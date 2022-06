Nový rodinný účet nabídne i nejvyšší úrok na spoření

Moneta přichází s novým Rodinným účtem. Vedle moderní aplikace chce zaujmout hlavně nadprůměrným úrokem na spořicím účtu: 5 % ročně do limitu 50 tisíc korun.

Oproti dosavadnímu kontu Dětský Genius, s nímž přišla před víc než deseti lety ještě jako GE Money Bank, nabízí Moneta v novém rodinném účtu i další výhody. Především: Lze si ho založit online, děti i rodiče mají k dispozici aplikaci, snadnější je i rodičovská kontrola plateb.

„Momentálně účet testujeme s vybranými klienty, ještě v průběhu června ho nabídneme všem zájemcům,“ říká Jakub Komenda, šéf digitálních kanálů v Monetě. Při založení je potřeba rodný list, občanský průkaz nebo cestovní pas dítěte. V aplikaci může rodič sledovat i víc dětských účtů současně, naopak dítě vidí vždycky jenom ten svůj.

Zdroj: Moneta

Děti od osmi let mohou k účtu dostat i debetní kartu s výběry zdarma. Nad limity mají kontrolu rodiče. Od třinácti let si ji mohou přidat do aplikací Google Pay nebo Apple Pay. Případnou platbu nad limit může rodič potvrdit nebo zamítnout ještě před odesláním. Mezi funkcemi je třeba i dočasné uzamčení účtu.

Úrok 5 % je nejvyšší mezi specializovanými dětskými účty. Momentálně je také nejvyšší mezi spořicími účty celkově – překonává i 4,5 % od mBank a Raiffeisenbank. Sama Moneta dosud na účtu Dětský Genius měla úrok 1,5 % do stropu 30 tisíc, na běžném spořicím účtu „pro dospělé“ teď má 3,3 % do milionu a 0,5 % nad milion.

Moneta zároveň od čtvrtka zvyšuje úrok na půlročním termínovaném vkladu na 5 % ročně. Založit si může kdokoliv (nezávisle na rodinném účtu), a to nově i v mobilní aplikaci Smart Banka. Minimální vklad je 40 tisíc korun. Vyšší úrok při závazku na šest měsíců – 5,2% – teď z bank nabízí jen Creditas.

Víc čtení pro rodinu Zdroj: Shutterstock Převést úspory ze špatně úročeného účtu pro děti může být komplikované. Ale nevzdávejte to. Banky musí umožnit přinejmenším převod na jiný produkt vedený na jméno dítěte, a to i u konkurence. Spoření pro děti: Vyšší úrok jen tak nedostanou, odejít je těžší Kdy a jak žádat o mimořádný příspěvek? Kdo na něj dosáhne a jak to bude s dětmi, které se letos teprve narodí? Jak se bude posuzovat příjem rodičů? Tady jsou odpovědi na nejčastější otázky. Příspěvek 5000 Kč na dítě schválili poslanci. Podrobné podmínky Jak si vybrat dětský účet? Kdo dá nejvyšší úrok, všechny výběry zadarmo nebo originální kartu? Na začátku září 2021 jsme přinesli velký přehled bankovních účtů pro školáky. Dětské účty: Jak si vybrat a kdo přidá na kapesné

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem