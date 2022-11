Co chystá Moneta? Rozhovor o pobočkách, konci SMS, inovacích a dalších plánech

Moneta zůstává jednou z mála bank, která má hotovostní pokladny na všech pobočkách, nabízí i směnárnu. Plánuje jejich omezení? Kdy spustí platby na číslo mobilu, společné vkladomaty s Komerční bankou a jaké další inovace chystá? A jak je to s rušením ověřovacích SMS – opravdu musí všichni klienti bez výjimky přejít na mobilní aplikaci? Na tyto i další otázky odpovídá v rozhovoru Aleš Sloupenský, šéf retailového bankovnictví Monety.

PPF v květnu nečekaně odstoupila od spojení Monety s Air Bank, českým a slovenským Home Creditem a firmou Benxy (Zonky). Jakou reakci klientů jste zaznamenali a jak to změnilo vaše plány a strategii?

Faktem je, že jsme už byli téměř ponořeni do integračního procesu a intenzivně přemýšleli o tom, jak budou vypadat naše společné produkty, systémy a pobočková síť. To se ale ze dne na den změnilo a my jsme se museli začít znovu soustředit na maximální organický růst samostatné banky.

Pokud jde o reakce klientů, nezaznamenali jsme vlastně nic neobvyklého. Už proto, že jsme s nimi kontinuálně komunikovali už od samého začátku veřejných úvah o možném spojení, kdy jsme je ubezpečovali, že na dosavadním fungování banky se v případě završení akvizice nic nezmění. To samé platí i nadále: zkrátka a dobře, jedeme dál.

Podle vašeho generálního ředitele Tomáše Spurného odejde do konce roku z Monety 100 lidí, dalších 200 pak do poloviny příštího roku. Jak se to dotkne poboček, případně dalších retailových služeb?

Primárně se snižuje počet lidí v takzvaném back office, tedy na pozicích v zázemí banky. I přes tato opatření nicméně i nadále zachováme dostupnost našich poboček. Dlouhodobě se nám totiž potvrzuje, že v lokalitách, kde pobočku zavřeme, následně rychle klesá klientská základna, zatímco v místech, kde pobočku máme, míváme až pětinásobný podíl počtu klientů než jinde. Snažíme se proto pobočky nezavírat, protože i v dnešní době jsou velmi profitabilní. S výjimkou jedné pobočky na Proseku, kde jde ale o výpověď z nájmu, se další pobočky letos zavřít nechystáme.

Aleš Sloupenský Foto: Moneta Ředitel divize retailového bankovnictví Moneta Money Bank má s bankovnictvím více než třicetiletou zkušenost. V samotné Monetě (dříve GE Money Bank) pracuje téměř devět let. Odpovídá za strategii, růst a distribuci retailové části banky, pod sebou má mimo jiné pobočkovou síť. Pracoval také v České spořitelně, kde se 12 let věnoval řízení a rozvoji retailové distribuční sítě. Působil také na manažerských pozicích v Komerční bance a v Bank Austria Creditanstalt. Zahraniční zkušenosti získal v bance BCR v Rumunsku, kde pomáhal zpracovat strategii rozvoje retailu. Studoval marketing a management na Ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a má titul MBA z Nottingham Trent University ve Velké Británii.

Samozřejmě, podobně jako zbytek bankovního trhu se i my soustavně věnujeme optimalizaci pobočkové sítě, ať už jde o velikost poboček, počet zaměstnanců nebo otevírací dobu. Současná fáze hledání úspor se tedy retailové části banky dotkne také, i když se snažíme, aby se to na přímé obsluze klientů projevilo co nejméně.

Jak se to tedy klientů dotkne?

Reagujeme na pokles počtu hotovostních operací a snižujeme počet pokladníků, respektive jejich pracovní úvazky. Pokladní služby jsou však pro klienty natolik zásadní, že chceme pokladny na našich pobočkách i nadále zachovat. Rozhodli jsme se proto spíše zkrátit jejich provozní dobu, a to z pěti na tři dny v týdnu.

V uplynulých měsících jsme také snižovali počet hypotečních bankéřů. Současný hypoteční trh je téměř mrtvý a nelze ho držet na stejné úrovni jako při hypotečním boomu. Z podobného důvodu jsme museli mírně škrtat i v síti našich investičních specialistů.

Jaká bude zkrácená provozní doba pokladen?

Pokladní služby na řadě našich poboček fungují už nyní pouze v pondělí, ve středu a v pátek, přičemž jejich provozní doba v ten den de facto kopíruje pracovní dobu pobočky. Vidíme, že klienti si na změnu poměrně rychle zvykají a nedělá jim to velký problém. Budeme v tom proto pokračovat postupně v celé naší pobočkové síti.

Zůstáváte jednou z mála bank, která má hotovostní pokladny na všech pobočkách. Chcete tuto službu držet dál?

V tuto chvíli se díváme na několik lokalit, kde máme nízký počet hotovostních transakcí, a uvažujeme o pilotním provozu pobočky jen s vkladovým bankomatem. Zatím však stále platí, že pokladní službu chceme zachovat na všech našich pobočkách. Vnímáme, že objem hotovosti v tuzemské ekonomice stále roste, a proto si myslíme, že to je správná strategie. V mnoha městech jsme už poslední bankou, která pokladní operace nabízí – a tento fakt se stává naší konkurenční výhodou.

Vyplácí se vám to?

Ano. Je to i jedna z věcí, která zvyšuje návštěvnost našich poboček, což nám dává příležitost zároveň nabídnou klientovi další služby a produkty. Tato strategie se nám vyplácí i z pohledu růstu klientské základny. Počet našich klientů vzrostl v posledním roce o více než sedm procent, což je největší meziroční nárůst za posledních pět let.

Kolik jich teď máte celkem?

V tuto chvíli máme 1,4 milionu retailových klientů a zhruba 100 tisíc klientů z řad živnostníků a malých firem. Celkově má tedy celá Skupina Moneta včetně stavební spořitelny 1,5 milionu klientů, z toho samotná banka přes jeden milion. Více než 60 procent z nich jsou přitom takzvaní aktivní klienti, což znamená, že u nás mají svůj hlavní účet a Monetu používají jako svou primární banku.

Na pobočkách máte také směnárenskou službu. Konkurenční banky už ji postupně omezily nebo zrušily. Jak plánujete postupovat vy?

Podobně jako s pokladní službou. Jsme přesvědčeni, že i směnárenství patří mezi důležité činnosti, které bychom zákazníkům měli nabízet. Na všech pobočkách proto umožňujeme směnu minimálně čtyř základních měn, které jsou důležité pro naši největší skupinu, což jsou domácnosti a fyzické osoby – tedy nákup a prodej amerických dolarů, eur, britských liber a až do vstupu Chorvatska do eurozóny i chorvatských kun. Ve vybraných pobočkách pak nabízíme rozšířenou směnu celkem devíti měn.

O směnárenství je zájem a nemáme proto důvod ho ani na pobočkách omezovat. V naší bankovní aplikaci sice klientům nabízíme i online směnárnu, jejíž obrovskou výhodou je směna za kurz, který je aktuální přesně v okamžiku transakce a neustále se tedy mění – nicméně naprostá většina retailových klientů stále ještě preferuje nákup cizích měn na pobočce.

V současné době máte 155 poboček. Jak je vidíte ve střednědobém výhledu?

Ve střednědobém horizontu zřejmě k nějaké postupné optimalizaci pobočkové sítě dojde. Půjde o logický vývoj faktu, že klienti postupně přecházejí do virtuálního prostoru, začínají si zvykat vyřizovat svou bankovní agendu online a tím pádem chodí méně na pobočky. I tak se ale nedomnívám, že by mělo dojít k nějakému dramatickému snižování ve srovnání se současným stavem.

Moneta a Komerční banka v červnu propojily své bankomatové sítě. Už se to promítlo do úspory nákladů?

Propojení bankomatových síti bylo jednou z významných věcí, o kterou jsme tento rok usilovali a s Komerční bankou pak realizovali. Všechny efekty spojení se dostaví až časem. Už se nám však daří postupně odstranit duplicity – tedy situace, kdy bankomaty obou našich bank stojí prakticky ve stejných lokalitách vedle sebe. Takovým typickým duplicitním místem je například obchodní centrum. V tuto chvíli proto přesouváme prvních zhruba 50 bankomatů na místa, která jsme vybrali na základě hlasování klientů obou bank, a kde jakékoliv bankomaty chybí úplně. V přesouvání duplicitních bankomatů budeme pokračovat i příští rok.

Od kdy budou moci klienti Monety začít využívat také vkladomaty Komerční banky?

Počítáme s tím v první polovině příštího roku. Přesněji to říct neumím, protože to není až tak závislé pouze na nás. Komerční banka teprve nedávno dokončila svůj nový páteřní systém, na který postupně přesouvá všechny procesy. Budeme se nicméně snažit, abychom společně umožnili tuto službu našim klientům co možná nejdříve.

Až na výjimky umějí vkladomaty v Česku přijímat jenom bankovky. Mincomaty, jejichž prostřednictvím lze vkládat na účet i drobné, teď testujte i Komerční banka. Už se rozhodla, že na vybraných pobočkách bude tyto přístroje postupně zavádět. Budou je moci využívat i klienti Monety? Uvažujete o pořízení mincomatů i vy?

S vlastními mincomaty nepočítáme. Naši klienti mohou mince vložit i vybrat snadno na všech pobočkách prostřednictvím našich pokladen. Nicméně si troufám tvrdit, že pokud Komerční banka zavede ve své síti mincomaty, nic nebude bránit tomu, aby je naši klienti využívali.

Velkou novinkou příštího roku mají být platby na číslo mobilu. Kdy je spustíte?

Plánujeme to v prvním čtvrtletí příštího roku. Nejdříve službu zavedeme pro zadávání plateb v mobilním bankovnictví pro režim okamžitých plateb. V další fázi bychom to chtěli umožnit také v internetovém bankovnictví, a to včetně zadávání platebních příkazů ve standardním platebním režimu.

Bude maximální limit pro okamžité platby na číslo mobilu nižší, než je u „klasických“ okamžitých plateb na číslo účtu? Jaký chystáte v Monetě?

Limit nemáme v tuto chvíli stanoven, budeme vycházet z doporučení České národní banky. Předpokládáme nicméně, že maximální limit u okamžitých plateb na číslo mobilu bude v řádu jednotek tisíců korun. U standardních plateb na číslo mobilu by to mělo být bez limitu.

O této novince se často mluví jako o platbě na kontakt. Časem by mohla umožnit posílání plateb nejen na číslo mobilu, ale třeba na e-mailový kontakt. Pracujete i na takových variantách?

V tuto chvíli se soustředíme čistě na technologii plateb na číslo mobilu. Samozřejmě: pokud se vývoj jako takový v budoucnu dopracuje i k možnostem zabezpečených plateb na e-mailové adresy, budeme jako inovativní banka určitě chtít takovou možnost klientům nabídnout také. Tato otázka nicméně není aktuální.

Pro některé klienty je teď velkým tématem zrušení potvrzovacích SMS. Oznámili jste, že od ledna 2023 musí přejít na autorizaci přes mobilní aplikaci. Ještě v září jste přitom připouštěli, že zachováte výjimku pro tlačítkové telefony. Takže o klienty, kteří na potvrzování plateb v mobilní aplikaci nepřejdou, nemáte zájem?

Předně bych chtěl informovat, že jsme se rozhodli k této změně přistoupit nakonec až od 1. dubna. V Monetě stojíme o každého zákazníka a je nám proto jasné, že musíme umět nabídnout řešení pro ty z nich, kteří z určitých pochopitelných důvodů chytrý telefon nemají. Právě proto vedeme napříč celou bankou diskusi o tom, jakou podobu by takové řešení mělo mít. Přemýšlíme o zavedení výjimek pro určité skupiny lidí, kde by odůvodněním mohlo být například dosažení určité věkové hranice nebo jiný vážný – například zdravotní – důvod. Definitivní rozhodnutí o podmínkách výjimky by mělo padnout v příštích týdnech. Ihned poté o tom samozřejmě budeme informovat.

V polovině letošního června jste avizovali nový rodinný účet, který nahradí dosavadní dětský účet a měl tehdy nabídnout i nejvyšší úrok na spoření (5 %). Měl být spuštěný do konce června. Na webu jste ho ale neměli ani letos na podzim – pouze dřívější typ dětského účtu s úrokem 1,5 %. Kdy ho nabídnete?

V online aplikaci je rodinný účet už k dispozici, v rámci něho lze zřídit i spoření pro dítě s úrokem pět procent. Na pobočkách umožníme otevření rodinného účtu do dvou týdnů. (Před několika dny se informace o novém dětském účtu objevily také na webu banky – pozn. red.)

Když chtějí klienti Monety využít každé zvýšení úrokové sazby na spořicím účtu, musí si vždy zakládat nový spořicí účet. Založení je sice možné online, ale přece jen to pár minut zabere. Někteří lidé tak mají třeba i pět spořicích účtů. Proč klientům úrok na stávajícím spořicím účtu rovnou nezvýšíte, jako to dělá většina konkurentů?

Určitou změnu jsme v tom už provedli. Od září klientům na pobočce umožňujeme změnu parametrů jejich stávajícího účtu. Číslo jejich současného účtu jim zůstává, ale při změně úrokové sazby si dnes už nemusí zakládat nový účet a rušit třeba ten předchozí. Automaticky se jim to promítne do úročení.

Chystáte v horizontu měsíců až jednoho roku nějaké další významnější inovace, nebo to už vlastně ani moc nejde?

Naším hlavním cílem teď je digitalizovat služby pro živnostníky a malé firmy na stejnou úroveň, jakou už mají nyní k dispozici naši retailoví klienti. Ti si aktuálně u nás mohou zřídit a spravovat online už 95 % všech Monetou nabízených produktů a služeb. Naopak živnostníci a firemní klienti musí bohužel ještě stále kvůli většině produktů a služeb na pobočku, což bychom chtěli do konce příštího roku změnit.

Teprve poté se budeme orientovat na další střednědobé inovace. Dokážeme si představit nějaké další usnadnění administrativ v bance, ale může to být například i nějaká nová forma zadávání platebních příkazů. Třeba zadávání příkazů přes hlasovou asistenci, která je součástí operačních systémů v mobilech. I o tom v bance přemýšlíme.

Kdy Moneta umožní klientům blokaci služby DCC (Dynamic Currency Conversion) jako ochranu před nevýhodným kurzem při platbě nebo výběru v zahraničí? A umožníte případně i blokaci poplatku za výběr z bankomatů v cizině, který si účtuje čím dál víc provozovatelů?

Neuvažujeme o tom. Snažíme se klienty edukovat, aby při platbě v zahraničí raději volili měnu té země. Blokovat nechceme ani příplatek za výběr. Mohli bychom tím některým klientům zkomplikovat život. Pokud by jim bankomat peníze kvůli této blokaci nevydal, ne všichni budou hned vědět, že si tuto službu sjednali, a nebudou si ji ani umět hned odblokovat. Tím bychom jim mohli zamezit rychlý přístup k hotovosti.

Úvěrování se při současných vysokých úrokových sazbách a inflaci téměř zastavilo. Kde teď vidíte prostor pro růst retailové části banky?

Ten prostor stále existuje, nicméně v kontextu aktuální situace jsme museli velmi rychle změnit naši celkovou strategii. Zatímco dříve byla Moneta bankou, která byla orientována spíše na poskytování úvěrů, nyní se zaměřujeme spíše na vklady, což se projevuje i ve zvýšení naší klientské základny. Velmi účinným akvizičním nástrojem se stalo i naše mobilní bankovnictví, jehož úroveň je vysoce hodnocena i v různých přehledech, výzkumech a soutěžích.

Co se týče úvěrů, Moneta se vždy hodně zaměřovala na retailové spotřebitelské úvěry, které v ekonomicky obtížných časech patří k nejrizikovějším. Jak teď přistupujete k novým žadatelům?

Když vidíte, jak na klienty dopadá dramatický nárůst cen energii a vysoká inflace, musíte kritéria pro poskytování půjček přehodnotit. V současné době proto zpřísňujeme požadavky na žadatele. Podstatně obezřetněji se díváme na disponibilní příjem domácnosti. Tedy na částku, která po uhrazení všech měsíčních nákladů domácnosti žadateli zbývá nyní, a která by mu zbyla po schválení nového úvěru.

Zhruba před měsícem jste snížili nabídkovou sazbu hypoték a šli jste tak proti proudu. Poměrně rychle jste sazbu opět zvýšili na průměr trhu. Co to bylo za akci?

Úrokové sazby v bance posuzujeme každý týden. Je to jeden z nástrojů, jak ovlivníte svou pozici na trhu nových hypoték, když se snažíte být mezi lídry trhu. O to jsme ještě nedávno usilovali, ale vývoj ekonomiky agresivnějšímu nabírání nových hypoték příliš nenahrává. V blízké době se k podobné akci nechystáme.

Jak vidíte vývoj cen nemovitostí?

Nejsem expert na trh nemovitostí, ale osobně si myslím, že nás čeká pokles cen. Je zřejmé, že prodej nemovitostí se zastavil. Například v Říčanech, kde žiji, je nyní v nabídce až 80 nemovitostí, zatímco před rokem tam nebyla žádná. Na trh se čím dál víc dostávají nemovitosti, které lidé musí prodat, protože nezvládají platit provozní náklady, a musí jít do menšího. Na druhé straně: koupěschopných lidí při současné vysoké úrovni úrokových sazeb a nestabilním vývoji ekonomiky ubývá.

Obávám se, že tato situace se hned tak nezmění a musí se to promítnout do poklesu cen nemovitostí. Netroufám si ale odhadovat, v jakém časovém horizontu to nastane, ani o jak velký pokles cen půjde. Bez ohledu na to jsem také přesvědčený, že se změní poměr mezi vlastnickým a nájemním bydlením. Víc lidí půjde do nájmu – a podíl nájemního bydlení, které v současnosti tvoří asi jednu pětinu tuzemského bytového fondu, se bude postupně zvyšovat.

Velké retro. Jak vypadal internetbanking před dvaceti lety Jak vypadalo internetové bankovnictví před dvaceti lety? Zveme vás do roku 2002, kdy Peníze.cz vyhlásily soutěž o nejlepší internetbanking. Projděte si velkou galerii a výběr z tehdejších hodnocení. Chci vidět víc Popisky a autory fotek najdete uvnitř galerie.

Olga Skalková O bankách a finančních institucích píše od 90. let. Byla součástí ekonomického týmu Hospodářských novin, psala i na weby iHNed.cz a Aktuálně.cz. Teď píše externě pro Peníze.cz. Ráda tráví čas s rodinou a přáteli, chodí do... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem