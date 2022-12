Už na to nemáme. Chalupy a chaty zlevňují, hlásí realitky

To, co se dělo před dvěma lety, nemělo obdoby. Počet dotazů na chaty a chalupy v dubnu a květnu 2020 stoupl o 60 procent v porovnání s předchozím rokem, spočítal web Sreality.

A to přitom ani předtím nebyl malý. V uplynulých řekněme pěti letech se rekreační bydlení ve velkém prodávalo a v ještě větším poptávalo. K rekordnímu počtu prodejů i koupí podle Jana Škrabánka z portálu Bezrealitky přispěly dva faktory. Na trh se postupně dostávaly tisícovky objektů od prvních majitelů, kteří je stavěli a zvelebovali před listopadem 1989 – a do toho přišel covid. „Zájem o rekreační objekty vystřelila pandemie koronaviru a omezení cest do zahraničí. A také bezbřehý ekonomický optimismus domácností, včetně přesvědčení, že i starší nemovitosti se jim postupně podaří levně zrekonstruovat,“ komentuje Škrabánek.

Bude hůř

Od té doby zájem o chaty a chalupy zvolna klesá, říká Šarlota Smutná, datová analytička Sreality.cz. „V loňském roce byl pořád ještě obrovský. Loni v zimě poptávka začala slábnout, až se letos dostala na předcovidovou úroveň z léta 2018 a 2019. V říjnu letošního roku byla poptávka o šest procent nižší než v předcovidových letech,“ upřesňuje Smutná na základě dat webu Sreality.

Zatímco v době covidových uzávěr byly rekreační objekty bezpečným útočištěm, kde Češi zapomínali na starosti všedních dnů, dnes jim vrásky na čele spíš přidělávají. Začíná se prodávat. „Ve třetím kvartálu letošního roku na Čechy začala doléhat krize. A je docela přirozené, že se v době krize zbavujeme zbytných věcí, abychom ušetřili a nepřišli o životní standard,“ vysvětluje Tomáš Štěpnička, ředitel pobočkové sítě M&M reality.

Do nabídky se nejčastěji dostávají chatičky a zahrádky v chatových osadách, které v době covidu plnily roli schovky před světem, a pak nemovitosti, u nichž začínají být problémem finance. Důvodem může být energetická náročnost, ale třeba i náklady spojené s cestováním na chatu nebo chalupu. Je už také jasné, že prudce zdraživší materiály k rekonstrukcím jen tak nezlevní a sehnat lidi na práci taky nebude v dohledné době jednodušší.

Ceny klesnou

Nabídka rekreačních nemovitostí na realitních serverech roste. Jejich počet by se podle realitek mohl dostat na maximum už na jaře příštího roku. A větší nabídka bude přirozeně znamenat pokles cen.

„Nominální nabídkové ceny rekreačních nemovitostí v posledních pěti letech kontinuálně rostly. Razantní změna se odehrála v době pandemického boomu, kdy růst cen neuvěřitelně zrychlil, během roku a půl ceny vyskočily až o rekordních 15 tisíc korun na čtvereční metr,“ vzpomíná Šarlota Smutná.

Teď průměrné i mediánové ceny začínají klesat. „Pokles je ale velmi pozvolný. Aktuálně jsme spíš na cenách ze začátku tohoto roku a pořád se pohybujeme u dlouhodobého maxima,“ dodává Smutná. Z dat Sreality.cz vyplývá, že meziročně nabídkové ceny klesly zatím jen ve dvou lokalitách – v Karlovarském a Ústeckém kraji. Ve zbytku republiky meziročně rostly, nejvíce ve Zlínském kraji.

Říjnové ceny chat a chalup ve velmi dobrém stavu Kraj Průměrná cena za metr čtvereční Meziroční změna Jihočeský 41 700 Kč 8 % Plzeňský 41 200 Kč 20 % Karlovarský 32 600 Kč -4 % Ústecký 36 800 Kč -2 % Liberecký 48 300 Kč 8 % Královéhradecký 39 400 Kč 10 % Pardubický 37 700 Kč 22 % Olomoucký 34 300 Kč 1 % Zlínský 38 200 Kč 30 % Středočeský 49 600 Kč 0 % Moravskoslezský 38 100 Kč 9 % Vysočina 37 100 Kč 21 % Jihomoravský 47 500 Kč 10 % Zdroj: Cenový kompas Sreality.cz. Prahu z přehledu vynecháváme, rekreačních objektů je v nabídce minimum a nedá se o nich říct, že by byly typické.

Mediánová cena chat a chalup v Česku se podle Sreality drží na 38 tisících korunách za metr čtvereční. V meziročním srovnání je to stále o devět procent vyšší číslo než loni.

Realitní kancelář Re/Max zatím pokles cen nepozoruje, ale očekává ho. „Majitelé rekreačních nemovitostí už s námi začali konzultovat, jakou částku by v případě prodeje mohli dostat. Dá se tedy předpokládat, že se v příštím roce nabídka chat a chalup zvýší,“ potvrzuje makléřka Re/Max Eva Viktorinová.

Zato kanceláře M&M reality už zaznamenaly propad ceny chatek a chalup v průměru o 10 až 30 procent. A také na realitním serveru Bezrealitky jsou ceny některých objektů o třetinu nižší před dvěma lety.

S houstnoucí nabídkou budou muset majitelé dělat další ústupky. „Hodnotu si v podstatě uchovají jen unikátní objekty nebo zařízení s nízkými nároky na provoz, která je možné využívat celoročně,“ předpovídá Jan Škrabánek. Odhaduje, že u ostatních rekreačních nemovitostí by mohlo dojít k propadu cen v řádu desítek procent.

Pozor při koupi nemovitosti Prošli jsme s odborníky, jaké bývají nejčastější vady domů, se kterými se setkávají, když doprovázejí potenciální kupce při prohlídkách. Nafotili jsme je. Podívejte se, na co dát pozor při koupi rodinného domku i rekreační nemovitosti. Pojďte na prohlídku

Chalupy na dlouhý pronájem

Kdo bude prodávat objekt, který má v držení déle než čtyři roky, nemusel by podle Škrabánka ani v následujících měsících na transakci prodělat. Kdo ale nakupoval na vlně začínající mezi léty 2018 a 2019 a zejména v posledních dvou covidových letech, s velkou pravděpodobností zaplatil nadsazenou cenu, za jakou dneska neprodá.

Mnozí majitelé tak budou hledat způsoby, jak překlenout hubené roky, aniž by se museli nemovitosti zbavovat, a budou sázet na to, že jejich cena během pár let zase vzroste. Zejména na malých městech a na venkově by se tak mohly začít v nabídce objevovat chalupy a „druhé domovy“ k dlouhodobému pronájmu. Tedy za předpokladu, že umožňují celoroční bydlení a nabízejí pro nájemníky odpovídající komfort.

„V některých okresních městech chybějí desítky objektů k pronájmu. Zájem o pronájem celých rodinných domů je poslední týdny vysoký. Podmínkou jsou pochopitelně odpovídající provozní náklady, ale to celá řada ‚městských chalup‘ splňuje. Pro mladší bezdětné pak nemusí být na překážku ani klasická chalupa, byť pronajatá spíš jako provizorní řešení,“ říká Škrabánek.

Zdroj: Shutterstock Už nás sledujete? Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a dozvíte se včas další aktuality a praktické rady! A jsme i na Instagramu.

Jana Divinová Vystudovala ekonomii a management na Vysoké škole báňské. V redakci NextPage Media působí od podzimu 2021, předtím pracovala v MF Dnes a iDnes.cz. Volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli. Miluje přírodu, cestování a... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem