Staré kotle končí. Jak získat dotace a vyhnout se pokutám

Ministerstvo životního prostředí odhaduje, že kotlů v první a druhé emisní třídě, jejichž provoz bude od 1. září zakázaný, je v Česku ještě na 150 tisíc. Na to, že se jejich zákaz dostal do zákona už v roce 2012, je to vysoké číslo. Je pravděpodobné, že všechny se do konce prázdnin nevymění. Ani do začátku topné sezony.

Důvody, proč by vlastník takového kotle měl zkusit ještě o včasnou výměnu zabojovat, jsou hlavně dva.

V první řadě je to hrozba pokuty. Ministerstvo životního prostředí sice ujišťuje, že obce s rozšířenou působností budou kontroly dělat nikoli s úkolem trestat a rozdávat bločky, že nejdřív vždycky bude napomenutí a výzva k nápravě – jenže takovou nápravu nezařídíte ze dne na den. A pak už může přijít pokuta s horní hranicí na 50 tisících.

Druhý důvod je, že teď ještě můžete dosáhnout na peníze z posledního kola takzvaných kotlíkových dotací a na peníze ze Zelené úsporám. Ve druhém jmenovaném programu sice budou peníze na výměnu kotlů i po prvním září, ale už to nebude ta štědrost, s jakou se můžete potkat teď.

Třetím důvodem je pak fakt, že je vždycky lepší čadit míň než víc.

Jak poznat, jestli musíte vyměnit kotel?

Nejjednodušší je to u starých kotlů. Všechno, co bylo vyrobeno před rokem 2003, spadá určitě do prvních dvou z celkem pěti emisních tříd – na rozdíl od školy je jednička nejhorší a pětka nejlepší. Tyhle kotle vyměňte bez dalšího přemýšlení a pátrání.

V roce 2003 byly zavedeny emisní třídy. Povinně se od té doby uvádějí výrobním štítku, který se připevňuje na zadní stranu kotle. Odtud tedy třídu můžete vyčíst.

Zdroj: Klastr Česká peleta

Kromě toho je ale ještě jedno místo, kam se podívat, ba dokonce kam se podívat spíš. Provozovatel kotle na tuhá paliva má povinnost jednou za tři roky nechat kotel kontrolovat odborným technikem. Ten o provedené kontrole vystavuje protokol a v něm najdete jednak emisní třídu, jednak i dobrozdání technika, jestli kotel vyhovuje i podmínkám provozu od letošního prvního září.

Jak získat z pojištění majetku víc? Poradíme! Pro nemovitost i domácnost najdeme nejvýhodnější pojištění majetku. Chci pojistit majetek

Za co vyměnit starý kotel?

Výběr nového vytápění není jednoduchá věc. Je totiž možné, že nepůjde jen o výměnu zdroje tepla, ale že budete muset rozvážit výměnu celého topného systému.

Jak upozorňuje Vladimír Stupavský z Klastru Česká peleta, u starších kotlů na dřevo nebo uhlí byly radiátory stavěné na vodu teplou až 80 stupňů. Tepelné čerpadlo ale ohřívá vodu jen na 50 stupňů, takže by stávající radiátory nemusely kapacitně stačit. Bylo by potřeba nějaká tělesa přidat, v případě podlahové topení byste možná museli znovu pod podlahu.

Ne vždy je ale úplně nutné kapacitu navyšovat. Pokud bydlíte ve starším nezatepleném domě, dost možná může váš problém vyřešit lepší utěsnění a zateplení. Výměna oken, zateplení půdy… A tady je zase možné říct si o příspěvek v Nové zelené úsporám.

Nejjednodušší je ale samozřejmě výměna kotle za kotel. Tedy za novější kotel na tuhá paliva, ať už takový, kam musíte přikládat sami, nebo automatický, nebo kotel na plyn. Počítat musíte s tím, že kontrola komína ukáže, že bude potřeba komín vyvložkovat. Nové kotle vypouštějí chladnější spaliny, než bývalo dřív zvykem, proto by se v komíně mohla srážet vlhkost – a proto se používají nerezové nebo keramické vložky.

Kam si zajít pro peníze na výměnu kotle?

Na výměnu za některé zdroje tepla můžete pořád dostat dotace. V některých případech až 95 procent ceny, v jiných polovičku. Podporované ale nejsou všecky dostupné možnosti. Žádný příspěvek nedostanete na kotel plynový. Podporují se jednak teplená čerpadla a jednak modernější kotle na pevná paliva. U těch je ale dobré rozmýšlet.

Ministerstvo životního prostředí totiž nedávno oznámilo cíl do deseti let zbavit Česko všech kotlů na uhlí a od září podporuje výměnu všech kotlů na tuhá paliva bez ohledu na emisní třídu. Může se tedy stát, pokud se kurz nezmění, že za pár roků se objeví nejenom pozitivní motivace k výměně, tedy dotace, ale i motivace negativní. Tedy zákazy.

Dotační programy, ve kterých jde dneska zažádat o příspěvek na výměnu kotle, jsou v zásadě dva.

Kotlíkové dotace

Jedním je poslední kolo kotlíkových dotací. Žádá se o ně na krajských úřadech a získat lze až 95 procent peněz na výměnu starého kotle. Háček je v tom, že okruh lidí, kteří můžou o dotaci žádat, je omezený jen na takzvané nízkopříjmové domácnosti. To jsou domácnosti tvořené starobními důchodci nebo invalidními důchodci s invaliditou třetího stupně a domácnosti s nárokem na příspěvek na bydlení. Peníze se vyplácejí i formou zálohy, tedy předem. Kotlíkové dotace běží do konce srpna, tady najdete podrobnosti: Poslední šance na kotlíkové dotace. Zákaz starých kotlů se blíží.

Pokud patříte mezi nízkopříjmové domácnosti, stojí za to podívat se i na program Nová zelená úsporám Light. Tam můžete dostat peníze na menší zateplovací práce od výměny dveří nebo oken přes zateplení podlah a půdy až po zateplení fasády. Protože ještě chytřejší než topit lacino je topit málo. Ale být při tom v teple. Nová zelená úsporám Light má momentálně stopku na podávání žádostí, spustí se znovu na konci června: Nová zelená úsporám se vrací. Z programu Light dostanete víc.

Nová zelená úsporám

Další možnost získat na výměnu kotle příspěvek jsou už zmíněné programy Zelená úsporám. V klasické Nové zelené úsporám může o dotaci žádat každý, dostane až polovinu uznatelných nákladů.

Je možné, že i když začnete shánět topenáře hned, v září ještě nebudete mít vyměněno. Dobrá zpráva ale je, že v takovém případě na vás pokuta nečeká: pokud prokážete, že máte výměnu už domluvenou a že jen čekáte na termín, jste z toho venku.

Gabriel Pleska Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.

Penzijko s finančním bonusem Založte si penzijko Conseq a získejte nejen státní příspěvky a daňovou úsporu, ale i bonus pro věrné klienty. Spočítejte si svůj bonus

Sdílejte článek, než ho smažem