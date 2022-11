Nová odměna pro pracující důchodce. Skončí procenta, přijde sleva

Podle současných pravidel budou Češi odcházet do starobního důchodu nejpozději v 65 letech. Dlouhodobě to není udržitelné, říká však ministr Marian Jurečka. Zeptali jsme se expertů:... celý článek

Požádat letos o předčasný důchod může být výhodnější, než čekat na příští rok. Doporučuje to přímo ministerstvo práce a sociálních věcí. Rozdíly mohou být i v řádech tisícikorun měsíčně,... celý článek

12. 10. 2022 | Jiří Hovorka | 1 komentář

Prominenti komunistického režimu by mohli mít od března roku 2024 nižší důchody. Pro „pohlaváry a přisluhovače“ to navrhuje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Do sněmovny... celý článek