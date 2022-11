Byty se neprodávají, developeři zkouší novou cestu k bydlení

Drahé hypotéky v kombinaci s vysokými cenami nemovitostí a dvoucifernou inflací teď většině Čechů znemožňují koupit si vlastní bydlení. Developeři proto hledají způsob, jak i za této situace dál stavět a prodávat nové byty. K jejich financování se snaží více využít i model, který kombinuje možnost pronájmu s následným odkupem do vlastnictví.

V zahraničí se tato forma financování označuj termínem rent to buy (pronájmem ke koupi) nebo rent to own (pronájmem k vlastnictví). Nedávno s podobnou službou přišla společnost Ownest, teď chce tento model pod názvem Byx uplatnit v chystaném projektu v pražských Letňanech Syner Group a investiční skupina Kaprain.

„Vidíme to pro nás jako alternativu v současné situaci, kdy dochází k zastavování developerských projektů. Může to být zároveň řešení pro lidi, kteří v současné době nemají dostatek hotovosti pro získání hypotéky, nebo na ni kvůli svým příjmů nedosáhnou,“ říká Martin Kubišta, ředitel společnosti Rezidence Letňany 22, který je garantem programu. Projekt má stavební povolení a počítá se 144 byty. Podle Kubišty se má rozjet na jaře 2023 a s dokončením se počítá nejpozději v roce 2024.

Podle Denisy Višňovské, obchodní ředitelky společnosti Lexxus Norton se model financování rent to buy v Česku doposud využíval především jako řešení pro majitele starších nemovitostí, kteří ji chtěli prodat a přestěhovat se do nového.

„Než prodej své stávající nemovitosti uskutečnili, platili v novém bytě nájem. Do vlastnictví jim tak byt přešel, až s určitým odstupem, ale v meziobdobí v něm už mohli bydlet. Podobnou alternativu nabízel například Central Group, který klientům umožnil odklad úhrady kupní ceny až na dva roky," říká Višňovská s tím, že financování rent to buy se objevuje i v jiných projektech, například v pražském projektu Kbeličky společnosti Immo Building. „Další developeři se nad využitím této možnosti také aktuálně zamýšlejí,“ dodala Višňovská.

Principem programu Byx je zaplatit předem minimálně pět procent z kupní ceny vybraného bytu, která bude pevná. Současně je daný minimální nájem, když bude člověk platit víc, snižuje si rovnou částku, kterou bude muset na konci nájmu zaplatit za pořízení bytu. Byt může v době nájmu i dále pronajmout.

Kupní cenu je třeba uhradit nejpozději do čtyř let po kolaudaci. V případě, že by zájemce od záměru získat byt do vlastnictví ustoupil, musí si za sebe obstarat jiného investora, který po něm smlouvu převezme. V případě zhodnocení bytu pak bude inkasovat rozdíl mezi fixní kupní a prodejní cenou. Podmínky programu i kalkulačka financování je ode dneška dostupná na webové stránce programu Byx.

Letňanským projektem by program Byx neměl skončit. V prvním čtvrtletí příštího roku ho chce Syner Group spolu s investiční skupinou Lif Group využít v projektu čtvrti Nový Perštýn v Liberci a v samostatném projektu Rezidence na Plachtě v Hradci Králové.

Princip rent to buy je obecně určen pro ty, kdo očekávají rychlý růst příjmů v příštích letech a už nyní si chtějí pořídit byt za tyto očekávané budoucí příjmy. Podrobně jsme tento princip popsali v textu o konkurenční službě Ownest: Nová cesta k vlastnímu bydlení. Není ale pro každého.

