Energie zlevňují. Je čas změnit dodavatele elektřiny a plynu?

Velkoobchodní ceny energií klesaly celé první čtvrtletí letošního roku, což navrací trhům mírný optimismus. Dodavatelé nakupují elektřinu a plyn s předstihem, proto se ceny pro koncové zákazníky projevují se zpožděním.

„Obecně platí, že stabilní dodavatelé začínají nakupovat tyto obchodované komodity v předstihu jednoho až dvou let před jejich dodávkou spotřebitelům. A poslední úpravy pozic řeší na spotových trzích. Tím zprůměrují nákupní cenu a dokáží do určité míry eliminovat krátkodobé cenové šoky,“ vysvětluje Daniel Holein, expert KPMG na energetiku.

Teď se tedy v cenách pro koncového zákazníka odráží nákupy energií, které proběhly převážně v roce 2022. „Nejvyšší ceny z loňského konce léta jsou zprůměrovány podle nákupní strategie dodavatelů. Ta není jednotná, někteří nakupují více, jiní méně dopředu,” dodává Daniel Holein.

Vysoké nákupní ceny navíc narazily na vládní strop. Vláda ho pro rok 2023 stanovila na 6,05 koruny za kilowatthodinu silové elektřiny a tři koruny za plyn. Zastropování se v současné době týká většiny zákazníků – výjimkou jsou ti, kteří si zafixovali ceny nad stropem – a má platit do konce roku.

Vedle vládních stropů je jediným omezením konkurence – prodejní ceny se tak v závislosti na strategii konkrétního dodavatele mohou pohybovat nad i pod nákupem.

„I když dodavatel nakoupil energii draho, stále ji potřebuje prodat. Jestli mu hrozí, že by v důsledku vysokých cen přišel o zákazníky, může se mu vyplatit účtovat prodejní ceny nižší, než byly ty nákupní. Podobně se chovají podnikatelé ve všech odvětvích,” vysvětluje Michal Kebort z Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Nejlepší nabídky se proto vztahují na nové klienty. „Pro ty dodavatelé mohou nakoupit energii na další období za současné výhodné ceny,“ vysvětluje Jiří Gavor, výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií.

Pod stropem znamená pořád hodně

Jako první nabídla novým zákazníkům tarify pod cenovým stropem v polovině ledna společnost E.ON. Mohli využít tříletou fixaci ceny elektřiny a plynu. E.ON, stejně jako ČEZ později nabídly možnost postupně klesající ceny do konce roku 2025. „V případě plynu se zákazník po třetím roce fixace dostane až na 1875 korun za MWh,“ říká Alice Horáková z tiskového oddělení ČEZu. Pro představu: roční spotřeba domácnosti, která na plynu vaří a ohřívá jím vodu, odpovídá 7,1 MWh.

„U elektřiny klienti v nejběžnější sazbě D02d teď zaplatí za jednu MWh silové elektřiny 4507 korun,“ doplňuje tiskový mluvčí společnosti E.ON Roman Šperňák. Jedna domácnost spotřebuje v průměru kolem 3 MWh elektřiny ročně.

Od poloviny března zařadila fixovanou cenu pod úrovní vládního stropu také společnost Pražská energetika (PRE).

Nejnižší cenu na trhu teď podle Jiřího Gavora nabízí společnost Tedom Energie. „Jedná se o dodavatele, který nově přišel s produktem cenové fixace pouze na měsíc, přičemž cena pro daný měsíc se odvozuje z průměru spotových cen předchozího měsíce,“ vysvětluje analytik.

Tedom Energie nyní prodává jednu kWh za 3,89 koruny, což je o třetinu méně než vládní strop.

Někteří z dodavatelů snížili ceny pod strop i pro své dosavadní klienty. Jako první snížila pod vládou stanovený cenový strop ceny elektřiny a plynu pro stálé zákazníky v únoru společnost E.ON. „Oproti tehdejším ceníkovým cenám se cena plynu pro stálé zákazníky snížila o 13 procent a cena elektřiny o 18 procent,“ uvádí mluvčí společnosti Roman Šperňák.

Nižší ceny získali všichni stálí klienti společnosti, kteří nemají dlouhodobě zafixované ceny. Celkem šlo o více než milion zákazníků z řad domácností a drobných podnikatelů.

Pražská plynárenská od 1. května sníží prodejní ceny zemního plynu v rámci základního ceníku Standard pod vládou stanovený cenový strop, a to na 2904 Kč za MWh. „Fixované ceny zemního plynu budou s fixací na jeden rok za 2 752,75 Kč/MWh,” zmiňuje Miroslav Vránek z tiskového oddělení Pražské plynárenské.

Na předválečné ceny zapomeňte

I když to vypadá, že dodavatelé nabízejí velké slevy, ceny jsou stále vysoké. V cenících velkých společností se teď hodně vypichuje, kolik zákazníci ušetří oproti zastropovaným sumám. Stále to ale znamená, že zaplatí víc než dvojnásobek toho, co ještě v roce 2021. Například E.ON nabízel nejběžnější sazbu D02 ještě v dubnu 2021 za 1995 korun za MWh. Konkurenční ČEZ si tenkrát účtoval asi o 60 korun za MWh víc.

Ceny energií jsou citlivé na zprávy, které vypadají nebezpečně a ovlivňuje je nejen to, co se děje v blízkosti našich hranic. Výkyvy zůstávají v řádu desítek procent a čekají nás podle Jiřího Gavora i v budoucnu.

Velkoobchodní ceny už od dubna neklesají, přesto jsme se podle analytika dostali na úroveň, ve kterou jsme v dobách největší krize ani nedoufali. „Čím déle budeme na stejné úrovni, tím déle budou dodavatelé průběžně nakupovat a vytvářet si zásoby plynu a elektřiny a díky tomu si pak budou moci dovolit vytvářet nové a levnější produkty,“ vysvětluje analytik.

Na předkrizovou úroveň se podle Gavora ale ceny v dohledné době nedostanou. Na druhou stranu ale neočekává ani opakování extrémních cen z loňského podzimu, protože situace se postupně stabilizuje.

Současná situace nijak nenaznačuje tomu, že by se na podzim mělo opět zdražovat. Potvrzuje to i Alice Horáková z ČEZ. „Evropské i české zásobníky jsou po zimě naplněné víc, než obvykle. Česká republika si s pomocí ČEZ zajistila alternativní dodávky plynu přes LNG terminál, situace se uklidnila a ceny plynu, které do velké míry určují i ceny elektřiny, klesly. Výhled trhu na příští roky proto indikuje další pokles cen elektřiny,“ předpovídá Horáková.

Karel Hanzelka z PRE se zatím neodvážil cokoliv odhadovat. “Vše skutečně závisí na dalším vývoji cen na velkoobchodním trhu,“ říká. Společnost E.ON na otázku, co čekává v další sezóně, neodpověděla.

Není důvod se ukvapovat

Na otázku, jestli čekat na další snižování cen, nebo si zafixovat ty současné, není jednoduchá odpověď. „Čekat domácnosti nemusí, je dobré kontaktovat svého dodavatele a zeptat se, jak to v nejbližší budoucnosti vidí a jakou připravuje nabídku. Určitě stojí za to sledovat vývoj cen a nabídky konkurentů. Výhodnější ceny by se mohly objevit v druhé polovině roku, kdy dodavatelé do nabídky promítnou nákup za nižší velkoobchodní ceny,“ radí ředitel společnosti Yellow Michal Krulig.

S tím souhlasí i Jiří Gavor. „Pokud je někdo netrpělivý, může se klidně poohlédnou po lepší nabídce už teď. Jinak bych ale počkal a začal se po ní ohlížet až před další sezonou, kdy budou dodavatelé víc soutěžit o zákazníky a zároveň budou mít už i nakoupeno na rok 2024, někteří i na rok 2025. Díky tomu budou mít větší možnosti nabídnout výhodnější produkty,“ doporučuje.

Chybu ale podle něj nedělají ani ti, kteří neudělají vůbec nic. „Topná sezona končí, takže naše spotřeba minimálně u plynu dramaticky klesne. Pokud to rozhodnutí domácnost odloží přinejmenším na začátek topné sezony, tak se z ekonomického hlediska nic nestane,” uklidňuje domácnosti analytik.

Nemilé překvapení čeká na začátku příštího roku na zákazníky, kteří si ceny zafixovali v dobách, kdy dodavatelé nakupovali za nejvyšší ceny. „Většina těch cen je zavřena nad zastropovanou cenou a zpravidla ještě na dva roky. Čeká nás rok 2024, kdy má skončit cenový strop, a zatím se neví, jak bude vláda reagovat,” upozorňuje ředitel společnosti Yello Michal Kulig.

Pokud vláda nic neudělá, tak tito zákazníci budou muset nějakou dobu vydržet s vyššími cenami. To může být podnět pro energošmejdy, kteří jim budou nabízet, že je vyvážou z fixace třeba i za tu cenu, že budou muset zaplatit pokutu.

Jak vyplývá z podnětů, které přišly v prvním letošním čtvrtroce Energetickému regulačnímu úřadu, nepoctiví obchodníci už na oživení trhu reagují. „Opět se aktivizují nepoctiví zprostředkovatelé, kteří zákazníky ke změnám dodavatelů doslova tlačí. Nebezpečné jsou především situace, kdy energošmejdi zazvoní u domovních dveří a chtějí smlouvu podepsat hned na místě. Často při tom zcela ignorují zákaz podomního prodeje v obci,“ říká členka Rady ERÚ Markéta Zemanová. Úřad proto ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR připravil pro spotřebitele osvětovou kampaň.

