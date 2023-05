Už je čas! Co si letos ohlídat u placení daně z nemovitosti

Daň z nemovitých věcí musí být zaplacena do konce května. Co dělat, když vám nepřišla složenka a proč si někteří majitelé letos připlatí?

| rubrika: Jak na to | 24. 5. 2023

Skoro 80 procent lidí v Česku vlastní nemovitost. A ti všichni musí platit daň z nemovitých věcí. Pro většinu Čechů platí povinnost zaplatit daň do konce května. Pokud je ale částka vyšší než pět tisíc korun, uhradí ji ve dvou stejných splátkách. Jednu do konce května, druhou do konce listopadu.

„Platí se vždy za ty nemovitosti, které lidé vlastní k 1. lednu daného roku. Rozhodující jsou právní účinky vkladu do katastru. Ke změnám během roku se nepřihlíží. To znamená, že když během roku 2023 koupíte dům, daň za něj zaplatíte až v roce 2024. Kdo nemovitost ve stejném roce koupí i prodá, neplatí daň vůbec,” říká daňová expertka Jana Jáčová ze společnosti UOL Účetnictví.

Zmatek s datovými schránkami Finanční úřad zpravidla posílá složenky s údaji k platbě, není to však jeho povinnost. Údaje k dani z nemovitostí si lidé také mohou nechat zasílat e-mailem nebo je najdou v datové schránce. V souvislosti s letošní povinností podnikatelů komunikovat se státem prostřednictvím datových schránek, oznámila finanční správa, že najdou informace k úhradě daně právě v ní. „Finanční správa uvádí, že všichni držitelé datových schránek, kteří nemají aktivovanou službu SIPO či zasílání informací e-mailem, obdrží informace k platbě daně z nemovitých věcí do svých datových schránek. Domníváme se však, že v případech, kdy má fyzická osoba zřízenu jen podnikatelskou datovou schránku a danou nemovitost nevyužívá pro podnikání, neměl by finanční úřad do této datové schránky ohledně této daně nic zasílat,” říká advokát Roman Burnus z kanceláře Grant Thornton.

Podnikatelé, kteří mají osobní i podnikatelskou datovou schránku, a nemovitost nevyužívají k podnikání, by tak údaje k dani měli dostat do osobní schránky. Vzhledem k tomu, že podle advokáta Burnuse i sama finanční správa bojuje s novými pravidly pro komunikaci prostřednictvím datových schránek, je lepší zkontrolovat obě datové schránky.

Může se stát, že ale údaje nepřijdou ani do normální ani do datové schránky. „Pokud vlastníte nemovitosti spadající pod vícero finančních úřadů, dostanete složenku do schránky mezi posledními. Jestliže nebudete mít ve schránce složenku ani ke konci května, kontaktujte územní pracoviště místně příslušného finančního úřadu. Tak zjistíte přesnou výši daně, kterou máte zaplatit,“ doporučuje Michal Jelínek.

Jak připomíná finanční správa, daň je možné zaplatit bezhotovostním převodem na účet finančního úřadu, prostřednictvím poštovní poukázky či prostřednictvím SIPO, což platí pro lidi, kteří se k této službě přihlásili na finančním úřadě do 31. ledna 2023.

Výše daně se může měnit

Výše daně záleží nejenom na velikosti nemovitosti, ale především na tom, v jaké obci se nachází. „Rozhodně neplatí, že kdo vlastní nemovitost několik let, platí každý rok stejně vysokou daň z nemovitých věcí. Důležitý pro výpočet konečné částky je totiž koeficient, který stanovují zastupitelé jednotlivých obcí. Daň z nemovitých věcí je jedinou z daní, jejíž výnos je v současnosti příjmem obce, na jejímž katastrálním území se nemovitá věc nachází,“ uvádí Michal Jelínek ze společnosti V4 Group.

Podle něj se podíl z výnosu daně z nemovitých věcí se od roku 2006 zvyšuje, kdy v roce 2006 činil čistý výnos 5,017 miliardy korun, zatímco v roce 2019 činil už 10,935 miliardy a o rok později už přes 11,5 miliardy. „Důvodem postupného zvyšování výnosu z této daně byla jednak změna sazeb a jednak také zvýšení místních koeficientů. V porovnání se zeměmi Evropské unie je podíl výnosu daně z nemovitých věcí na celkových daňových výnosech jeden z nejnižších," doplňuje Jelínek.

Nyní vláda navrhuje daň z nemovitosti zvýšit, a to tak, aby část příjmů putovala i do státního rozpočtu. Získat tak chce devět miliard korun navíc.

Dražší složenka

Lidé, kteří budou daň platit poštovní poukázkou si letos připlatí. Česká pošta poukázku typu A nově zpoplatnila částkou 52 koruny u zasílané částky do pěti tisíc korun. Psali jsme o tom podrobně: Bezplatná složenka pro daň z nemovitostí končí. Neplaťte zbytečně víc

Kdo daň z nemovitostí zaplatí pozdě, tomu vzniká u finančního úřadu dluh ve formě úroku z prodlení. Úroková sazba je repo sazba platná k 1. dni daného pololetí zvýšená o osm procentních bodů. Repo sazba platná k 1. lednu 2023 byla sedm procent, proto je aktuální sazba pro úroky z prodlení 15 procent.

Zatímco se daň z nemovitých věcí platí každoročně, přiznání se podává jen poté, co jste nemovitost nově nabyli nebo u ní došlo k nějaké významné změně, po které je třeba přiznání podat. Přiznání se podává vždy na začátku následujícího roku, kdy k nabytí či změně došlo. Podrobnější informace o přiznání k dani z nemovitých věcí najdete v samostatném přehledu.

