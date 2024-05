Zájem o hypotéky pro mladé roste. Zrušení limitu pomohlo, hlásí banky

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 28. 5. 2024

Banky letos zaznamenávají rostoucí zájem o hypoteční úvěry na 90 procent hodnoty zastavené nemovitosti (LTV), kdy lidem stačí mít desetinu z jiných zdrojů.

Typicky jde o úvěry pro mladé klienty do 36 let, které jsou určeny na pořízení vlastního bydlení. Pro většinu ostatních zájemců nadále platí požadavek České národní banky, aby měli k hypotéce našetřeno alespoň pětinu vlastních peněz – úvěr tak může dosáhnout maximálně 80 procent hodnoty nemovitosti.

Oživení zájmu potvrzují Česká spořitelna i ČSOB, které v prodeji všech nových hypoték ovládají přes polovinu celého trhu.

„Podíl hypoték s LTV na 90 procent se v dubnu meziročně zdvojnásobil. Aktuálně dosahuje už 19 procent, zatímco loni v dubnu to bylo devět procent. V drtivé většině případů jde o hypotéky mladým klientům do 36 let,“ říká Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny.

„Ano, i my v poslední době vidíme zvyšující se zájem klientů do 36 let o hypotéky nad 80 procent,“ konstatuje Monika Hořínková, mluvčí ČSOB. Zastoupení mladých klientů na hypotékách ČSOB se letos vyšplhalo na 16 procent z předloňských sedmi procent.

K rostoucímu podílu hypoték na 90 procent LTV přispělo postupné uvolňování příjmových pravidel ČNB, shodují se banky.

Česká národní banka od loňského července zrušila limit DSTI ukazující maximální výši měsíční splátky dluhu vůči čistému měsíčnímu příjmu žadatele o hypotéku. Od letošního ledna pak ČNB přestala bankám určovat i ukazatel DTI, tedy maximální výši celkového dluhu vůči žadatelovu ročnímu příjmu.

Banky tak dostaly větší prostor i na hypotéky pro mladé s aktuálně nižším příjmem, kteří by na ně podle dřívějších pravidel ČNB nedosáhli.

Dalším impulsem k oživení zájmu o hypotéku na 90 procent nemovitosti je fakt, že byty (už tak velmi drahé) začaly po krátkém poklesu cen opět zdražovat. Úrokové sazby hypotečních úvěrů přitom klesají, i když jen zvolna.

„Rostoucí zájem mladých klientů o hypotéku na 90 procent LTV je pochopitelný. Právě oni čelí největším obtížím při koupi vlastního bydlení kvůli svým relativně nízkým příjmům a přetrvávající nedostupnosti vlastnického bydlení, způsobenou malou nabídkou nových bytů a jejich stále vysokou cenou,“ vysvětluje Filip Hrubý z České spořitelny.

Banky i analytici očekávají, že hypotéky budou do konce letošního roku dál zlevňovat, ale stále jen mírně. Naopak ceny bytů, které se vrátily k růstu, půjdou dál nahoru.

Průměrné úrokové sazby nových hypotečních úvěrů se v dubnu dostaly na 5,1 procenta, vyplývá ze statistiky Hypomonitor od České bankovní asociace. Před rokem to bylo 5,89 procenta.

Za hypotéky na 90 procent nemovitosti si klienti většinou připlatí. Například nabídková sazba na úvěr ve výši 5,4 milionu korun, s hodnotou zástavy nemovitosti šest milionu, fixací na tři roky a splatností třicet let se teď na trhu nejčastěji pohybuje zhruba o 0,2 až 0,5 procentního bodu výše než u stejné hypotéky na 80 procent zástavy – včetně různých slev a bez pojištění.

Úleva pro hypotéky na 90 procent pro žadatele do 36 let funguje od dubna 2022. Tehdy začala platit nová regulace ČNB, která zákonem umožnila mladým získat o deset procentních bodů vyšší hypotéku (LTV), než je maximální limit určený centrální bankou pro běžné klienty. Základní limit od té doby ČNB drží na 80 % LTV. Ostatní klienti mohou hypotéku nad 80 procent dostat jen výjimečně – za kalendářní čtvrtletí jich může banka poskytnout do pěti procent celkového objemu předchozího čtvrtletí.

Horní hranice LTV pro žadatele do 36 let se vztahuje pouze na hypotéky, které slouží k pořízení vlastního bydlení. Pokud jsou žadatelé manželé či partneři, postačí, když věkový limit splní jen jeden z páru.

Olga Skalková O bankách a finančních institucích píše od 90. let. Byla součástí ekonomického týmu Hospodářských novin, psala i na weby iHNed.cz a Aktuálně.cz. Teď píše externě pro Peníze.cz. Ráda tráví čas s rodinou a přáteli, chodí do... Další články autora.

