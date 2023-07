Která karta má nejlepší kurz eura? Porovnali jsme banky

Na každém euru zaplaceném na dovolené můžete ušetřit kolem 80 haléřů, když si vezmete správnou platební kartu. Vedle kurzu se liší také informace, které vám jednotlivé banky poskytnou. Ukázal to test webu Peníze.cz.

Zaměřili jsme na debetní karty, které ke svým běžným osobním účtům vydávají významnější retailové banky v Česku. Pro porovnání jsme přidali i Revolut jako nejznámější zahraniční aplikaci. V případě mBank, která standardně dává výběr mezi různými variantami karet, jsme použili mKartu Svět, nabízející právě výhodnější kurzy pro zahraniční platby.

S každou kartou jsme 23. června v rozmezí několika málo minut (kurz na finančních trzích se během té doby výrazněji nezměnil) nakoupili v německých obchodech, a to přibližně ve stejné hodnotě. Blokaci částky a výsledné zaúčtování jsme pak sledovali z pohledu běžného klienta v mobilní aplikaci každé banky, případně i v internetovém bankovnictví.

Test potvrdil, že nejlepší přepočet eur na koruny má stále aplikace Revolut. Vítězem mezi tuzemskými bankami se překvapivě stala UniCredit Bank s debetní kartou Visa. Na stupně vítězů se podle očekávání dostala také mKarta Svět od mBank.

Naopak nejméně výhodně přepočítala eurové platby s kartou ke korunovému účtu Raiffeisenbank. Euro je u ní bylo skoro o 90 haléřů dražší než u Revolutu a skoro o 80 haléřů dražší než u UniCredit (Visa). Druhý nejhorší kurz pro platby debetní kartou měla Moneta.

Moneta navíc jako jediná neukáže původní částku, tedy výši platby v eurech. V internetovém i mobilním bankovnictví najdeme jen částku přepočtenou na koruny. Pokud už klient neví, kolik v cizině platil, nemůže si jednoduše přepočítat použitý kurz. Ostatní banky ukážou přinejmenším původní částku v eurech i výslednou v korunách. Nejlepší informace k platbě najdou klienti Air Bank, České spořitelny, mBank, Raiffeisenbank a Creditas – vedle zmíněných údajů jim banka ukáže i použitý kurz.

Porovnání kurzu debetních karet z 23. června 2023 Kurz za euro Přirážka k ECB Revolut (Visa) 23,70 Kč 0,2 % UniCredit Bank (Visa) 23,81 Kč 0,65 % mBank – mKarta Svět (Mastercard) 23,86 Kč 0,88 % Banka Creditas (Mastercard) 24,10 Kč 1,9 % Air Bank (Mastercard) 24,30 Kč * 2,71 % * ČSOB (Visa) 24,30 Kč 2,71 % Fio banka (Mastercard) 24,30 Kč 2,74 % Komerční banka (Visa) 24,37 Kč 3,02 % Česká spořitelna (Visa) 24,38 Kč 3,07 % Moneta (Visa) 24,57 Kč 3,87 % Raiffeisenbank (Mastercard) 24,59 Kč 3,95 % * Kdo si aktivuje odměnu v aplikaci, dostane od Air Bank v dočasné akci 1 % z plateb kartou v cizině. Jedno euro je díky tomu levnější o přibližně 24 haléřů, kurz v praxi klesne na 24,05 Kč. Při shodné hodnotě kurzu zaokrouhleného na dvě desetinná místa rozhodlo o celkovém pořadí další desetinné místo. Zdroj: průzkum Peníze.cz z 23. 6. 2023, podrobnosti v článku.

Test se zaměřil jen na debetní karty, které běžní klienti standardně dostali k osobnímu (nepodnikatelskému) účtu, a to v jeho obvyklé „základní“ variantě. Výsledný kurz může být lepší, když máte kreditní kartu (výhodný je hlavně u kreditky HelloPay od končící Hello bank) nebo obecně u lepších variant karet pro takzvané prémiové klienty.

Výrazně se může lišit také stejná kategorie karet u stejné banky jen podle toho, jestli je od asociace Visa, nebo Mastercard. Obecně lepší přepočet eur na koruny teď používá Mastercard (na odkazech najdete konkrétní kurzy Mastercard i kurzy Visa). Jenže: ve výsledku nakonec záleží hlavně na vaší bance jako vydavateli karty, jakou si k tomu připočte přirážku.

Výhodný přepočet eur na koruny navíc automaticky neznamená, že stejná banka má podobně výhodný třeba přepočet polských zlotých na koruny. Náš test se zaměřil jen na eura.

Které banky mají nejlepší kurz eura na kartě?

Vítězem testu je aplikace Revolut, která přepočítala platbu kartou Visa za 23,70 Kč za euro. To je přibližně jen 0,2 % přirážka ke kurzu Evropské centrální banky ze stejného odpoledne. Karta Revolut funguje jako běžná platební karta, díky litevské bankovní licenci (pro celou EU) se na ni vztahuje také pojištění vkladů a další standardy.

Přesto může mít několik nevýhod: doručení plastové karty obvykle není zadarmo (přijde nejméně na sto korun), účet lze sledovat a ovládat jen přes mobilní aplikaci (ne přes počítač) a hlavně: Revolut má občas nelogické požadavky na ověření klientů či původu peněz, což vzhledem k hůře dostupné zahraniční podpoře může znamenat nečekanou blokaci peněz na účtu. Revolut se proto vyplatí hlavně jako průběžně dobíjená karta, kde si necháváte jen tolik peněz, kolik brzy použijete – ne zbytečné „úspory“ navíc.

Ještě výhodnější kurzy můžete najít u aplikací jako Wise nebo Curve. Náš test se ale zaměřuje na běžné uživatele, kteří nepatří mezi technologické nadšence a chtějí primárně používat kartu od své banky obvyklým způsobem – a to ideálně bez komplikací typu „online směna v aplikaci“ nebo „sleva při aktivaci odměny“, o nichž si napíšeme později.

Nejlepší přepočet eur na koruny z tuzemských bank měla překvapivě UniCredit Bank u debetní karty Visa k účtu Start. Překvapivě proto, že dlouhodobě v předchozích letech patřila k nejhorším. Její debetní karta Mastercard by skončila mezi nejhoršími i teď – třetí od konce. Od UniCredit jsme ale jako běžní klienti dostali kartu Visa a díky tomu i kurz 23,81 Kč za euro. To je prakticky na úrovni kurzu asociace Visa bez jakékoliv bankovní přirážky. Výhodný přepočet potvrdily také další kontrolní testy. Kdybychom použili kartu Mastercard, platili bychom za euro kolem 24,54 Kč.

„Částky transakcí provedených debetní kartou se účtují na vrub takového připojeného účtu, jehož měna je shodná s měnou transakce. Pokud není účet ve shodné měně ke kartě připojen nebo na daném účtu není dostatek disponibilních prostředků, účtují se transakce k tíži účtu, který je veden v měně shodné s měnou kartové asociace. Pro Mastercard je tato měna euro, pro Visa česká měna. (…) Transakce prováděné v cizí měně jsou na koruny převáděny podle kurzu deviza prodej. Je-li však některý připojený účet veden v měně příslušné kartové asociace, převádí se částka transakce do této měny dle kurzu této asociace,“ vysvětluje mluvčí UniCredit Petr Plocek.

Druhý nejlepší kurz mezi tuzemskými bankami měla mKarta Svět Mastercard od mBank – euro za 23,86 Kč. Stejná karta se značkou Visa měla přibližně o deset haléřů horší kurz, pořád by ale v porovnání skončila lépe než další banky. Pozor: na platby v cizí měně je potřeba použít mKartu Svět, ne klasickou debetní kartu od mBanky – s ní by vás každé euro přišlo o 60 až 70 haléřů dráž (skoro 24,60 Kč).

Zkusíte směnárnu, třeba online?

Nejlepší „kamenné“ směnárny prodávaly v den našeho testu jedno euro za 23,90 až 24 korun, takže první trojice karet z našeho testu je překonala.

Přes internetové směnárny jste mohli dostat ještě lepší kurz: Revolut nabízel euro za přibližně za 23,70 Kč. Online směnárna v aplikaci Raiffeisenbank prodávala euro za necelých 23,77 Kč, směnárna v aplikaci Monety za 23,90 Kč. Proč si směnit peníze předem – a ne až při platbě kartou? Výhodou může být, že předem znáte kurz a při platbě z eurového (multiměnového) účtu se vám pak strhne přesně tolik, kolik zaplatíte – už bez přepočtu na koruny v den platby. Když se mezitím kurz zhorší (koruna oslabí), vyděláte na tom. Jenže to může být i naopak: když mezitím koruna posílí, zůstávají vám na účtu eura, která jste si dříve vyměnili za horší kurz.

Další kurzy eura z 23. června 2023 Evropská centrální banka 23,654 Kč Česká národní banka 23,66 Kč směna Revolut 23,70 Kč asociace Mastercard 23,718 Kč online směnárna Raiffeisenbank * 23,766 Kč * asociace Visa 23,808 Kč online směnárna Moneta 23,90 Kč nejlepší kamenné směnárny 23,90 až 24 Kč * Za využití online směnárny RB se běžně platí ještě paušál 39 Kč měsíčně, dalších 29 Kč pak za vedení měnové složky. V červnu banka oba poplatky dočasně odpustila, v červenci a srpnu je odpouští už jen některým klientům. Zdroj: průzkum Peníze.cz z 23. 6. 2023

Revolut smění peníze v zásadě ve shodném kurzu, jako by vám je ve stejném okamžiku přepočetl při platbě kartou. Oproti tomu Raiffeisenbank a Moneta lákají na to, že kurzy jejich online směnáren jsou výrazně lepší než jejich standardní kurzy při platbě kartou. Pozor ale na různá omezení a příplatky:

Revolut v základním bezplatném tarifu vymění bez příplatku maximálně 25 tisíc korun měsíčně, Raiffeisenbank 40 tisíc. Kvůli provázání s aktuálními tržními kurzy provozuje Moneta raději online směnárnu jen v pracovní dny od 8 do 17 hodin, Revolut si o víkendech účtuje příplatek, Raiffeisenbank takové omezení nemá. Na druhou stranu za využití online směnárny Raiffeisenbank se standardně platí 39 Kč měsíčně a k tomu ještě 29 Kč za vedení další měnové složky. V červnu Raiffka tyto poplatky plošně odpouštěla, u velké části klientů prodloužila akci do konce srpna.

Ke zbytečně komplikovaným řešením patří i sleva jedno procento z plateb kartou v cizině od Air Bank. Dosáhne na ni jen ten, kdo si ji předem aktivuje jako odměnu v aplikaci.

Kdo ukáže aktuální kurz?

Klienti mBank, Air Bank, České spořitelny a Monety snadno na webu zjistí, jaký kurz jejich banka při platbě kartou v daný den používá. Moneta se podrobně snaží vysvětlit i jeho výpočet – na druhou stranu je pak jediná, kdo u konkrétní zaúčtované platby neukáže ani původní částku, ani použitý kurz.

Další banky jsou méně transparentní. Na otázku ve vyhledávači „(název banky) kurz při platbě kartou“ klient nenajde nic použitelného. A i když se dostane k obecnému kurzovnímu lístku konkrétní banky, netuší, jestli se vztahuje také na platby kartou – a pokud ano, tak jaký z kurzů se použije. Může to být „devizy prodej“, ale ne u všech bank.

Například Raiffeisenbank debetní kartu přepočte kurzem „deviza prodej“, ale k tomu si ještě přidá „směnnou přirážku“ (0,49% z hodnoty směnného kurzu střed) – kterou nenajdete v kurzovém lístku, ale pro změnu jen v sazebníku poplatků.

Zaměřili jsme se také na rozdíly mezi blokovanou částkou (okamžitě po transakci) a tou nakonec skutečně zaúčtovanou (přibližně za jeden až tři dny). Vedle Revolutu se nelišila ani u Air Bank, České spořitelny a ČSOB. Naopak největší rozdíl byl u Monety, která si k původně blokované částce (kurzu karetní asociace) při zaúčtování připočte svou marži 3,2 % – na svém webu to sice předem vysvětluje, nicméně u vyšších částek by to klienta mohlo překvapit a nechtěně dostat do minusu.

Pozor na DCC – jistota nejhoršího kurzu

Jednoznačně nejméně výhodný kurz při platbě v eurech z korunového účtu dostanete, když nechtěně využijete „službu“ Dynamic Currency Conversion (DCC, dynamický převod měny). K běžnému kurzu karty totiž ještě připočte provizi pro obchodníka a banku v řádech jednotek procent, někdy i víc než deset procent.

Nejlepší ochranou je zablokovat si DCC přímo ve vašem elektronickém bankovnictví. Takovou možnost nabízejí mBank, Česká spořitelna, Max banka a Fio. Ostatní banky se tomu zatím brání.

Jak DCC poznat? Když vám platební terminál nabízí platbu buď v místní měně (eurech), nebo v korunách (ukazuje přepočet), zvolte platbu v místní měně. Konverzi nebrat. Okamžitý přepočet na koruny (konverze DCC) je totiž méně výhodný. Psali jsme podrobně: Nevýhodný kurz DCC už umí blokovat i největší banka

