Hypotéky zlevní později, než se čekalo. Pravidla ale zmírní

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 7. 6. 2023

Průměrná nabídková sazba hypotečních úvěrů podle statistiky Swiss Life Hypoindex klesla v květnu o dva bazické body na 6,3 procenta. Pod tuto úroveň se od loňského listopadu podívala pouze letos v březnu, kdy hypotéky v průměru zlevnily o 10 bazických bodů na 6,27 procenta.

„Hypoteční sazby se v červnu i přes drobné změny drží na podobných hodnotách. Nadále platí, že sazby budou spíše stagnovat,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,3 procenta meziročně klesla o 47 korun na 23 195 korun.

„Ve srovnání se splátkou hypotéky v červnu 2021 je o téměř sedm a půl tisíce vyšší. Růst sazeb ale za poslední rok zmírnil. Zatímco mezi červnem 2021 a červnem 2022 vzrostla průměrná měsíční splátka hypotéky o více než 6200 korun, za poslední rok to bylo ‚pouze‘ o 1269 korun,“ upřesňuje Sýkora.

V květnu zlevnily nejvíce hypotéky pro mladé do 36 let věku, které si lze sjednat s LTV až 90 procent, tedy že jim banka půjčí až 90 procent odhadní hodnoty nemovitosti. Největší pokles zaznamenaly hypotéky fixované na jeden rok, jejichž sazby jsou na šesti procentech, a jsou teď nejlevnější na trhu. Naopak nejdražší zůstávají hypotéky s LTV do 80 procent fixované na jeden rok, které stagnují na 6,67 procentech.

Centrální banka zmírnila podmínky hypoték

Hypoteční trh se pomalu začíná hýbat. To je podle Sýkory zapříčiněno několika faktory. „Prvním důvodem je to, že i nadále dochází ke snižování cen nemovitostí. Dalším faktorem, který se teprve na trhu projeví, je zrušení ukazatele hodnocení příjmů DSTI ze strany ČNB,“ míní.

Ukazatel DSTI vyjadřuje, jak velkou část čistého měsíčního příjmu žadatel o úvěr vynakládá na splátky celkového dluhu. Od dubna 2022 nesměl překročit 45 procent a u žadatele mladšího 36 let 50 procent. Česká národní banka (ČNB) s platností od 1. července 2023 tento limit ruší. Psali jsme podrobně: Klíčový limit pro získání hypotéky skončí, rozhodla ČNB

Na hypotéku tak od července dosáhne více lidí. „Rozhodnutí ČNB se velmi pravděpodobně promítne do většího zájmu klientů bank o hypoteční úvěry, protože právě ukazatel DSTI hraje v dostupnosti hypoték a potažmo vlastnického bydlení významnou roli,“ říká Marek Richter, vedoucí oddělení Hypoteční služby Air Bank.

Také podle Miroslava Majera z webu HypoNamiru.cz je uvolnění podmínek dobré a prospěje oživení trhu. „Každopádně se ale nedá očekávat, že najednou dostane hypotéku každý. Banky mají svoje ocenění rizika, a byť se parametry rozvolní na úrovni ČNB, tak banky budou aplikovat svoje vlastní. Pak už bude záležet bance od banky, jak se k rozvolnění postaví,“ říká Majer.

Jak vybrat nejvýhodnější půjčku? Snadno! Srovnáme parametry včetně sazeb a najdeme tu nejvýhodnější a nejtransparentnější půjčku. Ať konsolidujete, či hledáte novou. Najít výhodnou půjčku

Na ceny hypoték ovšem zrušení limitů DSTI zřejmě velký dopad mít nebude. „Pokud jde o snižování úrokových sazeb, to by mohl způsobit pouze případný konkurenční boj mezi bankami, protože ceny zdrojů jsou stabilní a trh samotný k tomu neposkytuje dostatečný prostor,“ doplňuje Richter.

Podle Majera bylo na začátku roku na hypotečním trhu očekávání, že se do konce roku sazby přiblíží k pěti procentům. „Dnes vidíme, že to nejspíš nebude reálné a očekáváme pokles až v první polovině roku 2024. Vše se bude odvíjet od inflace a reakce ČNB,“ říká. Podle něj jsou časy úrokových sazeb pod dvěma procenty nadlouho pryč a snižování sazeb bude zdlouhavé.

Hypoteční sazby ovlivňuje především výše základních úrokových sazeb ČNB. Bankovní rada ČNB bude opět rozhodovat o nastavení základních sazeb 21. června. Podle expertů ale ke změně zřejmě nedojde.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

Rychlé řešení škod na majetku Zvládněte nečekané situace v klidu. Více než 30 % škod na majetku vyřešíme již v den jejich nahlášení. Chci pojistit svůj majetek

Sdílejte článek, než ho smažem