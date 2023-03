Kde chtějí Češi bydlet a proč? Výsledky průzkumu

Tři čtvrtiny obyvatel Česka chtějí bydlet raději v rodinném domě (74 %) než v bytě (26 %). V naprosté většině přitom preferují vlastnictví nemovitosti před pronájmem. Ukázal to lednový průzkum agentury Ipsos pro společnost Broker Consulting na reprezentativním vzorku více než tisícovky dospělých.

U rodinnému domu lidé nejvíce oceňují soukromí (29 %) a možnost zahrady (24 %), jako hlavní výhodu bytu vidí méně starostí, nižší nároky na údržbu a levnější bydlení (39 %). Podrobnosti ukazují následující grafy.

Zdroj: Ipsos pro Broker Consulting

Dvacet devět procent lidí podle průzkumu zvažuje, že si v příštích pěti letech pořídí dům nebo byt. Sedmnáct procent (z celkového počtu dotázaných) by chtělo rodinný dům k bydlení, dvě procenta poté na investici. Deset procent potenciálních kupujících zvažuje koupi bytu k bydlení, šest procent vedle toho na investici. Často zvažují některé varianty současně.

Více než třetina lidí kvůli ekonomické situaci v posledních letech zrušila či odložila koupi nemovitosti, a to nejčastěji kvůli zdražení hypoték, energií nebo nemovitostí. S našetřenými penězi poté lidé naložili různými způsoby, ukázal průzkum: Třetina je uložila na spořicí účet, pětina si je nechala na běžném účtu. Čtrnáct procent investovalo do podílových fondů. Třináct procent respondentů shodně odpovědělo, že uspořené finance směřovalo do rekonstrukce, anebo na zaplacení vyšších výdajů na energie. Kolem pěti procent dotázaných pak uvedlo, že peníze uložilo buď do drahých kovů, nemovitostních fondů, nebo investovalo na rentu.

