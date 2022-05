Příjem v eurech už nemá zkomplikovat hypotéku v Česku

Banka Creditas, známá především díky lepším úrokům na spoření oproti většině konkurentů, hledá další možnosti, jak růst. Prostor mimo jiné vidí v produktech, které by mohli využít takzvaní pendleři – tedy lidé, kteří dojíždějí za prací především z regionů sousedících s Německem a Rakouskem a mají svůj hlavní příjem v eurech.

Těm chce Creditas od června nabízet sjednání hypotéky na nákup, výstavbu nebo rekonstrukci nemovitosti v Česku. Příjem v eurech už nemá být handicapem. Podobnou nabídku spouští Creditas i pro klienty, kteří doloží svůj hlavní příjem v amerických dolarech, britských librách a švýcarských francích.

„Lidé s příjmy v eurech mají v Česku se získáním hypotéky problém. S takovou žádosti neuspějí ve všech bankách. A pokud jim je některá banka ochotná v individuálních případech hypotéku poskytnout, pak dostanou vyšší úrok než lidé, kteří můžou doložit svůj hlavní příjem v korunách,“ vysvětluje Ivana Pícková, členka představenstva Banky Creditas.

„My si nemyslíme, že lidé, kteří dojíždějí za prací do Německa nebo Rakouska jsou rizikovější. Proto jim chceme dávat hypotéky za stejnou sazbu jako ostatním klientům,“ říká Pícková.

Hypotéku pro pendlery však banka poskytne jen v českých korunách, v české měně budou i splátky. Úvěr půjde využít pouze na nákup nemovitosti v České republice a pod podmínkou, že klient má stálý pobyt rovněž v Česku.

Původně družstevní záložna Creditas funguje jako banka od ledna 2017. S hypotékami začala před dvěma roky. O poskytování eurových hypoték – tedy úvěrů, které by lidé dostávali a spláceli přímo ze svých eurových účtů – banka podle Pickové také uvažuje a v budoucnu jejich spouštění nevylučuje.

Díky současnému rozdílu mezi úrokovými sazbami v eurozóně oproti Česku se mnozí lidé o tento typ hypotéky zajímají. Jak nedávno napsal web Peníze.cz v podrobném textu, hypotéky v eurech se sazbou od dvou procent nabízí v Česku zatím jen Oberbank. Jiné banky se do takových úvěrů nechtějí pustit – mají obavy o stálost klientova příjmu v dlouhodobém horizontu a kvůli kurzovým rizikům.

Pro lidi s pravidelným příjmem v eurech začíná Creditas nabízet i platební kartu napojenou na eurový účet. Tím klient může při platbě v eurech ušetřit na převodu měny. Vydání i vedení karty je – podobně jako v jiných bankách – zdarma. Bez poplatku jsou i výběry z bankomatů v zahraničí.

Creditas dosud platební kartu k cizoměnovým účtům pro své klienty neměla, přestože jim už umožnila zřízení účtu v eurech i několika dalších měnách jako jsou dolary, libry nebo švýcarský frank. „Poptávku vidíme nejen mezi firemními klienty, kteří u nás mají eurové účty, ale právě i mezi lidmi, kteří pravidelně dojíždějí za prací do Německa a Rakouska,“ říká Picková. Kartu lze využít i v aplikacích Apple Pay, Google Pay a Garmin Pay.

Creditas své produktové novinky opírá i o výsledky průzkumu, který si v květnu nechala provést agenturou Ipsos. Ukázal, že v krajích sousedících s Německem a Rakouskem pravidelně dojíždí za prací do zahraničí dvě procenta lidí. Dalších 48 procent by o to mělo zájem.

Nejvíce se to projevuje v Karlovarském kraji, kde takto pracuje sedm procent lidí a dalších 53 procent by o to stálo. V Ústeckém kraji v cizině pracuje kolem dvou procent obyvatel, ale dalších 59 procent by o to mělo zájem.

Velkou roli z hlediska motivace hraje příjem. Pro 85 procent dotázaných je „vyšší plat“ hlavním faktorem, proč by na dojíždění kývli. U lidí s vysokoškolským vzděláním je to dokonce 96 procent. Naopak jako největší bariéru lidé zmiňují neznalost jazyka (53 % respondentů), až na druhém místě bylo samotné dojíždění (38 %).

„Celkově v zahraničí pracuje stále malá část obyvatel České republiky. Podle údajů Eurostatu za rok 2021 šlo zhruba o 150 tisíc lidí,“ upřesňuje Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas.

