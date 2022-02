Plány mBank: Bankovní identita, virtuální karty i další novinky

Na jaře roku 2020 jste jako první tuzemská banka nabídli klientům, že si mohou na platební kartě předem zablokovat konverzi měny DCC (Dynamic Currency Conversion) a neplatit tak zbytečně víc peněz kvůli nevýhodnému kurzu. Mohou si také zablokovat výběr z bankomatu v cizině, pokud za to jeho provozovatel účtuje zvláštní poplatek, nebo třeba blokaci magnetického proužku kvůli obavám ze zkopírování údajů. Jaké hodnotíte dosavadní zájem a zkušenosti klientů s touto inovací?

Tyto služby využívá už několik desítek tisíc klientů. Pokud do toho započítáme i klienty na Slovensku, tak jsme tímto způsobem v roce 2021 zamezili zhruba šesti tisícům transakcí, při kterých by buď víc utratili, nebo by šlo o podvod. Z celkového počtu našich klientů sice zatím nejde o mnoho uživatelů, ale ti, kteří službu aktivně využívají, na ni pějí jen chválu. Myslím, že je jen otázka času, až se zájem víc rozšíří. Primárně je služba totiž zaměřena na cestování do zahraničí, které v době covidu mnoho Čechů odložilo.

Někteří vaši konkurenti namítali, že taková blokace může klientům přinést v praxi problémy: třeba když nebudou moct zaplatit a nedojde jim důvod. Objevilo se něco takového?

Ty obavy se nepotvrdily. Naopak nám to pomohlo vyřešit některé dřívější stížnosti – typicky když se klientovi strhla z účtu nějaká částka a on nevěděl proč.

Do jakých vylepšení služeb klientům jste investovali loni?

Těch loňských novinek bylo víc. Rozšířili jsme možnost využití openbankingu – díky tomu například klienti, kteří v mBank žádají o úvěr a nezasílají si k nám mzdu, mohou využít možnosti online ověření příjmů v jiné bance.

V naší mobilní aplikaci jsme loni zavedli okamžité platby a autorizaci plateb pomocí biometrie.

Za významnou novinku loňského roku osobně považuji spuštění první zcela virtuální karty, určené pro platby na internetu. Jde o předplacenou kartu, která není propojena s běžným účtem a klienti se tak při placení v e-shopech můžou cítit bezpečněji. Kartu si mohou kdykoliv dobít z internetového a mobilního bankovnictví a nevyčerpané peníze kdykoliv převést zpět. Platba online nákupu je pak jednoduchá, jen se překopírují do platební brány údaje z virtuální karty.

Na co se zaměříte letos?

Hlavně na spuštění služby Bankovní identita. Budeme také pokračovat v zavádění virtuálních karet. Mnozí lidé fyzické karty totiž už přestali využívat, protože si je mohou stáhnout do různých platebních aplikací a platí nebo vybírají hotovost jen pomocí mobilu nebo chytrých hodinek. Naším cílem je, abychom tento proces klientům ještě víc usnadnili a virtuální karty se staly plnohodnotnou náhradou fyzických karet.

Jak rychle plánujete spustit ověřování přes bankovní identitu pro přístup k portálům veřejné správy? A bude rovnou použitelné i jako BankID pro ověřování vůči firmám, když někteří vaši konkurenti to už klientům umožňují?

Začneme nejspíš ve druhé polovině roku a budeme postupovat ve fázích, podobně jako to už dříve udělali naši konkurenti. Nejprve tedy zpřístupníme bankovní identitu pro služby státní správy, poté počítáme s jejím nasazením pro přístup ke službám komerčních firem. Samozřejmě, že ji plánujeme využít i při otevírání našich produktů klienty jiných bank.

S termíny nasazení konkrétnější nyní být nemůžu. Získání akreditace k této službě a některé další záležitostí, které jsou s tím spojené, jsou poměrně náročným procesem. Přiznávám, že do přípravné fáze jsme naskočili o něco později než banky, které se do projektu zapojily hned od začátku a bankovní identitu klientům už umožňují. Ale tím, že jsme akcionáři společnosti Bankovní identita, dáváme jasně najevo, že projekt podporujeme a náskok některých bank chceme rychle doběhnout.

Požádali jste už o akreditaci ministerstvo vnitra?

To ještě ne. Jsme teď ve fázi vstupního auditu. To je ale předstupeň před podáním této žádosti.

Vraťme se ještě k virtuálním kartám. S předplacenou virtuální kartou pro internetové nákupy jste přišli jako jediná banka, přitom do platebních aplikací typu Apple Pay a Google Pay nejde zatím nahrát. Jaký o ni zaznamenáváte zájem?

Mnohem větší, než jsme očekávali. S vydáváním jsme začali loni v říjnu a už jsme jich vydali o několik tisíc víc, než jsme do této doby plánovali.

Řekl jste, že obecně budete usilovat o virtualizaci karet. Co si pod tím přesně představit? A kdy s tím chcete začít?

V tuto chvíli – a má to tak většina bank – vám vydáme plastovou kartu, a vy si ji můžete nahrát do některé platební aplikace. V průběhu letošního roku bychom chtěli ale dát klientům na výběr, zda při obnově karty nebo při vydání nové karty ji stále ještě budou chtít i ve fyzické podobě, nebo jim bude stačit jen virtuální karta, kterou si pak rovnou uloží do své platební aplikace. Zkrátka nabídneme možnost mít platební kartu jen ve virtuální podobě.

Použít virtuální karty na platebním terminálu a při výběru z bankomatu však přece ještě není všude možné. Není to zásadní překážka pro jejich úspěch u klientů?

Myslím, že podobné obavy panovaly v Česku při vzniku bezkontaktního placení – a dnes v tom Češi patří ke světovým lídrům. Někdy prostě začít musíte. A pokud jde o akceptaci virtuálních karet na platebních terminálech, tak většina z nich v Česku je na tuto metodu placení už delší dobu připravena. Podobně se v Česku v posledních dvou letech podařilo pokročit i na bankomatech, kde je už výběr peněz pomocí karty v mobilu také už v mnoha případech možný.

V kontextu toho, jak velká masa našich klientů už využívá platební aplikace, nám tento další krok dává smysl. Tím spíš, že to má i ekonomický přínos. S vydáním nových karet, nebo obnovou těch stávajících, má banka náklady v řádu až milionů korun ročně, přitom plastové karty jsou pro mnohé klienty už zbytečné. Samozřejmě: pro klienty, kteří cestují, bude plastová karta stále asi nutností, protože v některých zemích se na infrastrukturu pro akceptaci virtuální karty zatím nelze spolehnout. Myslím, že klienti budou jednu fyzickou kartu čas od času ještě nějakou dobu potřebovat, ale ostatní platební karty mohou mít jen ve virtuální podobě.

Plánujete letos vylepšit nějakou zásadní funkcí i mobilní aplikaci mBank?

Pracujeme na několika inovacích. Prozradit můžu, že chceme například vylepšit zobrazení transakční historie, aby se transakce ukázaly klientům více i v grafické podobě. Ideálně by šlo například o zobrazení místa na mapě, kde došlo k nákupu platební kartou, nebo o zobrazení loga prodejce, u kterého transakce proběhla.

Klienti jiných bank by si zase měli po stažení naší aplikace otevřít účet v mBank jednodušeji než dosud.

Kolik klientů teď v Česku máte a kolik jich přibylo za loňský rok?

Ke konci prosince jsme měli přesně 737 972 klientů. To znamená, že meziročně jsme klientskou bázi navýšili zhruba o 15 tisíc. Jedna z věcí, které se teď věnujeme, je právě posílit akvizici nových klientů. Jakým způsobem, to ještě nemůžu víc odhalovat, ale v zásadě usilujeme o to, aby když někdo uslyší jméno mBank, bude lépe než dosud vědět, co mu jsme schopni nabídnout.

Dávno už nejsme jen banka, která první přišla s účtem za nula korun, ale máme celou řadu zajímavých služeb, které většinou umíme zajistit v digitální podobě. Obecně se dá říct, že chceme směrem ke klientům víc stavět na třech základních hodnotách: jednoduchost, mobilita, méně bankování a víc ze života.

Budete při tom stavět i na nějakém novém vlajkovém produktu?

To není potřeba. Máme celou plejádu produktů, které můžou přinést klientovi benefity – jen jim musí lépe rozumět. Ať už jde o zmíněnou virtuální kartu pro platby na internetu, nebo kartu pro platby v zahraničí s výhodným kurzem, nebo možnost, jak blokovat různé typy rizikových transakcí.

Chystáte se nějak speciálně oslovit klienty končící Equa bank? A máte ambici usilovat třeba o klienty Air Bank, než dojde ke spojení s Monetou?

Samozřejmě sledujeme, co se na trhu děje. Konsolidace, ke které dojde v rozmezí jednoho, dvou let, je poměrně velká, a otevírá nám určité možnosti. Našim cílem nicméně je zaměřit se nejen na nové, ale i na stávající klienty, a jednoznačně vyjádřit, co jsme za banku, co jim přinášíme a co si pod značkou mBank mají představit.

Většina bank se chystá zavést platby na číslo mobilu. Projekt vzniká na půdě České bankovní asociace ve spolupráci s ČNB. Stále platí vaše předchozí vyjádření, že mBank se zatím neplánuje zapojit a chce nadále využívat vlastní aplikaci?

Sledujeme vývoj tohoto projektu, ale v tuto chvíli to pro nás není priorita. Soustřeďujeme se hlavně na zavádění služby Bankovní identita. Vlastní řešení plateb na mobilní číslo máme od roku 2014 a z naší zkušenosti můžeme říct, že klienti ho moc nevyužívají. Měsíčně takto udělají jen asi stovky transakcí. Daleko více v tuto chvíli pro platby mezi sebou využívají QR kód. Rozhodně dříve než platby na číslo mobilu podle připravovaného schématu asociace bychom rádi začali nabízet okamžité platby v eurech.

Plánujete okamžité platby v eurech spustit ještě letos?

Momentálně analyzujeme, jak velké nasazení našich pracovníků to bude vyžadovat, a také jak velkou přidanou hodnotu to přinese klientům. Stále jde o systém, který se v EU teprve tvoří, a zdaleka ani všechny banky v eurozóně do něj nejsou zapojeny. Pokud jde o naši slovenskou pobočku, tam je přínos pro klienty už v tuto chvíli jasný, protože euro je pro ně domácí měnou. Nicméně: ve chvíli, kdy se pro okamžité platby v eurech rozhodneme, chtěli bychom je zavést i klientům v Česku. Zda je budeme schopni spustit v obou zemích současně, nebo postupně, to bude hodně záležet také na kapacitě kolegů z IT oddělení. Nemyslím si, že realizace proběhne ještě letos.

Bude mBank pokračovat ve vydávání platebních nálepek?

Tento produkt nadále podporujeme, protože vidíme, že část klientů o něj stále stojí. V současné době máme vydaných asi dvacet tisíc nálepek, což není úplně málo. Platební nálepku si ke své platební kartě i nyní klienti mohou zajistit nejen při její obnově, tedy když jim vyprší platnost, ale o vydání mohou požádat i noví zájemci.

Vyplatí se vám tento produkt držet? Některé banky, které měly platební nálepky v nabídce, s nimi už skončily, nebo je přestávají nabízet novým zájemcům.

Náklady s tím spojené nejsou až takové, abychom platební nálepky – s ohledem na množství klientů, kteří je ještě využívají – nyní zrušili. Do budoucna to ale není služba, která se bude dál rozvíjet. Snažíme proto těmto klientům vysvětlit, že by měli uvažovat o možnosti digitálních platebních aplikací. Potřebujeme ještě pochopit důvod, proč na platebních nálepkách stále trvají, a ten přechod na jinou službu pro ně udělat co nejpříznivěji.

mBank si jako jediná z tuzemských bank účtuje příplatek za okamžitou platbu. Zatímco standardní transakce jsou zdarma, okamžitý převod přijde klienty na jednu korunu. Budete v tom pokračovat?

Součástí naší filozofie je nabízet základní služby zdarma. Poplatky máme u nadstandardních služeb, což nám umožňuje tento náš obchodní koncept udržet. Okamžité platby považujeme stále za nadstandardní službu, proto si za ně poplatek účtujeme.

Proč by to měla být nadstandardní služba?

Jde stále o službu, kterou nevyužívají všechny platební instituce v Česku. A není pro všechny typy plateb, mimo jiné na inkaso či trvalý příkaz. Na velkou část plateb nemůžou okamžité převody fungovat kvůli omezení maximální výše na jednu platbu. Různé banky mají také odlišný maximální limit pro takto odesílané platby. Pevně věřím, že jednou okamžité platby plně nahradí všechny typy plateb a bude to standardní služba.

Jak velký podíl vašich klientů přesto platbu odešle jako okamžitou?

Úplně přesně to neumíme kvantifikovat, protože to číslo se mění. Někdy klient jeden měsíc okamžitou platbu odešle, jiný měsíc vůbec ne. Nicméně můžeme potvrdit, že celkově jde o vyšší desítky tisíc klientů, kteří tuto metodu plateb využívají a jsou ochotni si za to připlatit.

Je nutno dodat, že pokud klienti odešlou standardní platbu do 13. hodiny, připsání na účet příjemce proběhne ještě tentýž den – a tuto platbu mají zdarma.

Jste hlavně internetová banka, ale přesto: Jak to vypadá s vašimi plány ohledně pobočkové sítě?

To není úplně v mé gesci, ale v tuto chvíli neuvažujeme o nějaké dramatické expanzi. Podobně jako jiné banky analyzujeme současné umístění našich obchodních míst, ať už jde o pobočky nebo kiosky, a pokud pro ně najdeme lepší umístění, kam naši klienti víc chodí, budeme se je tam snažit přesunout.

Olga Skalková O bankách a finančních institucích píše od 90. let. Byla součástí ekonomického týmu Hospodářských novin, psala i na weby iHNed.cz a Aktuálně.cz. Teď píše externě pro Peníze.cz a speciální přílohy HN. Ráda tráví čas s rodinou... Další články autora.