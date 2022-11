Na výchovné dosáhne víc důchodců. I invalidé a vdovy

Na takzvané výchovné dosáhnou i lidé, jejichž starobní důchod vznikl transformováním z invalidního. Na nekrácené výchovné budou mít nárok také vdovy a vdovci, kteří pobírají krácený starobní důchod v souběhu s vyšším pozůstalostním důchodem.

O zmírnění pravidel dnes rozhodli poslanci napříč stranami, když podpořili návrh Víta Kaňkovského (KDU-ČSL), předsedy sněmovního výboru pro sociální politiku.

Výchovné – příspěvek ve výši 500 korun měsíčně za každé vychované dítě – začnou důchodci dostávat od ledna 2023. Nárok bude mít ten, kdo o dítě pečoval v největším rozsahu. Příspěvek automaticky dostanou ženy, které odešly do důchodu dříve díky počtu vychovaných dětí. Ostatní zájemci musí vyplnit žádost – jejich příjem začal letos v září, tiskopis je k dispozici na ePortále ČSSZ.

Podle původně schválených pravidel měl výchovné dostávat jenom ten, kdo splnil standardní podmínky pro nárok na starobní penzi – tedy dobu důchodového pojištění aspoň 35 let (včetně náhradních dob).

V praxi by tak výchovné nemohli čerpat lidé, kteří dříve brali invalidní důchod a ten se jim pouze „transformoval“ do starobního důchodu, protože kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotního stavu nemohli získat potřebnou dobu pojištění pro nárok na klasický starobní důchod. A to přesto, že se ve skutečnosti o dítě starali. Takové podmínky byly podle Kaňkovského nespravedlivé a nerovné.

Schválená novela to teď napravuje. „Výchovné by mělo náležet ke všem starobním důchodům, neboť jeho smyslem je zvýšit úroveň hmotného zabezpečení ve stáří, kterou výchova dítěte mohla negativně ovlivnit, a ocenit tak přínos nového pojištěnce do systému,“ říká Kaňkovský. Do skupiny osob, jimž bude automaticky přiznáno výchovné od lednové splátky roku 2023, bude díky novele možné zahrnout i přibližně 46 tisíc poživatelek transformovaného starobního důchodu, dodává.

V případě souběhu starobního důchodu s vdovským či vdoveckým důchodem se obecně postupuje tak, že se vyšší důchod vyplácí v plné výši, zatímco nižší důchod se vyplácí ve výši poloviny procentní výměry. Zvýšení za vychované dítě se stává součástí procentní výměry důchodu. A v tom byl podle původně schválených pravidel problém:

V případě, že by starobní důchod byl nižší, zkrátila by se na polovinu celá procentní výměra včetně zvýšení za vychované dítě, takže by výchovné kleslo na 250 Kč. To je ale podle poslanců nespravedlivé, protože se omezuje zásluha za péči o dítě jen kvůli přiznání vdovského nebo vdoveckého důchodu (pokud je vyšší než starobní důchod). Přitom v případě přiznání vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je nižší než starobní důchod, by výchovné náleželo v plné výši. Schválená novela proto nakonec pravidla sjednotila, aby v obou případech dostali senioři výchovné v plné (ne poloviční) výši.

