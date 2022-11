O důchod požádáte snadněji. Úřad využije internet

O důchod by mělo jít od poloviny roku 2023 žádat online. Dnes to jde pouze přes osobní návštěvu nejbližší pobočky České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Návrh, která se zavedením online žádosti o důchod počítá, poslal ministerstvo práce a sociálních věcí do takzvaného připomínkového řízení, zhruba na přelomu roku by ho mohla projednat vláda. Součástí novely je i velká změna výplatních termínů důchodů a nová forma odměny pro pracující důchodce.

Novela řeší jen procesní záležitosti, tedy samotné podání žádosti o přiznání důchodu podle dosavadních pravidel. Nemění věcné podmínky, které je potřeba k nároku na důchodu splnit – především potřebnou dobu pojištění. Ministr Marian Jurečka sice v jiném letošním návrhu chtěl zkrátit i dobu pojištění z 35 na 25 let, nenašel však podporu ve vládní koalici a případná změna se tak bude řešit až na podzim příštího roku v rámci širší důchodové reformy.

Jak se žádá o důchod?

Dosud je kvůli žádosti o důchod potřeba přijít na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého pobytu žadatele. Jinak nelze penzi od státu získat.

Proč lze žádost sepsat zatím jen osobně na úřadě? „Jde o poměrně náročný úkon, čemuž odpovídá i složitost využívaného tiskopisu. Je proto nezbytné poskytnout žadateli odborné vysvětlení k podmínkám nároku na dávku, o niž je žádáno, k obsahu žádosti a k významu nezbytných prohlášení, která je třeba v rámci podané žádosti učinit,“ vysvětluje ministerstvo.

Ministerstvo však připouští, že „dosavadní způsob sepisování žádostí, ač má své opodstatnění, se postupně s ohledem na technický pokrok jeví jako překonaný, v budoucnu by se stal rovněž nevyhovujícím z hlediska požadavků relevantní evropské legislativy,“ dodává ministerstvo.

Přechod úřadu do internetového věku urychlilo evropské nařízení, kterým se zřizuje jednotná digitální brána. To požaduje po členských státech EU, aby možnost žádat o důchody přes internet zavedly nejpozději do 12. prosince 2023. Ministerstvo to chce splnit dokonce s předstihem, počítá se startem online žádostí od 1. července 2023.

Jak má fungovat online žádost o důchod

Podávání žádostí o důchod se chystá jako nová interaktivní služba ePortálu ČSSZ. Přes něj lze už dnes zjistit například evidované doby důchodového pojištění a k dispozici na něm je třeba také orientační výpočet budoucího starobního důchodu. „Nepůjde o prostý interaktivní PDF tiskopis, ale komplexní službu vyžadující aktivní přístup žadatele,“ píše ministerstvo v návrhu.

Do ePortálu ČSSZ se lze přihlásit některým z uznávaných způsobů elektronické identifikace jako jsou bankovní identita, datová schránka, eObčanka nebo MojeID. Po přihlášení se žadateli nabídne předvyplněný formulář s daty, které o něm má Česká správa sociálního zabezpečení. Budoucí důchodce je pak může v aplikaci potvrdit, rozporovat i doplnit.

Spolu s žádostí budou žadatelé o důchod online odevzdávat i všechny potřebné přílohy. Stačit má jejich prostý sken, úředníci budou moci následně požádat o originál.

„Interaktivní nápovědy a kontroly obsažené v online žádosti v maximální možné míře zaručí, aby její podání bylo úplné, bez nutnosti jejího dalšího doplnění za osobní účasti žadatele na OSSZ. Žadatel bude moci rozpracovanou žádost uložit ve vlastním PC, následně znovu načíst, doplnit a nechat zkontrolovat aplikací,“ vysvětluje ministerstvo.

Přes internet půjde žádat o všechny typy důchody – tedy o starobní, invalidní i pozůstalostní.

Od založení žádosti budou mít lidé 30 dnů na její dokončení. Pokud ji během této doby nedokončí, rozpracovaná žádost se vymaže. Za datum podání žádosti, od něhož se zpětně důchod vyplácí, bude určeno datum odeslání kompletně vyplněné žádosti.

Když úředníci budou chtít v žádosti po jejím odeslání cokoli doplnit, požádají o to rovněž elektronicky přes ePortál ČSSZ – pokud si žadatel o důchod neřekne dopředu, že chce být kontaktován klasickou poštou. Závěrečné rozhodnutí o žádosti pak bude ČSSZ posílat jako dosud – tedy nejčastěji klasickou poštou, případně přes datovou schránku (těm, kdo ji mají).

Další novinka má od poloviny roku 2023 umožnit, aby si lidé zvolili i okresní správa sociálního zabezpečení, ke které žádost podají – ať už online, nebo osobně. Podle dosavadních pravidel musí žádat jen tam, kam spadají podle trvalého bydliště. Návrh, který umožní volbu jiné pobočky, nicméně počítá s pojistkou: Pokud by došlo k přehlcení některé z poboček novými žádostmi o důchod, bude mít možnost „cizího“ žadatele (patřícího podle trvalého bydliště jinam) odmítnout.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

