tomu u předčasného důchodu. Pro něj se pravidla nemění. „Při splnění podmínek pro předčasný odchod do starobního důchodu budou moci využít této možnosti i pojištěnci se sníženým důchodovým věkem,“ píše ministerstvo v důvodové zprávě k návrhu.

Na druhou stranu platí obecné pravidlo, že čím více odpracovaných let člověk má, tím vyšší má důchod (výpočtový základ se zvyšuje o 1,5 % za každý rok pojistné doby – vysvětlení najdete v článku o pravidlech počítání důchodu). Zdravotníci, kteří by po dosažení nároku na dřívější důchod dál pracovali a nebudou zatím pobírat penzi, získají za každý další odpracovaný rok 1,5 % do výpočtového základu. Netýká se jich tedy bonifikace ve výši nárůstu o 1,5 % za každých odpracovaných 90 dnů, jakou dostávají lidé v klasickém důchodovém věku, pokud ještě důchod nepobírají a dál pracují.

Dřívější důchody záchranářům zaplatí jejich zaměstnavatelé. Budou za ně odvádět vyšší sociální pojištění, které má po účinnosti návrhu postupně stoupat, a to oproti dnešku až o pět procentních bodů na cílových 29,8 % v roce 2026 (v roce 2023 sazba vzroste o dva procentní body, v roce 2024 o tři, v roce 2025 o čtyři a od roku 2026 o pět). Zvýšení pojistného se propíše do části, kterou odvádí za zaměstnance zaměstnavatel, nebude se tedy zvyšovat přímo sociální pojištění zaměstnance, které se odečítá od hrubé mzdy.

Návrh reaguje na prodlužování důchodového věku, který v Česku postupně roste až k 65 letům. Vychází se z logiky, že lidé v těžkých profesích nebudou schopni tak dlouho pracovat. „A zároveň v důsledku jejich fyzického opotřebení není možná nebo účelná jejich další rekvalifikace,“ vysvětluje ministerstvo.

Státní rozpočet má novinka přijít na desítky milionů korun ročně navíc, oproti tomu na zvýšeném pojistném počítá ministerstvo práce a sociálních věcí s ročním příjmem ve výši zhruba 150 milionů korun (v době, kdy už se bude vybírat celých pět procentních bodů navíc).

Dodejme, že už od roku 2016 mohou o sedm let dříve do důchodu odejít horníci, kteří dlouhodobě pracovali v hlubinných dolech.

Novela, kterou přinesl Jurečka na vládu, měla zároveň zkrátit potřebnou dobu pojištění pro získání starobního důchodu, a to pro všechny – nejen pro náročné profese. Od roku 2024 by měla stačit doba pojištění 25 let místo dnešních 35 let. Vláda se však nakonec rozhodla tuto část odložit, schválila tedy jen zmíněnou změnu týkající se zdravotnických záchranářů.

„Zkrácení obecné doby pojištění pro nárok na starobní důchod jsme z této novely vypustili. Budeme ho schvalovat až s komplexním návrhem důchodové reformy ve druhém pololetí příštího roku,“ řekl Jurečka po jednání vlády. O odložení ho prý požádali zástupci ostatních resortů a koaličních partnerů.

