Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 1. 6. 2023

Podnikatelské účty v Česku jsou opomíjeným segmentem, tvrdí Air Bank. Sama byla poslední retailovou bankou na trhu, která účet pro živnostníky a další OSVČ zatím nenabízela. Od letošního května už ho má. A chce s ním oslovit početnou skupinu zájemců.

„Nechali jsme si udělat průzkum, ze kterého vyplynulo, že přístup českých bank neodpovídá podle 51 procent živnostníků jejich potřebám. A proto přicházíme s podnikatelským účtem, který zahrnuje veškeré služby, které od něj podnikatel vyžaduje,“ říká mluvčí Air Bank Jana Pokorná.

Klienti mají zdarma založení a vedení účtu, mají neomezené příchozí a odchozí platby a účty vedené v eurech a dolarech. Vedle toho jsou zdarma také trvalé příkazy, inkasa nebo SEPA platby.

Také podnikatelům nabídne Air Bank spořicí účet za úrok pět procent do zůstatku 250 tisíc korun. Podmínkou je, že musí alespoň pětkrát měsíčně zaplatit kartou k běžnému podnikatelskému účtu. Pro případnou část vkladu od 250 do 500 tisíc je úrok maximálně čtyři procenta, od 500 tisíc do milionu jen 0,1 %, vyšší vklady se neúročí.

Air Bank chce služby pro podnikatele dál rozšiřovat. „Do konce roku nabídneme bezplatnou fakturaci propojenou s bankovním účtem a později také půjčky pro podnikatele,“ doplňuje Pokorná.

Při zakládání účtu stačí podnikatelům zadat své identifikační číslo osoby neboli IČO. Informace o jeho živnosti se pak načtou automaticky. „Klient tak může pohodlně přejít k seznámení s potřebnými dokumenty, podpisu rámcové smlouvy, aktivaci účtu a případně také přidání své nové platební karty do aplikace pro bezhotovostní placení mobilem nebo hodinkami,“ vysvětluje Pokorná.

Založit účet si podnikatelé mohou v mobilní aplikaci My Air, internetovém bankovnictví nebo na pobočce banky. „Díky online bankovnictví také mohou zdarma využívat například import a export hromadných plateb a výpisů do účetních programů,“ dodává Pokorná.

Podle generálního ředitele Air Bank Michala Strculy trpí bankovnictví pro podnikatele podobnými neduhy jako bankovnictví pro běžné klienty před dvanácti lety, kdy Air Bank vstupovala na trh. „Stále v něm přežívají poplatky za vedení účtu, nepřehledné balíčky služeb nebo omezené počty plateb, kde je každá další zpoplatněná,“ říká Strcula.

Žebříček podle velikosti Za největší v Česku se můžou označovat dvě bankovní skupiny. První skupina má nejvíc klientů, druhá spravuje největší objem peněz. Tady jsou žebříčky ke konci roku 2022. Největší banky v Česku. Žebříčky podle klientů a peněz

Ohledně nabídky podnikatelských účtů jsme oslovili i další banky. Možnosti jsou pestré a téměř v každé bance lze najít účet, který je zdarma. Skutečně se ale objevují různá omezení nebo naopak nutnost splnění určitých podmínek. Proto je dobré se vždy s obchodními podmínkami banky seznámit – ať už na internetu, nebo na pobočce.

Co nabízejí ostatní?

Bez omezení má bezplatný účet pro podnikatele Fio banka, jen se pro něj musí dojít na pobočku. „Podnikatelské účty nabízíme už více než desetiletí za stejných podmínek jako běžné účty. Zájemcům je založíme na pobočce, stačí přijít s průkazem totožnosti a vědět IČO, kolegové si pak již vše dohledají a ověří,“ říká mluvčí Jakub Heřmánek. Bezplatné jsou tuzemské platby, trvalé příkazy, SIPO, inkasa, příchozí i odchozí europlatby, okamžité platby.

Podnikatelé představují asi 20 procent všech klientů Fio banky. „Účet je možné založit ve 14 měnách. Podnikatelé si také mohou při zakládání bez poplatku zvolit vlastní číslo účtu. Ke každému korunovému nebo eurovému účtu si mohou sjednat dvě platební karty zdarma, a když si zvolí kartu VISA, mají neomezené výběry z bankomatů zdarma po celém světě,“ dodává Heřmánek.

Lze nastavit i disponentská práva dalším osobám, které do účtu mohou třeba jen nahlížet nebo pouze autorizovat pokyny. To se hodí například pro účetní.

Také Firemní účet od Banky Creditas je bez poplatku. Je určený podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám a organizacím. „Vedení účtu je zdarma, stejně jako výběry z bankomatu v Česku i ve světě, příchozí i odchozí platby se také neplatí a karta je zdarma včetně té virtuální. V případě karty MC Business Gold je cena 200 korun měsíčně za vedení, v ceně je i pojištění zneužití karty a cestovní pojištění Family,“ upřesňuje Lucie Brunclíková, ředitelka komunikace Creditas. Zájem o tento účet podle ní setrvale roste.

Moneta Money Bank má pro živnostníky a další podnikatele komerční účet. Sjedná se na pobočkách i online. „Online sjednání i vedení účtu je bez poplatků, živnostníci mají k dispozici služby vlastního bankéře a výběry ze všech bankomatů v Česku i v zahraničí zdarma. Zdarma jsou také vklady u 186 vkladomatů Monety. K účtu je zdarma i bezkontaktní debetní karta a elektronické výpisy,“ slibuje mluvčí banka Zuzana Filipová. Bez poplatků je také 100 odchozích a příchozích elektronických transakcí, okamžité platby a SEPA úhrady.

mBank nabízí účet mKonto Business. „Založení a vedení účtu je zdarma, stejně jako všechny standardní příchozí a odchozí platby, platební karta a výběry z bankomatů nad 1500 korun. Neplatí se ani okamžité převody mezi účty v rámci mBank, stejně jako SEPA platby v eurech,“ říká mluvčí banky Kristýna Dolejšová.

Velké banky mají hodně účtů a více podmínek

Velké banky mají nabídku pestřejší, zároveň je ale náročnější se v ní vyznat. „Komerční banka nabízí široké portfolio podnikatelských účtů, aby si klienti mohli vybrat nabídku jim přímo na míru podle jejich potřeb. Z jejich stany evidujeme velký zájem, i proto se pro ně snažíme nabídku rozšiřovat a služby vyvíjet,“ říká mluvčí Komerční banky Šárka Nevoralová.

Chlubí se například službou, kdy v rámci programu firemních center je možné jednat s bankovním poradcem nebo dalšími specialisty formou vzdáleného poradenství, například přes Skype.

Banka nabízí Profi účet za poplatek 99 korun měsíčně nebo zdarma, pokud klient aktivně využívá i osobní účet. Dále účet pro začínající podnikatele, který je na tři roky zdarma pro firmy a OSVČ do dvou let od založení. Případně ještě Profi účet Gold za 499 korun měsíčně s povoleným debetem až tři miliony korun.

Výhodnější životní pojištění? Jde to! Srovnáme nabídky 5 životních pojišťoven a najdeme vám výhodnější podmínky. Chci zkontrolovat pojistku

ČSOB má také několik podnikatelských účtů, přičemž některé míří i na konkrétní obory podnikání, jako jsou například advokáti, notáři a další. Nejvyužívanější je Podnikatelský účet online, u kterého jsou běžné služby zdarma. „Tento účet jsme uvedli na trh loni v listopadu a právě díky tomu, že veškeré základní operace jsou zdarma, zaznamenali jsme i nárůst zájmu o jeho založení,“ říká mluvčí ČSOB Patrik Madle.

Česká spořitelna nabízí Podnikatelský účet Živnostník. „Pokud již má klient přístup do George, má u nás například osobní účet, může si v něm rovnou založit i podnikatelský účet. Nový klient bez bankovnictví George si ho může sjednat přes webové stránky z domova. K ověření identity používáme službu BankID,“ říká Ondřej Januš z České spořitelny.

Zdarma je vedení účtu, debetní platební karta, 50 elektronických transakcí (každá další je za pět korun), vklady pomocí vkladomatu na účet v ČS a také výběry z bankomatů spořitelny a v rámci Skupiny Erste Group. „Podnikatelský účet Živnostník tvoří přibližně pětinu nově otevřených účtů,“ dodává Januš.

Raiffeisenbank nabízí tři podnikatelské účty, na všechny je při založení nutné vložit minimálně tisíc korun. Chytrý účet pro podnikatele, který je bez podmínek a zdarma, nabízí základní služby. Aktivní účet pro podnikatele stojí měsíčně 49 korun a zahrnuje neomezený počet tuzemských a eur plateb, výběry z bankomatů na celém světě zdarma, dvě debetní karty a službu Multiměna, která vede až 18 měn pod jedním číslem účtu. Světový účet pro podnikatele stojí už 499 korun měsíčně a oproti Aktivnímu účtu tato částka navíc zahrnuje tři příchozí platby mimo EHP v měsíci a import hromadných plateb.

„Podíl prodeje podnikatelských účtů na nových prodejích je ve srovnání s účty pro fyzické osoby samozřejmě výrazně menší, což ale neubírá váhu tomu, že podnikatelé a malé firmy pro banku představují jeden ze strategických segmentů, kam upínáme pozornost. Počet klientů z tohoto segmentu již několik let v řadě roste,“ říká Martina Kotasová z Raiffeisenbank.

Unicredit Bank má pro podnikatele tři účty. Účet Business Start je základním účtem pro drobné podnikatele a jeho vedení, domácí elektronické transakce i Sepa platby a výběry z bankomatů doma i v zahraničí jsou zdarma. Konto Business Open je zdarma na 12 měsíců od založení a už obsahuje navíc dva účty, jeden v korunách, druhý v cizí měně a dvě karty. V případě, že po roce bude mít klient na účtu měsíční obrat alespoň 20 tisíc nebo bude mít zůstatek na účtu 250 tisíc, bude zdarma i nadále. Jinak se platí poplatek ve výši 150 korun měsíčně. Třetí účet už stojí měsíčně 350 korun a nabízí více služeb.

Max banka nabízí podnikatelský účet Silver za 399 korun měsíčně a IQ Profesní konto za 109 korun měsíčně. Zároveň se u obou účtů platí za další služby, pokud klient vyčerpá služby v balíčku. Silver je určen všem podnikatelům, IQ Profesní konto je pro podnikatele a firmy z oblasti takzvaných svobodných povolání a povolání, u kterých zvláštní zákon upravuje činnost jednotlivých profesí.

Také Trinity bank, která patří k nejmenším na trhu, nabízí účty pro podnikatele. Standardní služby platebního styku jako jsou jednorázové a trvalé platební příkazy, inkasa, výběry a vklady hotovosti jsou zdarma. Zřízení i zrušení účtu je také zdarma, stejně tak i vedení účtu v českých korunách.

Živnostníci a další OSVČ nemají ze zákona povinnost založit si podnikatelský účet. Stačí jim klidně běžný účet, jejichž nabídka je na bankovním trhu široká. Nicméně může být výhodný k oddělení soukromých a podnikatelských transakcí a jejich evidenci. Vyhledávat na běžném účtu transakce, které se týkají podnikání, může být zdlouhavé. Oddělené účty jsou praktičtější i ve vztahu k finančnímu úřadu. Podrobně jsme o tom psali tady: Musí mít OSVČ podnikatelský účet?

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

Rychlé řešení škod na majetku Zvládněte nečekané situace v klidu. Více než 30 % škod na majetku vyřešíme již v den jejich nahlášení. Chci pojistit svůj majetek

Sdílejte článek, než ho smažem