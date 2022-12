Co chystá vaše banka v roce 2023. Přijde další velká věc?

Co se děje

Čtrnáct bank, které nabízejí služby běžným klientům, jsme oslovili s třemi otázkami ohledně roku 2023: Jakou nejvýznamnější novinku mohou lidé očekávat na českém bankovním trhu obecně, jakou největší novinku chystají jednotlivé banky a do čeho budou nejvíc investovat.

V anketě je o dvě banky méně než před rokem. Z trhu zmizela Equa, kterou koupila Raiffeisenbank – spojení vyvrcholilo podle plánu v listopadu. Nečekaně skončila také Sberbank CZ, když nepřežila run vkladatelů po začátku ruské invaze na Ukrajinu. V září zmizelo i jméno Expobank CZ, kterou koupila Banka Creditas a přejmenovala na Max banku.

Obecně platí, že banky příliš dopředu své inovace neprozrazují. Někdy je to z konkurenčních důvodů. Časový náskok v zavedení zajímavé novinky jim může po určitou dobu pomoci přitáhnout pozornost nových klientů. Tedy než ji „opíší“ rivalové.

Další důvodem, proč banky kolem svých nejbližších inovací a jejich načasování spíše mlží, je opatrnost. Během přípravy se může leccos zadrhnout a banka pak musí spuštění odložit. Proto se snaží dopředu moc neslibovat.

Opatrnost v odkrývání plánů je letos ještě větší než v minulých letech: některé banky přiznávají, že kvůli vývoji ekonomiky – a také dopadům takzvané windfall tax – už investice na příští rok musely omezit.

Na co se přesto můžeme v roce 2023 těšit? Hlavní novinkou má být spuštění takzvaných plateb na kontakt. Klienti dostanou novou možnost, jak poslat peníze i bez zadání čísla účtu: nově bude stačit číslo mobilu příjemce, pokud se ovšem do systému dobrovolně zapojí. Start služby začne později, než předpokládaly původní optimistické plány, banky momentálně zmiňují konec prvního nebo začátek druhého čtvrtletí.

Pokračovat má vylepšování mobilních aplikací, které se pro čím dál víc lidé stávají hlavním nástrojem pro zařizování bankovních služeb. Banky si uvědomují, že když jejich mobilní bankovnictví bude pro klienty složité a neumožní vyřízení většiny běžných služeb, připravují se o možnost prodeje různých produktů a hrozí jim, že klienti přejdou k bance s přátelštější aplikací.

Od února se rozšíří síť sdílených bankomatů. Ke Komerční bance a Monetě, které projekt odstartovaly v červnu 2022, se přidají Air Bank a UniCredit Bank. Sdílení zatím funguje jen pro výběr hotovosti, později by se mělo rozšířit také na vkladomaty. Možnost vkladu hotovosti na účet prostřednictvím bankomatů chtějí rozšiřovat i další banky.

Všem jsme položili tři stejné otázky. Pro co nejlepší představu klientů jsme odpovědi bank – zprostředkované jejich mluvčími – nechali bez krácení a větších redakčních úprav.

Air Bank:

Očekáváte, že v roce 2023 banky v Česku zavedou nějakou významnější službu, která má potenciál zaujmout klienty, podobně jako se to v nedávné minulosti stalo u mobilních aplikací, okamžitých plateb či bankovní identity? Co to podle vás bude?

Děláme vše pro to, abychom byli mezi prvními bankami, které svým klientům přinesou možnost platby na telefonní číslo neboli na kontakt. Termín, kdy by se tato nová služba mohla uvést do provozu, ještě není pevně daný, protože záleží na součinnosti více zapojených stran najednou.

V prosinci jsme také společně s Komerční bankou, Monetou Money Bank a UniCredit Bank oznámili spolupráci v oblasti sdílení bankomatů na území České republiky. Díky tomu budou moci klienti těchto bank od 1. února 2023 vybírat hotovost ve sdílených bankomatových sítích za stejných podmínek jako z bankomatů své vlastní banky. Počet bankomatů s výběrem zdarma se tak pro klienty Air Bank více než zpětinásobí.

Jakou největší novinku v roce 2023 chystá konkrétně vaše banka?

V Air Bank se chceme v roce 2023 soustředit hlavně na to, abychom našim klientům uměli nabídnout vhodné řešení jejich finančních potřeb v nejrůznějších životních situacích. A to včetně těch situací, kdy jim všechno nejde zrovna podle plánu. Zkrátka abychom našim klientům dokázali – řečeno s nadsázkou – posloužit svým způsobem jako takový další životní partner, o kterého se mohou opřít, když je potřeba.

V roce 2022 jsme přitom dosáhli milníku jednoho milionu klientů, z nichž každý má své specifické potřeby. Právě proto se soustředíme nejen na postupné rozšiřování našich služeb, ale také na to, aby naše bankovnictví bylo pro klienty i nadále jednoduché, srozumitelné a intuitivní. Novinky, na které se v roce 2023 plánujeme zaměřit, se týkají například oblasti placení, hypoték, investování nebo třeba služeb pro živnostníky.

Do čeho bude vaše banka nejvíc investovat v roce 2023 a kdy a v čem by to měl váš klient poznat?

Budeme investovat především do vývoje plánovaných nových služeb, ale i do dalšího rozvoje těch stávajících. Soustředíme se například na postupné vylepšování našeho mobilního bankovnictví (aplikace My Air), které se stále častěji stává místem, odkud klienti spravují vše okolo svých financí.

Banka Creditas:

Očekáváte, že v roce 2023 banky v Česku zavedou nějakou významnější službu, která má potenciál zaujmout klienty, podobně jako se to v nedávné minulosti stalo u mobilních aplikací, okamžitých plateb či bankovní identity? Co to podle vás bude?

Předpokládáme nasazení plateb na mobilní telefon, tj. platby, kdy stačí znát telefonní číslo příjemce a banka takovou platbu nasměruje na správný účet za vás. K této inovaci se chceme připojit i my.

Jakou největší novinku v roce 2023 chystá konkrétně vaše banka?

V souladu s dosavadním zaměření Banky Creditas budeme rozvíjet především investiční služby. Chceme spustit on-line pokyny k obchodům s investičními nástroji a uvést do distribuce minimálně tři další investiční fondy.

Do čeho bude vaše banka nejvíc investovat v roce 2023 a kdy a v čem by to měl váš klient poznat?

Viz výše uvedené odpovědi.

Česká spořitelna:

Očekáváte, že v roce 2023 banky v Česku zavedou nějakou významnější službu, která má potenciál zaujmout klienty, podobně jako se to v nedávné minulosti stalo u mobilních aplikací, okamžitých plateb či bankovní identity? Co to podle vás bude?

Více než o zavádění zcela nových služeb se bude jednat o vylepšování klientského zážitku u stávajících produktů a služeb. Společným jmenovatelem těchto inovací je digitalizace, přesun klientů z internetového bankovnictví do mobilního, možnost si stále více požadavků vyřídit bez nutnosti fyzické návštěvy pobočky a o všem mít přehled v reálném čase.

Jakou největší novinku v roce 2023 chystá konkrétně vaše banka?

Začátkem roku chceme být mezi prvními bankami, které klientům nabídnou službu Platba na kontakt. Ta umožní posílat peníze klientům přímo na mobilní číslo a klienti tak nebudou muset vyplňovat číslo bankovního účtu.

Brzy po Novém roce chystáme klientům umožnit obchodování s akciemi či ETF přímo v mobilním a internetovém bankovnictví George.

Během roku pak představíme další vylepšení v mobilním bankovnictví George, mimo jiné spojíme George a George klíč do jedné aplikace.

Zároveň budeme rozvíjet náš slevový program Moneyback, který mezi klienty rychle roste na oblibě.

V roce 2023 také klientům nabídneme nové produkty, které by měly zvýšit jejich motivaci k vytváření krátkodobé finanční rezervy – typově možnost získat lepší úrok na spořicím účtu, když klient investuje a podobně. Nyní vymýšlíme různé varianty a v průběhu roku bychom je měli postupně nasazovat.

Do čeho bude vaše banka nejvíc investovat v roce 2023 a kdy a v čem by to měl váš klient poznat?

Investice půjdou primárně jako v minulých letech do technologií, rozvoje bankovnictví George a dalších produktů a služeb, které půjdou snadno uzavřít a spravovat v on-line prostředí. Chceme se dál soustředit na personalizaci a aktivity, které budou pomáhat našim klientům v oblasti finančního zdraví. Zároveň budeme pokračovat v modernizaci naší pobočkové a bankomatové sítě, kterou postupně rozšiřujeme o nová zařízení umožňující vklady i výběry hotovosti.

ČSOB:

Očekáváte, že v roce 2023 banky v Česku zavedou nějakou významnější službu, která má potenciál zaujmout klienty, podobně jako se to v nedávné minulosti stalo u mobilních aplikací, okamžitých plateb či bankovní identity? Co to podle vás bude?

Rok 2023 bude ve znamení P2P plateb, tedy platby na registrované telefonní číslo. Jejich nasazení plánujeme ve druhém čtvrtletí.

Většina bank pracuje systematicky na personalizaci klientské komunikace, tedy nabízení relevantních produktů a služeb ve chvíli, kdy je klient potřebuje a způsobem, jaký klient preferuje.

Jakou největší novinku v roce 2023 chystá konkrétně vaše banka?

Ještě dále výrazně zlepšíme naši virtuální asistentku Kate, aby v drtivé většině dotazů uměla relevantně reagovat a pomat tak našim klientům. V roce 2023 se také klienti dočkají nového vzhledu našeho mobilního bankovnictví ČSOB Smart. A dále budeme pracovat na tom, aby si klienti zvládli ovládat online, z pohodlí svého domova, prakticky všechny naše bankovní a pojišťovací služby.

Do čeho bude vaše banka nejvíc investovat v roce 2023 a kdy a v čem by to měl váš klient poznat?

Budeme investovat do digitalizace procesů, zlepšování našich digitálních kanálů, virtuální asistentky Kate a personalizaci klientské komunikace. Nezapomínáme ani na naše pobočky, kde u řady z nich je naplánována modernizace. Na call centru investujeme do automatizace. Věnujeme se také vylepšování interních procesů, například robotizaci. Klient by měl tyto investice poznat především ještě ve větší kvalitě služeb, které nabízíme on-line nebo v rychlosti vyřízení svých požadavků.

Fio banka:

Očekáváte, že v roce 2023 banky v Česku zavedou nějakou významnější službu, která má potenciál zaujmout klienty, podobně jako se to v nedávné minulosti stalo u mobilních aplikací, okamžitých plateb či bankovní identity? Co to podle vás bude?

Nejvýznamnější novinkou na celém bankovním trhu by měly být platby na mobil, které bychom rádi našim klientům nabídli mezi prvními.

Jakou největší novinku v roce 2023 chystá konkrétně vaše banka?

Kromě plateb na mobil budeme dál pokračovat v digitalizaci služeb. Plánujeme umožnit elektronické podepisování smluv na pobočkách, neustále pracujeme na naší mobilní aplikaci a také umožníme širší využití bankovní identity, aby klienti měli vše stále po ruce. Aktuálně mohou naši klienti bankovní identitu využívat pro služby státu, v brzké době využití rozšíříme i pro služby soukromého sektoru. Pro naše klienty na Slovensku pak chystáme vlastní bankomatovou síť.

Do čeho bude vaše banka nejvíc investovat v roce 2023 a kdy a v čem by to měl váš klient poznat?

Zisk investujeme průběžně zpět do banky a do našich klientů. I když všechny náklady rostou, jde nám o to, aby se to klientů nijak nedotklo. Klienti tak spíš nic nepoznají – v dobrém slova smyslu. Určitě chceme stále držet nulové poplatky, stále budeme mít pokladny na všech pobočkách a pobočky nebudeme rušit. Žádné nepříjemné překvapení pro ně nechystáme.

Vždy jsme šli spíš cestou postupného vylepšování, takže klientům určitě přibydou nové funkce v mobilní aplikaci nebo internetovém bankovnictví. Ulehčíme jim také podepisování a evidenci smluv a dalších dokumentů, které chceme převést do digitální podoby.

Hello bank:

Očekáváte, že v roce 2023 banky v Česku zavedou nějakou významnější službu, která má potenciál zaujmout klienty, podobně jako se to v nedávné minulosti stalo u mobilních aplikací, okamžitých plateb či bankovní identity? Co to podle vás bude?

Obecně se bude dále rozvíjet celková digitalizace bankovních služeb, podpora udržitelných projektů, finanční gramotnosti a projektů na optimalizaci rodinných rozpočtů. Vzhledem k ekonomické situaci se omezí využití některých bankovních produktů (například hypotéky) a jiné se naopak rozšíří (například pojištění). Samozřejmostí bude i snaha o zjednodušení procesů uvnitř i vně banky, která však bude z druhé strany omezována stále se zpřísňujícími regulatorními požadavky.

Vydavatelé karet budou ve větší míře upouštět od plastu, platební karty budou mít čím dál častěji pouze digitalizovanou podobu. Banky k tomuto kroku vede i jejich zaměření na udržitelnost a nedostatek karetních čipů (výrobci čipů se soustředí zejména na čipy do aut, karetní čipy jsou upozaděny i vzhledem k jejich ceně).

Od roku 2023 bude také možné poslat platbu na cizí účet pouze se znalostí telefonního čísla jeho majitele v rámci projektu takzvaných plateb na kontakt, nicméně do této novinky se budou banky postupně zapojovat až v druhé polovině roku 2023, a proto její plný rozjezd očekáváme až v roce 2024.

Jakou největší novinku v roce 2023 chystá konkrétně vaše banka?

Rozvoj odložených a rozložených plateb s HelloPay, služba Click to Pay.

Do čeho bude vaše banka nejvíc investovat v roce 2023 a kdy a v čem by to měl váš klient poznat?

V roce 2023 budeme pokračovat v investicích do rozvoje platebních služeb a vylepšování zákaznické zkušenosti. Tyto změny klienti zaznamenají zejména v naší mobilní aplikaci HelloPay a v rozšíření platebních možností s HelloPay kartou – ať již na internetu či v síti našich obchodních partnerů. Ve spolupráci s Mastercard pak budeme podporovat i službu Click to Pay. Další úpravy chystáme i v oblasti podpory financování udržitelných projektů v rámci Hello Eko půjčky.

Komerční banka:

Očekáváte, že v roce 2023 banky v Česku zavedou nějakou významnější službu, která má potenciál zaujmout klienty, podobně jako se to v nedávné minulosti stalo u mobilních aplikací, okamžitých plateb či bankovní identity? Co to podle vás bude?

Aktuální situace (inflace, ceny energií a podobně) má významný dopad na chování jednotlivců i firem. Více plánují, revidují své finance nebo řeší zhodnocení finančních prostředků. V době nejistoty přitom hledají stabilní banku, která bude flexibilně reagovat na jejich potřeby, a to včetně způsobu obsluhy. Vyšší tlak je kladen na digitální technologie, vzdálenou obsluhu, která je časově flexibilnější a efektivnější. Banky se rychle klientům přizpůsobují jak v nabídce produktů, tak ve stylu obsluhy klientů a digitalizaci bankovních produktů a služeb.

Hezkým příkladem je sdílení bankomatové sítě. Spolupráci v oblasti sdílení bankomatů spustila Komerční banka s Moneta Money Bank v červnu 2022 a už od 1. února 2023 se ke spolupráci připojí také Air Bank a UniCredit Bank. Cílem je zvýšit dostupnost hotovostních služeb pro klienty a současně akcelerovat aktivity v zájmu udržitelného rozvoje. Budeme rádi, pokud se k naší iniciativě přidají i další banky.

Jakou největší novinku v roce 2023 chystá konkrétně vaše banka?

Rok 2023 bude pro Komerční banku historickým milníkem. Banka přejde na nový bankovní „core systém“, který již rok nyní běží v testovacím režimu. První touto technologickou změnou pro klienty byla výměna našeho hlavního systému pro platební karty. Všechny karty klientů KB, to v přepočtu znamená 2,4 milionu karet, běží na nejmodernější technologii Prime od společnosti Tyses. Výsledkem celé technologické transformace KB v roce 2023 bude také nové internetové a mobilní bankovnictví. Momentálně je úspěšně interně testujeme na první skupině čítající téměř tisícovku zaměstnanců KB.

Do čeho bude vaše banka nejvíc investovat v roce 2023 a kdy a v čem by to měl váš klient poznat?

Jak už bylo zmíněno, v roce 2023 plánujeme spuštění nové technologické platformy, která klientům přinese nejen moderní technologii, ale také zcela novou nabídku produktů a služeb. Udržitelnost je pro nás klíčová, proto máme radost, že díky této změně výrazně ubude i papíru. Nový bankovní systém nám navíc umožní výrazně zkrátit inovační cyklus. Novinky a inovace tak budeme moci zavádět častěji a flexibilněji.

Max banka:

Očekáváte, že v roce 2023 banky v Česku zavedou nějakou významnější službu, která má potenciál zaujmout klienty, podobně jako se to v nedávné minulosti stalo u mobilních aplikací, okamžitých plateb či bankovní identity? Co to podle vás bude?

Předpokládáme nasazení plateb na mobilní telefon – tj. platby, kdy stačí znát telefonní číslo příjemce a banka takovou platbu nasměruje na správný účet za vás. K této inovaci se chceme připojit i my, i když možná až v roce 2024.

Jakou největší novinku v roce 2023 chystá konkrétně vaše banka?

V Max bance zavedeme v roce 2023 nové retailové úvěry, dosud poskytujeme pouze jejich refinancování.

Do čeho bude vaše banka nejvíc investovat v roce 2023 a kdy a v čem by to měl váš klient poznat?

Budeme rozvíjet mobilní bankovnictví, které by na konci roku 2023 mělo pokrývat všechny každodenní potřeby našich klientů.

mBank:

Očekáváte, že v roce 2023 banky v Česku zavedou nějakou významnější službu, která má potenciál zaujmout klienty, podobně jako se to v nedávné minulosti stalo u mobilních aplikací, okamžitých plateb či bankovní identity? Co to podle vás bude?

V mBank plánujeme dále rozvíjet možnosti, které nám i klientům přináší naše virtuální karty – rozhodně se nehodláme zastavit u virtualizace nově poskytovaných karet. Pevně věříme, a čísla nám to ukazují, že posun od plastové karty k digitálnímu řešení je klienty využívaný a chtěný směr. Za nás je tedy významnou změnou to, že v peněženkách již nebudeme sbírat plastové karty.

Celkově v roce 2023 spíše očekávám rozvoj existujících řešení, jako je právě bankovní identita, a prohloubení jejich využitelnosti, například pro digitalizaci kompletních hypotečních procesů a další.

Zároveň očekávám další kroky v oblasti sdílení a využívání bankomatové sítě. Na trhu se také připravuje možnost platby na telefonní číslo – tuto službu však mBank svým klientům poskytuje několik let, její rozšíření v tuto chvíli neplánujeme.

Jakou největší novinku v roce 2023 chystá konkrétně vaše banka?

Vedle výše zmíněných virtuálních karet a jejich dalšího rozvoje se naši klienti můžou těšit například na další digitalizaci procesu žádosti o úvěr. Díky využití moderních nástrojů, jako jsou bankovní identita nebo otevřené bankovnictví, budeme schopni vyřídit žádost o úvěr v řádu minut i u pro banku zcela nového klienta. Se spuštěním služby bankovní identita počítáme ve druhém pololetí 2023.

Do čeho bude vaše banka nejvíc investovat v roce 2023 a kdy a v čem by to měl váš klient poznat?

Již delší dobu investujeme prostředky do našich mobilních řešení, jako jsou právě již zmíněné virtuální karty a různé platební možnosti (jako poslední například Xiaomi Pay), možnosti mobilní aplikace, bankovní identita a další. Toto společně s digitalizací úvěrového procesu jsou jednoznačně oblasti, kde naši klienti v roce 2023 uvidí další posun a nové možnosti. Vedle toho se také aktivně zaměřujeme na zlepšení naší nabídky pro živnostníky, ocenění našich aktivních klientů a také přípravu nových možností investování a zhodnocení peněz pro retailové klienty.

Moneta Money Bank:

Očekáváte, že v roce 2023 banky v Česku zavedou nějakou významnější službu, která má potenciál zaujmout klienty, podobně jako se to v nedávné minulosti stalo u mobilních aplikací, okamžitých plateb či bankovní identity? Co to podle vás bude?

Doufáme, že onou významnou službou se v roce 2023 stane projekt sdílené bankomatové sítě, který jsme spustili společně s Komerční bankou v červnu 2022, a ke kterému v únoru 2023 přistoupí Air Bank a UniCredit Bank. Budeme tak schopni přemístit bankomatové přístroje z míst, kde se nám nyní duplikují (typicky velká obchodní centra) do míst, kde lidé doposud žádný bankomat k dispozici nemají. Pro klienty to tedy znamená výrazné zvýšení uživatelského komfortu v podobě dostupnosti výběrů, který, jak věříme, bude v druhém kole doplněn i o možnosti vkladů.

Jakou největší novinku v roce 2023 chystá konkrétně vaše banka?

Novinek máme připraveno hned několik, nicméně jako příklad lze uvést jednu: v prosinci jsme v našem ostravském call centru spustili voicebota, našeho plně automatizovaného kolegu, který je schopen s našimi klienty vyřešit hned několik základních a velmi často zmiňovaných požadavků. Předpokládáme, že voicebot, který je schopen obsloužit hned několik volajících klientů současně, bude v průběhu roku 2023 schopen řešit stále větší pensum komplexnějších požadavků. Nespornou výhodou pro klienta bude úspora jeho času.

Do čeho bude vaše banka nejvíc investovat v roce 2023 a kdy a v čem by to měl váš klient poznat?

Vzhledem k aktuální ekonomické situaci, ale i dalším faktorům, které budou mít dopad na výkonnost naší banky (windfall tax), byla Moneta nucena plánované investice výrazně omezit. Nicméně i přesto hodláme i nadále pokračovat v postupné modernizaci naší bankomatové sítě a také v dalším rozšiřování naší nabídky produktů a služeb v režimu online. Rádi bychom v průběhu roku 2023 pokračovali v další digitalizaci produktů pro komerční klientelu, které bychom v brzké době nabídli podobné nabídkové spektrum, jaké již nyní nabízíme online domácnostem.

Oberbank:

Očekáváte, že v roce 2023 banky v Česku zavedou nějakou významnější službu, která má potenciál zaujmout klienty, podobně jako se to v nedávné minulosti stalo u mobilních aplikací, okamžitých plateb či bankovní identity? Co to podle vás bude?

Česká republika patří v zavádění inovací v Evropě na špičku – lze očekávat růst obliby použití takzvaných tokenizovaných plateb (placení mobilem, hodinkami a podobně), mezi aktuální témata patří platby na mobilní telefon a další investice do ATM (dovybavení bankomatů bezkontaktními čtečkami, rozšiřování vkladomatů s recyklační funkcí).

Jakou největší novinku v roce 2023 chystá konkrétně vaše banka?

Oberbank připravuje pro klienty v jarních měsících nové modely privátních balíčkových kont, které rozšíří stávající produktovou řadu běžných účtů tak, abychom se posunuli k větší udržitelnosti a zároveň klientům nabídnuli atraktivní služby v oblasti karet a pojištění ke kartám. Rovněž se chystáme rozšířit nabídku debetních karet o novou zlatou kartu Mastercard s rozšířeným cestovním pojištěním. Součástí nových karet pro firemní a privátní klienty budou také platby v mobilu Apple Pay. Významnou novinkou bude také zahájení prodeje pojištění, nejprve doplňkového pojištění ke kartám, s rozšířením produktů do budoucna.

Do čeho bude vaše banka nejvíc investovat v roce 2023 a kdy a v čem by to měl váš klient poznat?

Viz odpovědi výše.

Raiffeisenbank:

Očekáváte, že v roce 2023 banky v Česku zavedou nějakou významnější službu, která má potenciál zaujmout klienty, podobně jako se to v nedávné minulosti stalo u mobilních aplikací, okamžitých plateb či bankovní identity? Co to podle vás bude?

Domníváme se, že tento potenciál budou mít platby na kontakt / mobilní číslo, které plánujeme zavést počátkem jara.

Jakou největší novinku v roce 2023 chystá konkrétně vaše banka?

Budeme pracovat hlavně na dalším vylepšování mobilní aplikace, abychom klientům usnadnili život – budeme tedy zpohodlňovat, zjednodušovat, zpřehledňovat.

Jedna z konkrétní věcí, které na rok 2023 chystáme v mobilním bankovnictví, je vylepšení různých grafických přehledů. Nově budou v mobilní aplikaci dostupné grafy příjmů a výdajů, umožníme klientům vytvořit si vlastní kategorie výdajů nebo si zvolit kategorii při zadání trvalého příkazu. Zavedeme pro ně v mobilním bankovnictví také virtuálního asistenta s hlasovým ovládáním.

Posunout bychom se chtěli i v digitalizaci – zejména v oblasti obslužných procesů pro klienty, kam patří další digitalizace dokumentů nebo možnost správy dispozičních práv přes internetové bankovnictví. Firemní klienti budou moci procházet kompletně digitálním onboardingem včetně integrace Bank ID.

Rádi bychom také klientům více připomínali všechny možnosti, kde můžou uplatnit službu Bankovní identita, protože si myslíme, že má velký potenciál. Vidíme, že ji používají stále jen jednotky procent klientů. Přitom podobně jako okamžité platby je to jedna z nejdůležitějších inovací posledních let pro klienty. Službu Bank ID navíc plánujeme dále rozšiřovat například o možnost využití této služby pro cizince nebo hromadné podepsání dokumentu.

Službu PlatimPak („buy now pay later“) obohatíme o nové funkce a vylepšíme ji pro uživatele – umožníme k ní přístup prostřednictvím mobilní aplikace, k odložené platbě umožníme rozložení plateb bezúročně na čtyři měsíce a tak dále.

Další novinkou budou výše zmíněné platby na mobilní číslo. A za stále trochu netradiční novinku pro klienty považujeme neobvykle vysoké úročení spoření.

Do čeho bude vaše banka nejvíc investovat v roce 2023 a kdy a v čem by to měl váš klient poznat?

Viz výše.

Trinity Bank:

Očekáváte, že v roce 2023 banky v Česku zavedou nějakou významnější službu, která má potenciál zaujmout klienty, podobně jako se to v nedávné minulosti stalo u mobilních aplikací, okamžitých plateb či bankovní identity? Co to podle vás bude?

Obecně na trhu očekáváme nové trendy v oblasti bezkontaktních plateb.

Jakou největší novinku v roce 2023 chystá konkrétně vaše banka?

Trinity Bank je konzervativní banka stojící především na pevných základech. Pro klienty novinky chystáme, ale budeme o nich informovat až ve chvíli, kdy budou aktuální.

Do čeho bude vaše banka nejvíc investovat v roce 2023 a kdy a v čem by to měl váš klient poznat?

Trinity Bank se drží své konzervativní strategie ryze české banky, a i nadále bude pokračovat v zajištění výjimečného zhodnocení úspor klientů. Současně kontinuálně investujeme do výjimečných produktů denního bankovnictví. Pokračujeme v zaměření se na oblast financování nemovitostí, ve které dosahujeme nejvyšší úrovně expertizy a individuálního přístupu.

UniCredit Bank:

Očekáváte, že v roce 2023 banky v Česku zavedou nějakou významnější službu, která má potenciál zaujmout klienty, podobně jako se to v nedávné minulosti stalo u mobilních aplikací, okamžitých plateb či bankovní identity? Co to podle vás bude?

Pokračující trend digitalizace služeb, a to nejenom v oblasti retailového bankovnictví, ale také ve firemním bankovnictví se promítne do plánů bank pro rok 2023.

Jakou největší novinku v roce 2023 chystá konkrétně vaše banka?

V roce 2023 připravujeme ke spuštění Bank ID pro naše klienty. Dále chceme zavést podpis dokumentů v aplikaci – například to ušetří čas při vyřizování dodatků smluv, připojištění a podobně. V roce 2023 zavedeme také investiční produkty online, a to nejenom prostřednictvím počítače, ale také bude je možné sjednat z mobilu. Kromě toho klienti budou moci z mobilní aplikace přímo volat na call centrum, protože budou již ověřenými klienty.

Do čeho bude vaše banka nejvíc investovat v roce 2023 a kdy a v čem by to měl váš klient poznat?

Všechny výše uvedené projekty vyžadují výrazné investice a budou mít benefit pro klienty.

