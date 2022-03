Creditas: Na prodej nejsme, chystáme další rozvoj. I za hranice, říká šéf

Dřívější družstevní záložna Creditas funguje jako banka už přes pět let. Co plánuje v blízké době? Nové podílové fondy, bankovní identitu, okamžité platby v eurech nebo vstup na Slovensko, přibližuje v rozhovoru Vladimír Hořejší, předseda představenstva a generální ředitel.

S jakými hlavními plány šla Banka Creditas do letošního roku?

Určitě se chceme zaměřit na rozšíření nabídky investic do fondů. Zhodnocování úspor klientů se naše banka věnuje od svého vstupu na trh a myslím, že jsme se na něm právě spořicími a termínovanými vklady dokázali prosadit. Nyní k tomu budeme směřovat i v oblasti investování. Přispívá k tomu nejen udělení licence naší investiční společnosti, ale v současné době vysoké inflace je to i služba, kterou od nás klienti očekávají.

Nadále také chceme pokračovat v aktivním sjednávání hypoték, s nímž jsme začali loni a výsledek předčil naše očekávání. Zároveň jsme se pustili do přípravy spotřebitelských úvěrů bez zajištění, i když zpočátku při jejich sjednávání budeme postupovat velmi obezřetně.

Vladimír Hořejší Foto: Creditas Předsedou představenstva a generálním ředitelem Banky Creditas je od roku 2017, kdy vstoupila na trh. Už od roku 2012 byl členem představenstva Záložny Creditas, jeho předsedou byl od roku 2013. Předtím pracoval na vedoucích pozicích například v Konsolidační bance Praha a České konsolidační agentuře. Byl také náměstkem ministryně informatiky pro oblast e-governmentu.

Naopak v oblasti firemního úvěrování spíš očekávám stagnaci. Myslím si, že to nebude platit jen pro naši banku, ale i pro celý trh. Banky budou muset být v byznysu s firmami opatrnější. Budou vyčkávat, jak se situace s ohledem na vysokou inflaci a vysoké sazby dál vyvine. Osobně jsem mírný pesimista, domnívám se, že se dostáváme do období stagflace. To znamená do období nízkého růstu HDP, vysoké inflace a vysoké nezaměstnanosti.

Výraznou „černou labutí“ bylo vypuknutí války na Ukrajině. Nakolik to ovlivnilo vaše plány a očekávání? A dopadá to nějak na váš běžný byznys?

Začnu tím, že cítíme obrovskou lítost směrem k nevinným lidem, které válka zasáhla a zasahuje. Velmi rychle jsme zrušili poplatky za zahraniční platby na Ukrajinu, aby lidé mohli snadněji pomáhat. Zrušili jsme rovněž platby v rublech a rublové účty.

Banka Creditas má českého vlastníka a 100% český kapitál. Na Ukrajině ani v Rusku nepůsobíme, takže na nás nemá dopad ani konflikt jako takový, ani související sankce. Co se týče dopadů na českou ekonomiku, nespíš zesílí některé trendy a faktory, které tu už byly. Například rostoucí ceny energie, které posilují inflaci a ztěžují firmám podnikání. K tomu přetrhané dodavatelsko-odběratelské řetězce, do nichž bylo Rusko zapojeno. Do jisté míry může být pro českou ekonomiku pozitivní příchod lidí, kteří utekli před válkou – předpokládám, že si zde velmi rychle najdou práci.

Mluvil jste o chystaném rozšíření nabídky investic do fondů. Retailovým klientům zatím nabízíte jen jeden fond, a to investice do nemovitostí, zatímco pro zkušenější a takzvané kvalifikované investory máte dva fondy – Creditas Energy pro oblast energetiky a fond Creditas Loan na úvěrování různých firem, například z oblasti developmentu. Jakou máte další strategii ve fondech pro retail?

Letos plánujeme otevřít minimálně dva nové fondy pro retailové klienty. V tuto chvíli už víme, jaké fondy by to měly být, nicméně zatím jen můžu prozradit, že jeden z nich by měl být smíšený podílový fond, tedy mix dluhopisů a akcií obchodovaných na burze. Do tří let bychom pak chtěli nabízet retailovým klientům celkem kolem deseti fondů. Prodávat bychom je chtěli klientům na pobočce i prostřednictvím našich digitálních aplikací, a to i formou pravidelného investování.

Říkáte, že chcete začít se spotřebitelskými úvěry. Kdy je plánujete spustit? Zaměříte se – po vzoru některých konkurentů – zpočátku hlavně na refinancování, tedy převedení a sloučení úvěrů z jiných bank, nebo půjde o zcela nové úvěry?

Letos bychom spotřebitelské půjčky chtěli spustit v pilotním projektu, ostrý start by měl být příští rok. V té první fázi chceme oslovit klienty Creditas, kteří od nás mají hypotéku a potřebují další peníze například na zařízení bytu. Dále by pak mělo jít o klienty, kteří u nás mají úspory nebo naším prostřednictvím investují, potřebují finančně překlenout nějaké období, a přitom nechtějí předčasně rušit termínovaný vklad. V další fázi chceme spotřebitelské úvěry poskytovat i zájemcům, kteří našimi klienty nejsou. Díky směrnici PSD2 jsme schopni ověřit si jejich bonitu i z pohybu na běžných účtech v jiných bankách – samozřejmě, pokud nám k tomu dají souhlas.

Uvažujete i o kreditních kartách? Creditas dosud vydává jen debetní karty, napojené na běžný účet.

Rozhodli jsme se, že do tohoto produktu nepůjdeme. Kreditní karty jsou v České republice rozhodně na ústupu, tuto poptávku banky nahradily spotřebitelskými úvěry. Trh kreditní karet je příliš malý, aby se nám vyplatily.

Na českém trhu probíhá konsolidace – banky se slučují a je jich méně. Jaký to bude mít dopad na konkurenci mezi bankami? Klesne, jak se mnozí klienti obávají?

Loni tímto způsobem z trhu odešly tři banky – retailová část ING, Wüstenrot a v podstatě Equa bank. Letos jich může být klidně i pět. Dopad bude logicky takový, že se konkurence sníží. Čím méně hráčů na trhu bude, tím se bude zmenšovat tlak na cenu a další parametry. Teď navíc z trhu ze dne na den zmizela Sberbank.

Co to bude znamenat pro byznys menších hráčů, jako je právě Creditas?

Banka Creditas v tuto chvíli není na prodej. Probíhající konsolidaci bankovního trhu vidíme pro nás jako příležitost. Při prakticky každé fúzi část klientů původní entity, tedy té menší a obvykle pružnější a modernější, nechce být u velké banky a najde si alternativu. Naše síla je v bezpoplatkových službách spojených s běžným účtem a v moderní aplikaci pro jeho ovládání – nejen toho v naší bance, ale i účtu, který mají klienti u dalších bank. Je snadné si nás tak ozkoušet a zjistit, co všechno umí naše digitální aplikace.

Chystáte se přijít se speciální nabídkou klientům přebíraných bank?

Dělat masivní kampaň na takto úzce zacílenou skupinu nám nedává úplně smysl, ale nějaké menší cílené aktivity, hlavně v online prostředí, dělat asi budeme. Dlouhodobě navíc tlačíme v reklamě a komunikaci naše silné stránky, čímž bychom mohli právě klienty „na vážkách“ oslovit jako alternativa. Těmi silnými stránkami mám na mysli nejen cenové parametry jako jsou sazby na spoření či sazby na hypotékách, ale i technologickou vyspělost našich aplikací.

Na trhu se spekuluje o prodeji některých bank jako jsou Expobank (rozhovor proběhl krátce předtím, než Expobank minulý čtvrtek oznámila dohodu o prodeji – pozn. red.), Hello bank nebo mBank. Uvažujete o koupi nějakého konkurenta, pokud se taková příležitost naskytne, nebo chcete dál růst jen přirozenou cestou?

Nabídky na převzetí dostáváme, ale letos se na žádnou akvizici nechystáme. Loni jsme koupili leasingovou a úvěrovou společnost EkoRent, která poskytuje úvěry a leasingové financování pro segment soukromého zdravotnictví, a hodně naší kapacity musíme věnovat jejímu začlenění do naší společnosti.

Kolik klientů má Creditas v současné době a jak se vám daří nabírat nové?

V současné době máme téměř 150 tisíc klientů. Za loňský rok se počet klientů zvýšil o 20 tisíc. Od ledna se přírůstek klientů zrychluje, nový účet si u nás otevřelo zhruba 20 tisíc lidí.

Jaký podíl z toho tvoří aktivní klienti – tedy ti, kteří ve vaší bance nemají jen vkladový účet, ale využívají ji i pro platební styk a pravidelně posílají peníze na běžný účet?

Neřeknu vám přesné číslo. Ale ano, pro většinu klientů jsme začali jako druhá banka, ve které si spoří, a u větší části z nich to tak zatím zůstalo. Jsme však už nejen plnohodnotnou bankou pro platební služby a vedení běžného účtu, ale rozvíjíme i další služby, které jsem zmínil. Nehledě na to jsem přesvědčený, že bankovní trh se díky digitalizaci velmi mění a není daleko doba, kdy pro klienty bude aplikace banky důležitější než její značka. Proto se budeme nadále snažit funkčnost našich aplikací pro internetové a mobilní bankovnictví zlepšovat, a věřím, že i tím podíl našich primárních klientů také vzroste.

Menší banky v poslední době s některými technologickými novinkami zaostávají za velkými bankami. Jaké letos chystá Creditas?

Chceme zavést bankovní identitu a dále rozšiřovat počet bank, jejichž účty lze ovládat z naší internetové a mobilní aplikace. A také do nich chceme přidat možnost investovat online. První krok jsme pro to už udělali – spustili jsme v digitálních aplikacích investiční dotazník, takže kdo by chtěl investovat, nemusí kvůli tomu chodit do pobočky. A až spustíme spotřebitelské úvěry, jejich sjednání by také mělo jít přímo přes aplikaci. Nejsou to sice služby, které by konkurence neměla, ale uvědomujeme si, že pro klienty je velmi důležité, aby je šlo zařídit co nejjednodušeji a nejpohodlněji. Jejich vylepšení se prioritně chceme letos a příští rok věnovat.

Kdy tedy spustíte bankovní identitu?

Máme to naplánované na polovinu letošního roku.

Čím to, že se Creditas s touto službou za některými konkurenty zpozdila? V jiných novinkách – jako v minulosti byly okamžité platby, multibanking, mobilní aplikace Apple Pay a Google Pay – byla mezi prvními bankami na trhu, vaše někdejší aplikace Richee také patřila k nejmodernějším na trhu...

Musím přiznat, že bankovní identitu považuji za vůbec nejdůležitější novinku pro klienty za poslední tři roky – ale důvod, proč jsme nebyli mezi prvními na trhu, byl pragmatický. Dost dlouho jsme nevěděli, jak to bude se společností, kterou banky kvůli tomu založily. Jestli si vzpomínáte, původně vznikla dvě sdružení bank, která ji chtěla zajišťovat. My jsme se prostě rozhodli počkat, až se situace vyjasní. Přípravná fáze nám pak trvala o něco déle, než bychom si přáli. I kvůli tomu, že jsme narazili na omezené kapacity externí firmy, se kterou na tom spolupracujeme. Takže pak jsme nestihli původně plánovaný termín, který byl zhruba prosinec loňského roku.

Plánujete také umožnit klientům, aby si zablokovali službu DCC, tedy dynamickou konverzi měny při placení kartou nebo vybírání z bankomatu v cizině? V praxi pro ně bývá nevýhodná. Případně podrobnější nastavení bezpečnosti na kartách, jako s tím přišli už někteří konkurenti?

Ne, protože klienti to zatím po nás nijak nevyžadují. Samozřejmě se v rámci edukace snažíme vysvětlovat, že při platbě nebo výběru v zahraničí je většinou výhodnější využít kurz, který má klient od nás, než kurz, který mu nabízí obchodník či bankomat jako DCC službu. To znamená: nedoporučujeme jim volit variantu, která se jim při transakci ukazuje přímo v korunách, ale vybrat si tu, která je v cizí měně.

Plánujete přistoupit k evropskému systému okamžitých plateb SEPA ICT, a tím pádem umožnit klientům posílat okamžité platby nejen v korunách, ale i v eurech?

To je téma, kterému se už aktivně věnujeme. Předpokládáme, že okamžité eurové platby v rámci SEPA prostoru budeme zajišťovat prostřednictvím Národní banky Slovenska a v tuto chvíli už na tom pracujeme. Pokud se nám to podaří, jak to plánujeme, mohli bychom spustit okamžité platby v eurech ještě letos.

Obdobně se na toto řešení chystá Fio banka, která však má na Slovensku pobočku. Znamená to, že se Creditas připravuje také otevřít na Slovensku svou pobočku?

Rozšíření byznysu na středoevropský trh je skutečně něco, co bychom velmi chtěli. Nejprve bychom chtěli jít na Slovensko, pak do Polska. V letošním finančním plánu tento projekt sice není, ale rádi bychom ho během letoška připravili, a příští rok pobočku Creditas na Slovensku otevřeli.

Většina nových bank, která vstupovala na trh v minulém desetiletí, sázela na online obsluhu s minimem poboček. Creditas kromě rozvoje elektronických služeb stavěla hodně na kamenných pobočkách. Jaká je vaše další pobočková strategie, když trendem posledních let je spíše redukce poboček?

Loni jsme tři nové pobočky otevřeli a jednu zavřeli, takže v současné době jich máme celkem 37. Pokud jde o pobočkovou strategii, označil bych ji jako spíše konzervativnější. To znamená, že pobočkovou síť neplánujeme v současné době rozšiřovat.

Z našich čísel v letošním roce sice vidíme, že více než 60 procent nových klientů si účet v Creditas otevřelo prostřednictvím internetového nebo mobilního bankovnictví, zároveň ale vnímáme, že pro velkou část klientů – i těch, kteří jsou zběhlí v digitálním prostředí – jsou pobočky důležité. Typicky při zjišťování informací souvisejících s hypotékou nebo s investováním. Ten pocit, že se o tom může přijít poradit na pobočku, je pro ně velmi důležitý. Na druhou stranu neplánujeme ani zásadní růst naší pobočkové sítě.

Řada bank nahrazuje živé pokladníky kvůli úsporám bankomaty s vkladovou funkcí, nebo zrušila či omezila směnárenství. Jak to bude dál s těmito službami ve vašich pobočkách?

Pokladní služby zajišťujeme na všech našich pobočkách a zatím v tom žádnou změnu neplánujeme. V porovnání s velkými konkurenty, kteří tyto služby omezují, máme celkově méně poboček, tak pro to není důvod.

Pokud jde o směnárny, od 31. ledna jsme je zrušili. Zájem o směnárenskou službu byl malý a náklady s tím spojené jsou pro banku vysoké. Službu zajišťujeme nadále jen pro klienty, kteří u nás mají běžný účet v korunách a chtějí si z něj koupit cizí měnu, ale to není směnárenství.

Před pěti lety, kdy Creditas vstoupila na bankovní trh, jste mluvil o tom, že vaším cílem je vybudovat nikovou bankou – tedy banku, která se chce odlišit od hlavního proudu a vyplňovat mezery, které se na něm vyskytnou. Platí to nadále?

Snažíme se o to, ale připouštím, že je to stále těžší. Banky se samozřejmě snaží odlišovat, ale regulace bank je čím dál větší, takže prostor je velmi zúžený. Typicky: když nabízíte hypotéky, dnes už se můžete odlišit prakticky jen v samotném procesu sjednávání, tedy svou rychlostí. V ostatních parametrech jsou hypotéky tak svázané, že nabídky bank jsou v podstatě stejné.

Chcete dál zůstat hlavně bankou pro drobné klienty, jako to bylo dosud?

Převážně jsme opravdu stále hlavně retailovou bankou, i když jsme vždy půjčovali i českým podnikatelům a firmám. To se nemění. Rozšiřujeme ale zaměření firemního úvěrování. Doposud jsme se soustřeďovali na úvěry poměrně velkým firmám, zatímco nyní oslovujeme i malé a střední firmy. V tom hraje roli i EkoRent, zaměřený na lékaře.

Kde vidíte Banku Creditas za pět let, pokud jde o počet klientů, objem aktiv a postavení na trhu?

V uplynulých pěti letech jsme rostli na více než sedminásobek v počtu klientů i bilanční sumě. Myslím, že teď bude růst postupnější, ale umím si představit, že můžeme být na dvojnásobku dnešních čísel – tedy přes 100 miliard bilanční sumy a čtvrt milionu klientů. Je také na místě dodat, že dosud jsme se soustředili hlavně na růst a rozvoj, teď půjdeme také cestou větší efektivity, protože už máme základní klientský kmen, s nímž můžeme pracovat.

V průběhu pěti let se může spousta věcí změnit, což by samozřejmě měnilo i naše chování, ale pokud budou věci podobné jako dnes, chceme být pro retailové klienty bankou, kde mají všechny nejčastěji používané služby zdarma, a kde mohou mít své finance pohodlně a přehledně pod kontrolou, včetně produktů, které chtějí mít jinde. Chceme posílit pozici banky, která dobře zhodnocuje peníze. A v neposlední řadě bankou, která dokáže úvěrovat, a to především firmy, velmi pružně a na individuální bázi.

