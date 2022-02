Co chystá Fio: Nové investice, bankovní identitu nebo platby na číslo mobilu

V prosinci jste nabídli dluhopisy Fio banky s fixním úrokem pět procent. Celou první emisi v hodnotě 600 miliard korun vykoupili zájemci za necelé tři týdny. Už můžete říct přesnější termín druhé emise, kterou – jak jste uvedli na začátku ledna – chystáte ještě letos?

S emisí, která už proběhla, máme teď vystaráno, pokud jde o plnění požadavků nové evropské směrnice MREL na kapitál. To byl také hlavní důvod, proč jsme k vydání těchto dluhopisů přistoupili. Novou emisi bezprostředně nepotřebujeme, takže její vydání bude silně záviset na tom, jak poroste bilance banky.

Pokud by to bylo stejným tempem jako poslední dva roky, tak k tomu budeme muset přistoupit v polovině letošního roku. Pokud by naše bilance rostla méně, vydáme druhou emisi až ke konci roku.

Plánujete druhou emisi ve stejném objemu a také s fixním úrokem? A opět s jmenovitou hodnotou jednoho dluhopisu ve výši 10 tisíc korun, aby byla dostupná i drobným investorům?

V menším objemu než první emisi ji dělat nechceme. Už proto, že některým institucionálním investorům jsme museli při první emisi krátit objednávky, abychom uspokojili zájem drobných investorů, protože právě těm byla převážně určena.

Pokud jde o fixní úrok, tam je odpověď složitější. Zvolili jsme ho u první emise z toho důvodu, že jsme tím chtěli oslovit klienty naší banky, pro které to v době rostoucí inflace mohla být zajímavá alternativa k termínovaným účtům. Dluhopis s pevným úrokem je pro ně snadněji pochopitelný. O úrokovém nastavení druhé emise ještě nejsme rozhodnutí.

Jmenovitá hodnota dluhopisu bude stejná jako u první emise a chceme ji znovu nabídnout primárně klientům Fio banky.

Před více než třemi lety vznikla Fio investiční společnost, která otevřela vlastní podílové fondy. Jak se vám daří je prodávat?

Ve srovnání se skoro třicetiletou existencí naší brokerské společnosti a s bezmála dvanáctiletou historií Fio banky je tu naše investiční společnost krátkou dobu. Máme zatím dva fondy: Fio globální akciový fond, zaměřený především na akcie amerických a německých firem, a Fio fond domácího trhu, určený těm, kteří preferují dividendové domácí akcie. Od loňska do globálního fondu umožňujeme i investice v eurech, což je hlavně kvůli klientům na Slovensku, aby do něj mohli investovat přímo v domácí měně.

Zájem o naše podílové fondy každým rokem roste. V loňském roce se prodeje meziročně zvýšily dokonce o 220 procent. Klientům jsme v nich umístili skoro tři čtvrtě miliardy korun. A už teď je jasné, že nárůst pokračuje i v lednu, který se stává historicky rekordním – klienti za jediný měsíc investovali do našich fondů přes 117 milionů korun (rozhovor proběhl v minulém týdnu – pozn. red.). Zatím máme v globálním fondu přes devět tisíc klientů, v českém dividendovém je jejich počet zhruba poloviční.

Plánujete nabídku vlastních fondů rozšířit?

Ano. Brzy se chystáme spustit realitní fond. Technicky už tuto možnost investování pro klienty Fio banky máme připravenou, teď pro tento nový fond hledáme vhodné nemovitosti. Investorům se ho chystáme otevřít v okamžiku, kdy koupíme první nemovitost. Očekávám, že to bude během prvního pololetí.

Do jakých realit bude fond investovat?

Bude to mix. Realitní trh je přehřátý a nechceme se proto ve výběru uzavírat do určité „kolonky“ typu kancelářské budovy, logistické parky nebo rezidenční nemovitosti. Obecně půjde o příležitosti především v České republice a na Slovensku, protože v obou zemích vidíme možnost dlouhodobého a pozvolného zhodnocování nemovitostí. Největší část by měly tvořit nemovitosti, které jsou už na trhu a také už mají stabilní nájemce. Rozhodně se chceme na začátku vyhýbat spekulativním investicím – jako třeba nákupům zemědělské půdy s vidinou, že se v budoucnu změní na stavební pozemek.

Jaký je aktuálně podíl klientů Fio banky, kterým zprostředkováváte investování, na celkovém počtu klientů vaší banky?

Fio banka má nyní jeden milion 170 tisíc klientů. Dlouhá léta si obchodní účet u nás otevřelo necelých deset procent nových klientů banky, ale v poslední dvou letech se tento podíl zvyšuje. Jen loni k nám přišlo 90 tisíc nových klientů, z nichž pětina si otevřela i obchodní účet. Popularita této služby výrazně vzrostla hlavně v posledních měsících loňského roku, kdy vyšší inflace přitáhla na kapitálové trhy nové zájemce. Nové klienty banky, kteří přes nás i investují, nám samozřejmě přinesly i vlastní dluhopisy, které jsme začali prodávat na české burze RM-Systém.

Mnoho našich čtenářů se zajímá právě o investiční službu e-Broker. Podle nich je hlavně její mobilní verze hodně zastaralá. Předloni jste plánovali, že novou verzi spustíte během roku 2021. Co tomu zabránilo?

Museli jsme dát přednost přípravě zmíněných dluhopisů. Ale novou aplikaci pro investování do mobilu připravujeme. Věřím, že do konce letošního roku novou mobilní verzi e-Brokera spustíme. V internetové verzi současně kolegové pracují na tom, aby v ní byly nové interaktivní grafy.

Jaká vylepšení letos čekají vaši bankovní aplikaci?

Postupně do ní budou přibývat další služby, aby byla plnohodnotnou verzí internetového bankovnictví. Například aby si jejím prostřednictvím klient mohl sjednat další účty, kontokorent, půjčku, platební kartu nebo mohl spravovat své pojištění ke kartě. Letos bychom do mobilní aplikace ještě chtěli přidat možnost skenování účtenek, podporu investování do našich podílových fondů a dluhopisů a volitelné zobrazování log obchodníků. Dříve loga obchodníků přibydou v klasickém internetovém bankovnictví, kde se také chystáme na úpravu systému komunikace mezi bankou a klientem – ať už na straně posílání nebo pak správy zpráv.

Co jsou pro vás další zásadní úkoly na letošní rok?

Pro klienty chceme ještě obdařit Visa karty novými vlastnostmi. Jejich majitelé už získali výběry z bankomatů po celém světě zdarma. A bude je možné používat v digitalizované podobě v mobilu nebo chytrých hodinkách podobně jako karty společnosti Mastercard. Zároveň budeme pracovat na zefektivnění některých procesů uvnitř Fio banky, což souvisí s tím, že chceme zavést paperless smlouvy, což nám sníží náklady a prospěje to i životnímu prostředí.

Jaký odhadujete počet klientů Fio banky ve střednědobém horizontu?

Nemůžeme už počítat s tak silným přílivem, jako jsme zaznamenávali v prvních letech po získání bankovní licence v 2010, kdy nám přibývalo přes sto tisíc nových klientů ročně. Tehdy jsme byli jednou z mála bank, která nabízela všechny základní služby zdarma – a díky tomu jsme měli takové přírůstky. Konkurence od té doby zesílila a dnes se nulové poplatky za základní služby staly standardem na trhu.

V nabírání klientů nám teď pomáhá už zmíněný zvýšený zájem o investování a předpokládám, že tento trend bude pokračovat minimálně letos a příští rok. Inflace se asi rychle nevrátí zpět ke dvěma procentům, takže pro stále víc lidi bude investování jako prostředek k ochraně peněz před znehodnocováním velké téma. Prostor pro růst naší klientské základny vidíme i mezi lidmi do 30 let. Mnozí z nich si otevírají svůj první účet a mnozí díky mobilním aplikacím budou chtít využívat účty ve více bankách.

Myslím, že přírůstek nových klientů v nejbližších letech se může opět blížit k hranici sto tisíc ročně, a v horizontu tří až pěti let se počet klientů Fio banky dostane na jeden a půl milionu.

Před rokem začaly první banky nabízet lidem bankovní identitu pro jednoduchou identifikaci při vstupu do elektronických služeb státu. Od června postupně spouštějí i BankID pro online ověření totožnosti vůči různým společnostem. Kdy s tím začne Fio?

Službu se chystáme spustit klientům v plném rozsahu během prvního pololetí. Nejprve ji umožníme pro přístup ke službám státu, následovat bude využití i pro služby komerčních subjektů.

Jednou z chystaných letošních novinek mají být platby na číslo mobilu. Nastavení a standardy vznikají na půdě České bankovní asociace ve spolupráci s Českou národní bankou, která má mít pod sebou registr mobilních čísel uživatelů bankovních účtů. Kdy podle vás dojde k zavedení této služby na českém trhu a kdy přímo u vás?

Fio banka se chce připojit k tomuto novému systému hned od začátku. Vidíme v tom zajímavou službu hlavně pro mladé klienty, kteří si tak mezi sebou budou moct platit bez znalosti čísla bankovního účtu. Česká národní banka předpokládá zpřístupnění testovacího prostředí v polovině letošního roku a uvedení do provozu v průběhu čtvrtého čtvrtletí letošního roku nebo v prvním čtvrtletí roku 2023.

Bavíte se už o parametrech této služby? Třeba jestli platby na čísla mobilu půjde zadávat i formou okamžité platby, nebo o tom, jaký bude maximální limit jedné platby na číslo mobilu? A budou je mít klienti zdarma, podobně jako platby na číslo bankovního účtu?

Detailně ne, všechno bude záviset na funkčnosti a vlastnostech systému. Předpokládám ale, že platbu na číslo mobilu půjde dělat i jako okamžitou platbu a že bude mít zřejmě nižší limit, než mají okamžité platby na číslo účtu. Naším záměrem je nabídnout platby na číslo mobilu pro klienta zdarma, stejně jako to je u standardních a okamžitých plateb na číslo účtu.

Před časem jste zmiňovali, že letos plánujete zavést okamžité platby v eurech v rámci oblasti SEPA. Jak jste s tím daleko?

Teď to řešíme technicky. Respektive si vybíráme možnost, jak se na ně připojit, abychom věděli, kolik nás to bude stát a naplánovali si podle toho, kdy službu spustíme. Chtěli bychom to udělat v letošním roce, ale ruku do ohně za to dát nemůžu. Každopádně se do evropského systému okamžitých plateb připojíme prostřednictvím své slovenské pobočky. Přes ní už teď máme přístup ke clearingovému centru na Slovensku a zúčtováváme jeho prostřednictvím standardní platby v eurech i našim českým klientům.

Jaká je vaše další strategie ohledně pobočkové sítě? Budete pokračovat v jejím rozšiřování, nebo jste to vzhledem k přesunu lidí do online prostředí s nástupem covidu nějak přehodnotili?

Než zasáhl covid, pobočkovou síť jsme ročně rozšiřovali zhruba o pět nových míst. Jak jste zmínila, chování lidí se v posledních letech opravdu hodně změnilo a všechny firmy se také kvůli zvýšenému tlaku na efektivitu mnohem víc snaží překlápět své služby do online prostředí. Loni jsme proto otevřeli jen jednu novou pobočku a podobné to bude i letos.

Celkový počet poboček neplánujeme snižovat. Naopak: tak, jak nám klienti budou přibývat, budeme potřebovat tuto síť dál rozšiřovat. Například Ostrava by si už nyní zasloužila další novou pobočku. Současně se snažíme pro stávající pobočky v Česku – ale i na Slovensku – najít lepší umístění. Například na začátku února otevíráme pobočku v Cukrovarnickém paláci v Praze na Senovážném náměstí, kam přestěhujeme nedalekou pobočku, která byla na rohu Jeruzalémské ulice.

Budete při hledání lepšího umístění poboček nějak zásadně měnit jejich geografické rozložení v Česku nebo na Slovensku?

Máme v současné době 86 poboček v Česku a 23 poboček na Slovensku. Myslím, že geograficky jsou rozloženy dobře a zásadní změny v tom nepotřebujeme.

Mnohé banky zrušily v části svých poboček pokladní služby a nahradily je bankomaty s vkladovou funkcí. Chystá se je následovat i Fio?

Na všech našich pobočkách mají klienti možnost vložit a vybrat si hotovost u živého pokladníka. Je to naše konkurenční výhoda a nic na tom v současné době neplánujeme měnit. Ano, i my pobočky vybavujeme bankomaty s vkladovou funkcí, ale současně v nich ponecháváme pokladny s fyzickou obsluhou.

Kolik takzvaných vkladomatů plánujete spustit?

Celkově máme 224 bankomatů a z velké části už mají i vkladovou funkci – přesněji 71 z nich. Hlavní fázi zavádění vkladomatů máme v naší bance už za sebou. Nějaké rozšíření bankomatů ještě plánujeme, a to v souvislosti s otevíráním nových poboček. Už ale nepůjde o desítky nových přístrojů jako to bylo doposud.

Jak to vidíte s dalším vývojem vašich poradenských služeb? Nízkonákladové banky se na ně příliš nezaměřují a v diskusích na sociálních sítích někteří klienti kritizují kompetence zaměstnanců na pobočkách...

Jsme nízkonákladová banka z pohledu vybavení poboček. Nemáme zbytečně drahý nábytek, ale zařizujeme jejich prostory čistě funkčně. Rozhodně ale není pravda, že bychom šetřili na kvalitě personálu a na obsluze klientů. Podobnou kritiku od našich klientů ani nezaznamenáváme. I v klientském hodnocení od společnosti KPMG se pravidelně umisťujeme na předních pozicích – za rok 2021 jsme si vysloužili pěkné dvanácté místo celkově a druhou pozici ve finančních službách.

Ano, jsou specializované produkty, na které je lepší mít specializované týmy mimo základní pobočkovou síť. Proto máme hypoteční centra a pobočky pro podnikatelské úvěry. Zaměstnanci na všech pobočkách také procházejí pravidelným školením a pokud s klienty probírají investice či úvěry, musí mít odpovídající zkoušky.

Olga Skalková O bankách a finančních institucích píše od 90. let. Byla součástí ekonomického týmu Hospodářských novin, psala i na weby iHNed.cz a Aktuálně.cz. Teď píše externě pro Peníze.cz a speciální přílohy HN. Ráda tráví čas s rodinou... Další články autora.