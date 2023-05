Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Penále na sociálním pojištění nebo nedoplatky daní. To jsou nejčastější dluhy, které živnostníci a malé firmy mají u státní správy. Mohou se jich zbavit od letošního července do listopadu. Zjistili jsme, jak postupovat.

Poslanci schválili další oddlužovací akci, takzvané milostivé léto III. První dvě milostivá léta cílila v minulých letech hlavně na dlužníky z řad široké veřejnosti. Lidé se mohli zbavit exekucí u státních institucí, ke kterým se ale přidávaly i soukromé firmy. Letošní akce má odpustit dluhy především živnostníkům a částečně firmám. Dluhová amnestie totiž tentokrát zahrnuje dluhy u správy sociálního pojištění, finančního úřadu a celní správy. Návrh zákona nyní míří ještě do Senátu.

Po jeho schválení senátory a podpisu prezidentem budou moct o odpuštění dluhů na sociálním pojištění žádat jak drobní živnostníci, tak firmy. Daňové nedoplatky u finančního úřadu a pokuty u celní správy se budou odpuštět jenom fyzickým osobám.

O vymazání dlužných částek půjde žádat od 1. července do 30. listopadu. Platí ovšem, že žadatelé budou muset nejprve uhradit původní dluh, který na odvodech, daních či pokutách nezaplatili. Odpuštěn jim pak bude zbytek.

„Považujeme to za důležitý krok, aby vláda dala lidem šanci vystoupit z šedé zóny a mít reálnou šanci srovnat své účty se státem. Neodpouštíme ten původní dluh, ten je nutné doplatit, ale promíjíme tu částku, která narostla na úrocích. Příslušenství dluh někdy velmi výrazně zvýšilo," řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Jak se zbavit dluhu na sociálním pojištění

U sociální správy bude možné požádat o odpuštění penále a exekuční srážky při úhradě dluhů na důchodovém a nemocenském pojištění a na příspěvku na politiku zaměstnanosti, které vznikly do 30. září 2022. Toto datum bylo stanoveno proto, že právě na konci září se o milostivém létu III. začalo mluvit. Předejde se tak tomu, aby lidé žádali i o odpuštění dluhů, které záměrně neplatili od loňského podzimu do současnosti.

Výhodou letní akce tentokrát je, že lidé nemusí původní dluh, pokud bude vyšší než 5 tisíc korun, uhradit v jedné splátce. Můžou si splácení rozložit. Dluh do 50 tisíc korun bude moct dlužník splácet dvanáct měsíců, vyšší dluh až pět let.

A jak na to? „Výši dlužného pojistného včetně penále z dlužného pojistného a exekučních nákladů si dlužník ověří prostřednictvím nové služby ePortálu České správy sociálního zabezpečení. Uživatel si ve službě zobrazí dlužné pojistné evidované do 30. září loňského roku, dále penále z dlužného pojistného a exekuční náklady předepsané opět do konce září 2022,“ vysvětluje mluvčí správy sociálního zabezpečení Jitka Drmolová.

Doplňuje, že pokud u plátce pojistného nebude sociální správa evidovat dlužné pojistné a bude mít dluh pouze na penále a případně exekučních nákladech, bude toto příslušenství odpuštěno přímo ze zákona. Dlužník tak nemusí nic dělat.

„Pokud u plátce pojistného budeme evidovat dlužné pojistné, bude příslušenství dlužného pojistného odpuštěno pouze tehdy, pokud dlužník v rozhodném období oznámí, že uhradí dlužné pojistné a skutečně ho uhradí. Nebo oznámí, že ho uhradí ve splátkách a skutečně je bude platit. Dlužník tedy o odpuštění penále či exekučních nákladů nežádá, pouze musí učinit oznámení a zaplatit dlužné pojistné,” dodává Drmolová.

Podobně budou dlužníci postupovat u finanční a celní správy. Tedy nejprve musí splatit původní dluh, poté mohou požádat o odpuštění penále a úroků. „Žádost o mimořádné odpuštění dluhu je zapotřebí podat během rozhodného období od 1. července 2023 do 30. listopadu,“ uvádí Vít Křivánek ze společnosti BDO.

Žádost podle něj bude možné podat všemi standardními způsoby, tedy elektronicky i písemnou formou.

Kromě příslušenství daně zákon počítá také s možností mimořádného odpuštění daně samotné. Půjde ale pouze o bagatelní částky na daňových jistinách, konkrétně nedoplatky nepřesahující 30 korun v případě daně z nemovitých věcí, respektive 200 korun v ostatních případech. Tyto malé nedoplatky zaniknou automaticky ke dni nabytí účinnosti návrhu zákona. Mimořádný zánik bagatelních nedoplatků se dotkne všech daňových subjektů bez výjimky, tedy i právnických osob.

„U finančních a celních úřadů bude možné požádat o evidenci nedoplatků. Domnívám se, že úřední osoby budou schopny a ochotny daňovým poplatníkům vysvětlit, z čeho se jejich dluhy skládají, tedy zda jde o jistinu daně, zálohu na dani, nebo dlužné příslušenství. Vedle toho lze pro získání informací o aktuálním stavu nedoplatků využít i elektronický portál Moje daně, kde jsou tyto informace souhrnně pro všechny daně zveřejněny,“ dodává Křivánek z BDO.

Podle experta na dluhovou problematiku Daniela Hůleho z Člověka v tísni je třetí milostivé léto pro živnostníky skvělou příležitostí zbavit se dluhů. „Řada z nich totiž upadne do dluhů v momentu, kdy začnou podnikat, ale nepřihlásí se správně k platbě pojistného. Mnozí živnostníci tedy doplácejí na to, že systému sociálního zabezpečení jednoduše nerozumějí,“ tvrdí Daniel Hůle.

Podle něj je velkým plusem nové úpravy milostivého léta právě možnost původní dluh postupně splácet. „Největší bariérou pro využití mimořádného odpuštění dluhu byla v minulých letech povinnost zaplatit dlužnou jistinu jednorázově v plné výši. To často nebylo v silách dlužníků. Ve výsledku se tedy musela celá rodina složit na svého blízkého, aby mu umožnila dluh zaplatit. Možnost využít v určitých případech splátkový kalendář tudíž vnímám jako obrovskou výhodu,“ dodal Daniel Hůle.

Podle podkladů má jen na sociálním pojištění dluh přes 700 tisíc fyzických osob. Ty by mohly dohormady uhradit prý až 20 miliard korun, přičemž by se jim smazalo 10,5 miliardy korun. Mezi firmami, právnickými osobami, je dlužníků na sociálním pojištění přes 260 tisíc. Zaplatit by mohly až 36 miliard korun. Odpustilo by se jim 7,5 miliardy korun.

U finančních úřadů je maximální rozsah možných odpuštěných úroků a penále u dluhů 7,7 miliardy korun, u dluhů v působnosti Celní správy 1,4 miliardy korun.

Původ milostivého léta Zdroj: Shutterstock Inspirace pro milostivé léto vychází z židovské a katolické tradice. V bibli Hospodin instruuje Izraelské, aby jednou za padesát let propouštěli otroky (ovšem jen soukmenovce) a vraceli jim majetky, o které přišli. V českých překladech biblí se pro akci používá termín milostivé léto – myšlen je ale rok, ne roční období. Katolická církev podobně co 25 roků vyhlašuje svatý rok, kdy by se měly odpouštět dluhy a tresty za spáchané hříchy.

