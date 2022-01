Okamžité platby v eurech startují i v Česku. Banky předběhla malá firma

Na seznam členů evropského platebního systému SEPA Instant Credit Transfer (zkráceně SCT Inst), přibyla první finanční instituce z Česka: nebankovní společnost Fairplay Pay.

Firma začíná provádět okamžité platby v eurech do maximální výše 100 tisíc eur pro fyzické i právnické osoby. Rozdíl oproti standardním převodům je podobný, jako už známe z okamžitých plateb v korunách mezi tuzemskými bankami: peníze se převedou prakticky ihned (maximálně do 10 sekund), a to kdykoliv – tedy i v noci, o víkendu nebo o svátcích.

Už od loňska mohou provádět okamžité SEPA platby i čeští klienti Oberbank. Ta je však do evropského systému SCT Instant, který okamžité platby v eurech umožňuje, oficiálně zapojena prostřednictvím mateřské rakouské banky – v Česku funguje pouze jako její pobočka. Prvním zápisem za Česko se tak může pochlubit zmíněná Fairplay Pay.

Je to zároveň i signál pro tuzemské banky, že by s touto službou neměly už dlouho otálet, aby se příležitosti nechopily další dravější konkurenti z řad nebankovních společností.

Fairplay Pay oficiálně působí jako „vydavatel elektronických peněz malého rozsahu“, povolení České národní banky má od srpna 2017. Dosud nabízela podnikatelské i osobní účty, převody peněz v rámci EU i mimo EU a od loňska také platební brány e-shopům. Oproti bankám není součástí systému pojištění vkladů, nicméně spadá pod dohled ČNB. Firma sídlí v Praze, jediným vlastníkem a jedním z jednatelů je podle obchodního rejstříku Tigran Tamazyan s adresou na Kypru, druhým jednatelem je Tatiana Filippova s adresou v Praze.

Oberbank začala svým klientům nabízet okamžité SEPA platby ve druhé polovině loňského roku, potvrdila mluvčí Monika Heiserová, Jako další by ji v Česku mohla následovat J&T Banka. „Tuto novou službu budeme spouštět ve druhé polovině letošního roku,“ říká její mluvčí Monika Veselá.

SEPA převody jsou převody eur v rámci oblasti SEPA, kterou tvoři členské země Evropské unie a několik dalších evropských států (Velká Británie, Island, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Norsko, Andorra, Monako, San Marino a Vatikán).

Okamžité platby v korunách fungují v Česku tři roky, postupně se zatím zapojilo třináct bank: Air Bank, Česká spořitelna, Creditas, Komerční banka, Raiffeisenbank, PPF banka, Moneta, ČSOB, Fio, Equa, mBank, Oberbank a J&T. Takzvané instantní převody umožňuje systém mezibankovního platebního styku CERTIS při České národní bance jen pro korunové platby.

Zájem zavést okamžité platby i v eurech už avizovaly další dvě banky. „Určitě je chceme našim klientům nabídnout a věříme, že to bude možné už v průběhu roku 2022,“ řekl mluvčí Fio banky Jakub Heřmánek loni na podzim. Chystá se také ČSOB. „S přípravami jsme už začali – zatím jsme ve fázi plánování. Do praxe je chceme uvést co nejdříve,“ uvedl mluvčí Patrik Madle. Jakmile by okamžité SEPA platby začaly nabízet další tuzemské banky, bude to tlak i na jejich konkurenty, protože by mohly přicházet o některé klienty, zejména z řad firem.

O rychlejší rozvoj okamžitých plateb v eurech usiluje také Evropská komise, ve hře je i jejich povinné používání v rámci celé Evropské unie. Velký potenciál mají také při platbách v kamenných obchodech a e-shopech jako alternativa ke kartě.

Podle současných unijních pravidel musí banky zajistit připsání standardní SEPA platby na účet příjemcovy banky v režimu D+1. To znamená, že peníze odepsané z účtu klienta například v pondělí musí být převedeny na účet jiné banky nejpozději následující pracovní den, což je úterý. Víkendy nebo svátky mohou převod dál zdržet.

Některé banky už dokážou provést i standardní SEPA platbu rychleji. Když klient zadá příkaz do určeného termínu, převedou peníze na účet banky příjemce ve stejný den, a bez příplatku.

Olga Skalková O bankách a finančních institucích píše od 90. let. Byla součástí ekonomického týmu Hospodářských novin, psala i na weby iHNed.cz a Aktuálně.cz. Teď píše externě pro Peníze.cz a speciální přílohy HN. Ráda tráví čas s rodinou... Další články autora.