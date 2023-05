Sazby hypoték zůstávají nad šesti procenty. Zlevnění se nečeká

Průměrná nabídková sazba hypoték v květnu mírně vzrostla na 6,32 procenta z dubnových 6,3 procenta. Vyplývá to z pravidelné statistiky Swiss Life Hypoindex (dříve Fincentrum Hypoindex). Nad šestiprocentní hranicí se průměrná sazba drží už od loňského července.

„Swiss Life Hypoindex již druhý měsíc po sobě vykázal nárůst. S ohledem na to, že jde o průměrnou sazbu, mohou v určitých případech klienti získat sazbu až o 0,8 procenta nižší,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,32 procenta vzrostla v květnu o 37 korun na 23 242 korun.

Průměrné nabídkové sazby hypoték pro mladé do 36 let, tedy nad 80 procent zástavní hodnoty nemovitosti (LTV), v uplynulém měsíci zlevnily u fixací na tři roky o jeden bazický bod, u fixací na pět let o dva bazické body.

Banky tak v průměru nabízejí tříleté fixace hypoték s LTV nad 80 procent za 6,69 procenta a s pětiletou fixací za 6,31 procenta. Jednoleté fixace ale naopak zdražily o šest bazických bodů na 6,21 procenta. Ceny hypoték fixovaných na deset let stagnovaly.

Hypotéky s LTV do 80 procent fixovaných od jednoho roku do deseti let pouze zdražily. Sazby hypoték fixovaných na jeden rok a deset let vzrostly o dva bazické body na 6,67 procenta a 6,12 procenta. Hypotéky s fixací na tři a pět let zdražily o jeden bazický bod na 6,43 a 6,06 procenta.

Česká národní banka ponechala na začátku května úrokové sazby znovu beze změny. Dvoutýdenní repo sazba tak od loňského června zůstává na sedmi procentech. Na červnovém zasedání bude bankovní rada opět zvažovat zvýšení sazeb.

„Výhled vývoje hypotečních sazeb se prozatím nijak nemění. I nadále předpokládáme, že se sazby budou pohybovat v současných číslech. A tak jediné, co nadále klesá, jsou ceny vybraných, zejména starších nebo panelových nemovitostí,“ dodává Sýkora.

Podobný názor má ředitel společnosti Ekospol Evžen Korec. „Očekávat, že by se současná situace v brzké době změnila, nejde. Inflace zůstává velmi vysoká a centrální bankéři tak opakují, že pro nějaké snižování základních úrokových sazeb není žádný prostor. Reálné je, že na současné vysoké úrovni zůstanou hypotéky až do konce roku, možný je dokonce i jejich další nárůst,“ míní Korec.

Drahé hypotéky podle něj potáhnou dolů celý realitní trh. „Jen v Praze dlouhodobě financovala polovina kupců nový byt prostřednictvím hypotéky, loni však jejich podíl propadl na pouhých deset procent. To s sebou stáhlo i celý trh nových bytů v hlavním městě, loni se jich prodalo nejméně za posledních dvacet let,“ říká Korec.

Desítky tisíc domácností, kterým letos končí fixační období u stávajícího hypotečního úvěru, podle Korce čeká nepříjemné překvapení. „U průměrné hypotéky 2,86 milionu korun se splatností 15 let zaplatí taková domácnost nově až o 5,5 tisíce korun měsíčně více. Za celý rok tak dražší hypotéky vytáhnou z rodinného rozpočtu 67 tisíc,“ upřesňuje.

