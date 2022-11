Má se šetřit i na důchodcích? Nižší valorizace očima expertů

Rychlejší růst důchodů prosadila ve sněmovně před pěti a půl lety vláda vedená Bohuslavem Sobotkou (ČSSD). Zatímco do konce roku 2017 stát počítal třetinu růstu reálných mezd, od roku 2018 je to jedna polovina. Od roku 2024 by však důchody opět mohly růst pomaleji, uvažuje část současné vládnoucí koalice.

„Musíme jednat o tom, jakým způsobem jsou nastavena pravidla pro valorizace důchodů. A tato valorizace je extrémně náročná na rozpočet,“ řekl České televizi ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Je to jeden z legitimních návrhů, které musíme propočítat kvůli tomu, že se dlouhodobě snižuje počet ekonomicky aktivních lidí a zvyšuje se počet penzistů,“ myslí si ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Diskuzi nad tímto tématem připouští i TOP 09.

Naopak zástupci zbylých dvou koaličních stran (Piráti a STAN), stejně jako parlamentní opozice, jsou proti. „Říkat, že jim reálně začnu snižovat jejich příjmy, jejich důchody, to si myslím, že pro nás není na pořadu dne,“ řekl ČT předseda sněmovního rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN). „Jsou tady osamocení důchodci, kteří nemají ani na nájem. A nedokážou si vyřídit dávky,“ uvedl šéf pirátů Ivan Bartoš.

ODS, lidovci a TOP 09 připouštějí, že by stát mohl vrátit pravidla pro zvyšování důchodů na úroveň před rokem 2018 – opět by tak rostly o inflaci a o třetinu růstu reálných mezd. Jako jedno z úsporných opatření to navrhuje Národní ekonomická rada vlády (NERV) a Stanjura ho zvažuje zařadit do úsporného balíčku, kterým chce v roce 2024 ušetřit 70 miliard korun. Pro důchodce by to od roku 2024 znamenalo nižší růst penzí o desetikoruny až o několik stokorun. Záleželo by na tom, jak rychle mzdy v příštích letech porostou.

Stát letos na důchodech vyplatí podle dat ministerstva financí 590,5 miliardy korun, loni to bylo 530,7 miliardy a ještě v roce 2018 „jen“ 434,1 miliardy. V roce 2023 už má jít o 671,7 miliardy, což je zhruba 30 procent z celkových plánovaných výdajů státu. Šetřit je potřeba, protože schodky státního rozpočtu jsou nyní astronomické – pro letošní rok je schváleno minus 375 miliard korun a pro příští vláda počítá s minus 295 miliardami.

Je nižší valorizace důchodů dobrý nápad? Stojí ty ušetřené miliardy za to? A nehrozí nám s případnou nižší valorizací to, co se u důchodů dělo dřív – že porostou pomaleji než mzdy a kupní síla důchodců se bude zmenšovat?

David Klimeš

komentátor Aktuálně.cz a Českého rozhlasu Plus

Nejlepší valorizací penzí by byla důchodová reforma. Celý rok 2022 si vládní politici chválili, jak jim dobře fungují mimořádné valorizace penzí a důchodci jsou tak chráněni před ekonomickou krizí. Jenže rok 2022 končí a politici se pro změnu chytají za hlavu, když zjistili, kolik je to celé stálo. A tak chtějí penze zase redukovat prostřednictvím snížených valorizací.

Zde se ale míchají hrušky s jablky. Zásadní problém pro důchodový účet jsou ony mimořádné valorizace, kdy každých pět měsíců při pětiprocentní inflaci musí důchody stoupat. Nikdo přitom neví, proč se v zákoně objevilo právě pět procent (asi to tehdy politici považovali za dostatečně nereálné). Pokud je to dnes ekonomicky neudržitelné, tak tyto valorizace zrušme.

Co chce ale vláda měnit, to je něco jiného. Jde o pravidelné novoroční navýšení, které má udržet průměrnou starobní penzi nad 40 procenty průměrné mzdy, což má svůj dobrý důvod.

Úplně nejlepší valorizací by byla už konečně důchodová reforma, kde by stát garantoval základní důchod, který by odpovídal určenému procentu průměrné mzdy (například 25 procent plus bonifikace za péči, případně odkládání důchodu). A zbytek by závisel na tom, co jsme skutečně odvedli na pojistném.

Vít Samek

místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů

V současné době začíná hra o to, kdo zaplatí stále rostoucí dluhy státu. Nejsnazším terčem, kde lze spolehlivě dosáhnout spolehlivých a vysokých výnosů, aniž by dané subjekty měly možnost daňové optimalizace svých příjmů, jsou zaměstnanci a důchodci. Proto se také mluví nejvíc o zvýšení daně z příjmu fyzických osob a o snížení valorizace důchodů.

Myšlenka windfall tax za letošní rok, která by přinesla výrazně víc, byla opuštěna a vláda naopak pokračuje v daňových úpravách, které zbavují státní rozpočet jeho příjmů trvale – letos schválenými změnami o dalších 50 miliard korun. Proto s návrhem na pomalejší zvyšování nominální výše vyplácených důchodů, které by znamenalo jejich reálný pokles, nesouhlasíme.

Štěpán Jurajda

ekonom CERGE EI, člen poradního týmu Mariana Jurečky k důchodové reformě

Pokud se reálné mzdy propadají, tak by se to mělo reflektovat i ve valorizacích. Valorizace by měly být nastaveny tak, aby v případech náhlých nárůstů inflace či cen energií víc chránily nízkopříjmové důchodce, tedy aby navyšovaly základ a ne zásluhovou složku, jako je tomu teď. Dále by nastavení valorizací společně s nastavením dalších parametrů důchodového systému nemělo motivovat k předčasným žádostem o důchod, jak je tomu v dnešní situaci. To jsou nevhodné vlastnosti současného nastavení, kterým by se vládní koalice měla věnovat.

Obecně je třeba zpomalit zvedání důchodů, pokračovat v navyšování věku odchodu do důchodu za rok 2030 a skutečně zvýhodnit přesluhování, to vše v zájmu udržitelnosti důchodů pro všechny důchodce. Pokud se tyto změny budou odkládat, hrozí nám reakce finančních trhů: pokud nebude mít ČR jasnou cestu udržitelnosti veřejných financí, zdraží nám dluhová služba už teď a to bude mít negativní dopad zase i na důchodce.

Martin Potůček

sociolog, bývalý předseda důchodové komise

Snížit podíl valorizace důchodů na růstu reálné mzdy z poloviny na třetinu není dobrý nápad. Šlo by o jednoduchý, ale necitlivý zásah do důchodového systému, který by protiřečil přání premiéra Fialy „navrhnout a schválit komplexní důchodovou reformu jako celek, která by se těšila širší shodě“.

Na druhou stranu ale úzké skupině ekonomů, kteří už měsíce nabízejí ministru Jurečkovi v kabinetním přítmí své reformní nápady k důchodové reformě, už čas vypršel: návrh takové reformy má spatřit světlo světa už příští rok. Tak navrhují... a politici návrhy zvažují.

Opakovaně už léta upozorňuji na to, že návrh komplexní důchodové reformy nelze dělat v gesci jednoho ministerstva a jaksi na koleně. Bohužel bez efektu. Současná vláda se neprodyšně odřízla od širší komunity opozičních politiků, úředníků a odborníků. Opakovaně tak směřujeme k selhání státu v situaci, kdy se problémy důchodového systému prohlubují.

Už léta jsou na stole návrhy, které by právě ve výhledu budoucích desetiletí mohly pomoci lépe než zvažované bezprostřední škrty. Jen namátkou: valorizace, která by zvýšila proporci pevné částky navýšení pro všechny a snížila podíl valorizace vázané na předchozí výši důchodu; sdílení vyměřovacích základů manželů, což by zohlednilo větší nefinanční příspěvek jednoho z nich (většinou žen) k péči o nezaopatřené členy domácnosti a její provoz; nebo diskriminaci pracujících důchodců, kteří dostávají důchod, ale sami na něj zároveň zpětně doplácejí příspěvkem na sociální pojištění.

