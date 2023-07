Creditas má nové vedení. Bankám ve skupině dominují ženy

Banka Creditas má od 1. července novou generální ředitelku a místopředsedkyni představenstva. Je jí Eva Collardová, která dosud působila jako finanční ředitelka skupiny Creditas.

„Banka v posledních letech dynamicky roste a rozšiřuje záběr služeb a produktů poskytovaných klientům. Tento trend chci dál posilovat, abychom v retailové oblasti byli i nadále mezi top bankami pro zhodnocování úspor, a také nabídli klientům další možnosti, například širší škálu investic a jejich online obsluhy,“ říká Eva Collardová.

Eva Collardová (53 let) vystudovala Ekonomickou univerzitu v Bratislavě a MBA na University of New York in Prague. Převážnou část své více než dvacetileté kariéry se pohybuje v bankovním sektoru.

Působila jako finanční ředitelka ve Volksbank. Před příchodem do Creditas zastávala různé manažerské pozice v Commerzbank, sedm let byla finanční ředitelkou pro Českou republiku a Slovensko, poté řídila finance na úrovni střední Evropy. Posledních šest let pak v Praze vybudovala a řídila středisko sdílených služeb zastřešující veškeré finanční procesy pro evropský region.

Dosavadní generální ředitel Vladimír Hořejší i nadále zůstává v pozici předsedy představenstva banky, kde se chce zaměřit především na obchodní rozvoj banky a jejích dceřiných společností.

Ve skupině Creditas jsou dvě banky, kromě Banky Creditas také Max banka (původně Expobank). I tu vede žena – Ivana Pícková.

Co chystají Všech čtrnáct bank, které nabízejí služby běžným klientům, přibližuje své plány a očekávání v tomto roce. Co chystá vaše banka v roce 2023. Přijde další velká věc?

