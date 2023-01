Zájem o hypotéky prudce klesl. Letos mají zlevnit

Prudký nárůst úrokových sazeb, vysoká inflace a ceny nemovitostí – tedy zhoršující se dostupnost vlastního bydlení – loni dramaticky zchladily zájem o hypoteční úvěry.

Tuzemské banky loni na hypotékách rozpůjčovaly 163 miliard korun, což je jen 40 procent objemu roku 2021. Předběžná čísla – odhady za celý trh – dnes představil Martin Vašek, generální ředitel Hypoteční banky, která patří do skupiny ČSOB.

Jde o nejhorší výsledek za posledních osm let. Menší objem hypotečních úvěrů než loni poskytly banky naposledy v roce 2014 – tehdy šlo o necelých 150 miliard.

Podle Vaška je ochlazení zájmu u hypoték výrazné, nicméně upozorňuje, že jde o srovnání s rekordním rokem 2021, který byl v mnoha ohledech výjimečný.

Hypoteční banka má spolu s Českou spořitelnou největší podíl na hypotečním trhu, na pozici jedničky se v předchozích letech střídaly. V roce 2022 poskytla Hypoteční banka na nových hypotékách 42 miliard korun, což odpovídá tržnímu podílu 25,8 procenta. Ostatní banky svůj výsledek zatím nezveřejnily.

Ještě koncem roku 2021 byly úroky nově sjednaných hypoték pod třemi procenty. Dvoutýdenní repo sazba České národní banky, od níž se nepřímo odvíjejí úroky úvěrů, činila 3,75 procenta. Během roku 2022 pak stouply tržní úroky hypoték až na úroveň těsně pod šest procent, repo sazba na sedm procent. Nabídkové sazby hypoték, které sleduje statistika Fincentrum Hypoindex, překonaly šest procent.

Zájem o koupi nemovitostí zchladil také nebývale rychlý růst životních nákladů kvůli energetické krizi a doznívajícím dopadům covidové epidemie. Průměrná inflace za celý loňský rok dosáhne podle odhadu ministerstva financí přibližně 15 procent, zatímco v roce 2021 to bylo jen 3,8 procenta.

Pokud jde o výhled na letošní rok, z hlediska objemu by podle Vaška měl stabilizovat na úrovni loňského roku. A úroky by mohly pomalu zamířit dolů.

„Inflace zřejmě dosáhla svého vrcholu a její míra bude postupně klesat. Úrokové míry dosáhly v minulém roce vysokých hodnot, dalo by se říct maxima. Pozvolný pokles sazeb by se mohl dostavit v druhé polovině roku 2023,“ odhaduje šéf Hypoteční banky.

Podobný názor teď zaznívá i od dalších aktérů hypotečního trhu.

„Sazby nových hypoték budou letos nejspíš mírně klesat,“ říká například Michal Skořepa, hlavní ekonom České spořitelny. „Uklidňování růstu spotřebitelských cen by totiž mělo umožnit ČNB v druhé polovině roku začít se snižováním repo sazby, a to i z dlouhodobějšího výhledu. Výsledný posun střednědobých mezibankovních úrokových sazeb pak bude tlačit na pokles také u klientských sazeb, včetně těch hypotečních. Koncem roku by tak průměrná sazba z nových hypoték mohla být přibližně o jeden procentní bod níže, než je tomu dnes,“ upřesňuje Skořepa. To by odpovídalo úrovni kolem pěti procent.

Podle Luboše Svačiny, analytika společnosti Golem Finance, by úroky mohly klesnout ještě dříve. „Situace na trhu už od loňského listopadu nahrává poklesu úrokových sazeb, protože cena zdrojů, z kterých banky mohou financovat poskytování hypoték, klesla o více než jeden procentní bod. Se zamrznutím poptávky však banky v závěru roku ztratily chuť s cenami výrazněji hýbat, protože plány na rok 2022 byly beztak ztracené. Očekávání poklesu sazeb se tedy nyní přesunulo do začátku letošního roku,“ říká Svačina.

„Obecně letos očekáváme zpomalení tempa růstu inflace, což by postupně mohlo přinést i snížení sazeb ČNB a nepřímo by pak podpořilo trend poklesu hypotečních sazeb. Ty by se tak během letošního roku měly dostat zpět pod šest procent a vyloučeno není ani přiblížení 5,5procentní hranici,“ pokračuje Svačina.

Podle společnosti Golem Finance, která prodává hypotéky bank a dlouhodobě se zabývá vývojem trhu, by letošní celoroční objem nových hypoték mohl dosáhnout jen 90 až 130 miliard. V realistickém scénáři se kloní k objemu kolem 100 miliard. Hlavně v prvním čtvrtletí bude zájem asi stále ještě velmi slabý.

„Klíčovým faktorem pro poptávku po hypotékách je vývoj cen nemovitostí, vývoj nezaměstnanosti a příjmů českých domácností, sentiment mezi obyvatelstvem a samozřejmě i výše úrokových sazeb a přeneseně výše měsíční splátky úvěru,“ dodává Svačina.

Olga Skalková O bankách a finančních institucích píše od 90. let. Byla součástí ekonomického týmu Hospodářských novin, psala i na weby iHNed.cz a Aktuálně.cz. Teď píše externě pro Peníze.cz. Ráda tráví čas s rodinou a přáteli, chodí do... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem