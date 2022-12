Speciální známky pro nové klienty. Banka chystá dárek

Noví klienti ČSOB Poštovní spořitelny, kteří si v průběhu ledna a února 2023 sjednají Poštovní účet, dostanou na uvítanou dárek v hodnotě až 184 korun: sešitek s osmi kusy poštovních známek kategorie B.

Motivem každé známky je obrázek chameleona, kterého skupina ČSOB od února 2021 používá ve svých reklamních a marketingových kampaních.

Známky nebude možné zakoupit v rámci volného prodeje. Všechny mají písmeno B pro takzvané ekonomické psaní. To ještě letos v říjnu přišlo na 19 korun, od listopadu do konce ledna stojí 21 korun, po druhém zdražení to od února bude 23 korun.

Na vydání známek samozřejmě spolupracuje Česká pošta. Mají být „oslavou vynikající spolupráce skupiny ČSOB a České pošty“, říká Aleš Blažek, generální ředitel skupiny ČSOB.

Značka Poštovní spořitelna funguje od roku 1991, ČSOB ji získala v roce 2000 při převzetí IPB. V roce 2010 se ČSOB pokusila značku Poštovní spořitelna omladit, měl ji postupně nahradit název Era. V roce 2017 se banka naplno vrátila k původnímu názvu.

Na začátku roku 2019 ČSOB oznámila, že značku Poštovní spořitelna postupně utlumí, protože dál nechce tříštit síly. V posledních třech letech se mimo jiné sjednotilo elektronické bankovnictví, obsluha klientů i produktová nabídka. Spojování vyvrcholilo letos, kdy se Poštovní spořitelna přejmenovala na ČSOB Poštovní spořitelnu a dosavadní červené logo vyměnila za modré.

Skupině ČSOB se v roce 2017 podařilo prodloužit smlouvu se státní poštou na další desetileté období počínaje rokem 2018. Díky ní může ČSOB exkluzivně nabízet základní finanční služby na poštovních pobočkách. Kromě toho má na poště ještě specializovaná obchodní místa, kde si lidé mohou zařídit i další služby jako například produkty ČSOB Pojišťovny.

