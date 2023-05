Co ještě dokáže vaše karta? Blíží se další inovace

Před více než rokem jste přišli s novou službou Click to Pay pro platbu na internetu, při které odpadá opisování čísel z karty. Jak se v Česku prosadila?

Služba Click to Pay vznikla v rámci sdružení EMVCo, a tím pádem zajišťuje přijímání karet Visa i dalších. Když jsme s ní přišli, nechtěli jsme, aby nahradila už existující technologie tokenizování či ukládání karet, které si někteří velcí obchodníci sami zavedli. Ať si každý klient vybere, jak chce platit. Služba Click to Pay je další alternativou. Je také zajímavé, že s jejím příchodem se o majitelé e-shopů začali o to víc snažit, aby nabídli jak ukládání karet, tak platby pomocí Apple Pay a Google Pay. I toto je dopad Click to Pay.

Jaký podíl má teď Click to Pay na internetových platbách?

Ve statistikách vidíme celkový objem tokenizovaných plateb, včetně transakcí na uložené karty. Platby na Click to Pay v tom neumíme rozlišit. Celkově objem plateb na e-shopech roste, rozšiřuje se i počet internetových obchodníků, ale je v tom jeden důležitý moment. Když to trochu přeženu, tak zhruba 80 procent všech transakcí tvoří 20 procent velkých obchodníků. A ti už samozřejmě umožňují různé možnosti tokenizovaných plateb, včetně Click to Pay. U mnoha malých obchodníků je však stále nutné při platbě kartou vyplňovat všechna čísla karty. Pro ně je zavedení služby Click to Pay ten nejjednodušší způsob, jak toho klienta mohou ušetřit a zajistit mu rychlý a bezpečný způsob placení.

Se kterými dalšími novinkami byste rádi na český trh vstoupili?

Nepůjde o žádnou revoluci. Spíše se teď snažíme dotáhnout tokenizaci karet na e-shopech, tak jako se nám to už podařilo ve fyzickém světě při platbách mobilem. Mimochodem, Česká republika je jedničkou v placení mobilem v Evropě. Za nákupy v kamenných obchodech takto platí už kolem 40 procent lidí.

Co třeba možnost platby kartou uloženou v prstenu? Nebo platby, při které identifikace kupujícího proběhne bez přikládání plastové platební karty či její tokenizované podoby v některém nositelném zařízení, ale jen někde na pozadí – třeba pomocí kamer, které snímají obličej kupujícího?

Myslím si, že platby pomocí prstenu banky v Česku už nezavedou, protože by to byla marginální záležitost. Jednoznačným vítězem se staly platby mobilem, a to i pro lidi, kteří mohou platit chytrými hodinkami. I ti častěji při placení použijí mobil. Pokud jde technologii placení obličejem, my jsme ji představili na mistrovství světa ve fotbalu v Kataru a fungovala perfektně. Jenže velkou otázkou stále je, zda by ji lidé chtěli opravdu používat. Zda by tuto technologii chtěli mít napojenou na účet, na který jim chodí výplata.

První tuzemské banky už klientům začaly nabízet čistě virtuální platební karty: fungují stejně jako klasické karty, ale jsou uložené jen v internetovém bankovnictví, v mobilu, chytrých hodinkách či jiném nositelném zařízení. Co si myslíte o vydání karty bez možnosti mít ji zároveň i ve fyzické podobě?

Řekl bych, že se nacházíme v období zlomu. Při připravenosti stávající infrastruktury, která je na to nutná, a při obrovském posunu bezhotovostních plateb, ke kterému během posledních třech, čtyřech let došlo, je to zcela legitimní otázka. Pro ilustraci: z celkového objemu útrat domácností na karty nyní připadá na karty v mobilu 45 procent. Pokud jde o bezkontaktní výběry mobilem, ty v Česku podporuje zhruba 90 procent bankomatů. V případě platebních terminálů je to dokonce sto procent. Pro relativně velkou část populace tak fyzická karta přestala dávat smysl.

Říkáte, že jsme v přelomovém bodě. Začnou banky už letos ve velkém s výměnou karet jen za virtuální?

Technologii mají připravenou a velmi vážně debatují, zda s tím začít ještě letos. S bankami se nyní intenzivně bavíme, jak přechod na virtuální karty podpořit a jak to byznysově uchopit. Jak by například mohl vypadat běžný účet klienta, který by se při převydání karty rozhodl, že by chtěl jen virtuální kartu. Naším cílem je, aby banky daly alternativu všem klientům. Nechceme být v pozici toho, kdo určí, kdo je vítěz a kdo poražený. Klient bude mít stále na výběr mezi fyzickou a virtuální kartou.

Budou si klienti za fyzickou kartu připlácet? Zpoplatní se vydání a používání debetních karet, které jsou dnes běžně zdarma?

To je věc bank. My momentálně neupřednostňujeme ani jednu z těchto dvou podob karet. Pokud se v této souvislosti budeme bavit o ekologii, tak u vydavatelů karet nastal posun k recyklovaným kartám, takže i v tom záleží na úhlu pohledu.

Lidé poukazují na to, že někteří obchodníci, u kterých byli zvyklí platit kartou, je poslední dobou přestali brát. Často s poukazem, že poplatky za karty jsou drahé. Co si o tom myslíte?

Na počtu a objemu transakcí se to neprojevuje, protože oba tyto ukazatele vykazují růst. Stejně tak dle statistiky Sdružení pro bankovní karty roste v Česku meziročně počet terminálů a v podílu terminálů na počet obyvatel se blížíme průměru východní Evropy.

Nechci nikoho soudit, ale jedním z důvodů, proč obchodník skončí s akceptací karet může být to, že nestojí o to, aby platba byla zaregistrovaná. Určitě ale na tom nevydělají, protože tím zákazníky ztrácejí. Z dat projektu Česko platí kartou vyplývá, že obchodníci, kteří přijímají bezhotovostní platby, vydělávají o 12 až 18 procent více.

V Česku se poslední dobou rozšiřuje možnost placení QR kódy. Berete to jako konkurenci, která vás obchází?

Ne, protože OR platby jsou možné i pomocí tokenizovaných karet, které lidé mají v mobilu. V České republice spolupracujeme se společností Qerko, která tuto platební metodu zajišťuje typicky v segmentu restaurací, kde to funguje podle nás perfektně a bezpečně. Ano, některé alternativy QR plateb jsou napojené přímo na běžný účet, a obchodníkům se můžou zdát lacinější. Ale když je začali v jiných zemích používat, ukázalo se, že obchodníkům rostou náklady na podvodné transakce. U transakcí na karty jdou tyto náklady za vydavateli karet. Tak nevím, jestli by se obcházení karetních systémů obchodníkům vyplatilo.

S platební kartou jedné banky si můžu vybírat hotovost i ze všech bankomatů konkurence, byť někdy s poplatkem. Oproti tomu vkládat hotovost lze jenom na přístroji vlastní banky. Možnost vkladů slibuje rozšířit sdílená bankomatová síť, kterou vytvořily Komerční banka, Moneta, Air Bank a UniCredit. Jak se díváte na možnost propojení všech vkladomatů v Česku?

Je zjevné, že – podobně jako banky v západní Evropě – i tuzemské banky přikládají ve své strategii bankomatům důležitou roli. Na přístrojích chtějí klientům zajišťovat výběr i vklad hotovosti, zatímco pobočky budovat stále víc jako poradenské místo. Řešení vkladu hotovosti na bankomatu si zatím dělají banky samy a doposud je to tak možné jen pro vlastní klienty. Teď pro ně nastává zásadní výzva, jak to zajistit i cizímu klientovi. Tuto technologii jsme pro banky už připravili. Půjde o otevřený systém, který bude fungovat napříč trhem.

Kdy tedy bude možné v Česku vkládat hotovost na účet prostřednictvím jakéhokoliv vkladomatu?

Jak jsem řekl, z naší strany ta technologie existuje. Je to spíše o byznysové dohodě bank, kdy ji začneme implementovat

Kdybyste si měl tipnout, kdy dojde k propojení bankomatů i na vklady hotovosti?

Myslím, že se můžeme bavit o měsících.

