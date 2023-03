Kartou až od 50 Kč. Kdy může obchod omezit platby nebo chtít příplatek

Smí obchodník stanovit minimální limit pro platbu kartou? Může zavést příplatek za bezhotovostní platbu, nebo naopak odměnu za úhradu v hotovosti? Vysvětlíme to.

Může obchodník stanovit minimální limit pro platbu kartou?

Žádný zákon obchodníkovi nenařizuje, že musí brát karty. To je čistě jeho rozhodnutí. Záleží jenom na něm, jestli umožní i jiné platby než v hotovosti.

Když už má platební terminál, záleží opět jen na obchodníkovi, jestli přijme jakkoliv nízkou platbu kartou, nebo si stanoví nějaký minimální limit.

Občas proto setkáme se situací, že obchodník umožní bezhotovostní platbu kartou až od určité částky – třeba od dvaceti, padesáti nebo sta korun. Menší nákupy – pod tento limit – je potřeba zaplatit hotově.

„Pokud je o tom zákazník řádně vyrozuměn, zákon o platebním styku obchodníkovi nezakazuje stanovit si minimální částku pro přijetí platby kartou,“ potvrzuje ministerstvo financí.

Častým argumentem obchodníků je, že při tak malém nákupu by jeho výdaje za platební terminál byly vyšší než čistý zisk z prodeje.

Může obchodník zvýhodnit platbu v hotovosti před kartou, třeba dát slevu?

Ano. Evropské ani české právo obchodníkovi výslovně nezakazuje zvýhodnění platby v hotovosti – přestože jde často o způsob, jak obcházet zákaz příplatku za platbu kartou.

„O poskytnutí slevy při platbě v hotovosti musí být zákazník řádně informován,“ říká Gabriela Krušinová z tiskového oddělení ministerstva financí.

„Za obcházení zákona by mohlo být považováno, pokud by obchodník například zveřejňoval dvě odlišné ceny, nebo by cenu zboží či služby při platbě platební kartou navyšoval,“ dodává.

Může obchodník chtít poplatek (příplatek) při placení kartou?

Poplatky a příplatky při použití karty zakázal od ledna 2018 zákon o platebním styku. Týká se to plateb spotřebitelskou kartou, která je vydaná finanční společností v Česku či v zemích Evropského hospodářského prostoru v rámci takzvaných čtyřstranných schémat – typicky jde o karty Mastercard a Visa.

Obchodník může vyžadovat poplatek jedině tehdy, když zákazník použije firemní kartu (jinou než pro spotřebitele – fyzické osoby) nebo kartu vydanou v rámci třístranných schémat (například Dinners Club nebo American Express).

„Obchodník není oprávněn účtovat si za platbu běžně vydávanou spotřebitelskou kartou jakýkoliv poplatek či přirážku, jinak mu hrozí pokuta až do výše 500 000 korun,“ potvrzuje Gabriela Krušinová z tiskového oddělení ministerstva financí.

Podle ní naprostá většina obchodníků v Česku mezi spotřebitelskými a podnikatelskými platebními kartami nerozlišuje a poplatek si neúčtuje. K poplatkům při použití firemní kartou sáhly některé e-shopy jako například Alza – před úhradou však podnikatele informuje, že poplatku se dá vyhnout, když využije jiný typ platby jako bankovní převod (včetně okamžité platby), dobírka či platba v hotovosti na prodejně.

O zákaz účtování poplatků u spotřebitelských karet se postarala Evropské unie a je i součástí českého zákona o platebním styku. Rozšíření bezhotovostních plateb podpořila EU už před tím regulací mezibankovního poplatku, který obchodníci odvádějí bance, jejíž kartou zákazník platí. Ten sice tvoří jen část celkového poplatku, kterou podnikatelé za přijímání karet hradí, ale regulace ho výrazně snížila.

Dříve se mezibankovní poplatek u spotřebitelských karet pohyboval na úrovni jednoho procenta, zatímco po zastropování může dosahovat nanejvýš 0,2 procenta z hodnoty transakce pro debetní a 0,3 procenta pro kreditní karty. Finální poplatek, který obchodník za přijímání plateb kartou platí, zahrnuje i poplatek společnosti, která mu transakce zajišťuje, a také poplatek mezinárodním karetním asociacím.

Může si obchodník účtovat náklady za platbu kartou?

U některých malých obchodníků se přesto můžeme s požadavkem na poplatek za použití běžné karty setkat – například ve výši jednoho procenta z ceny nákupu.

Většinou se odkazují na zákon o ochraně spotřebitele – konkrétně § 3, odstavec 2: „Prodávající nesmí po spotřebiteli v souvislosti s použitým způsobem placení požadovat poplatek převyšující přímé náklady, které prodávajícímu v souvislosti s tímto způsobem placení vznikají.“

Jinými slovy: Obchodníci věří, že si můžou účtovat poplatek za způsob placení, pokud nepřevyšuje přímé náklady, které jim vznikají.

Podle ministerstva financí je však takové účtování poplatku spotřebitelům v naprosté většině případů nezákonné. A vysvětluje, že mezi zákonem o ochraně spotřebitele a zákonem o platebním styku nevzniká kolize.

„Zákon o ochraně spotřebitele obsahuje obecné pravidlo (možnost účtovat poplatek maximálně ve výši odpovídající nákladům), které dopadá obecně na všechny způsoby placení. Zákon o platebním styku však obsahuje speciální pravidlo – zákaz účtovat poplatek za přijetí platby spotřebitelské karty takzvaných čtyřstranných schémat. V takové situaci má přednost speciální pravidlo a obchodník musí postupovat podle zákona o platebním styku,“ vysvětluje Filip Běhal z tiskového oddělení ministerstva financí.

Podněty ohledně porušení zákona lze podávat České obchodní inspekci.

