Spořitelna vylepší bankomaty. Myslí i na roztržité klienty

Kolik má teď Česká spořitelna bankomatů?

V současnosti máme v naší síti 1740 zařízení, z nichž je 270 transakčních terminálů – takzvaných platbomatů. Celkové číslo se každý měsíc trochu mění, protože prakticky denně dochází k výměně strojů – některé stahujeme, modernizujeme, jiné nově instalujeme. Na této úrovni se pohybujeme od doby covidu, kdy došlo k další optimalizaci bankomatové sítě.

Jaké máte další plány, pokud jde o počet bankomatů?

Významné omezení počtu bankomatů neplánujeme. Snižujeme ale počet transakčních terminálů, tedy platbomatů. Zájem o platby přes tyto stroje klesá. Řídíme se však pravidlem, že tam, kde se rozhodneme platbomat zrušit, klienti mají možnost si nadále zařídit platbu přes bankomat Každý náš bankomat totiž nabízí možnost poslat platbu, což ne všichni klienti vědí.

Budeme také zvyšovat počet bankomatů s vkladovou funkcí. Zpravidla se jedná o pobočky, kde sice máme dva bankomaty, ale jen jeden má i vkladovou funkci a je kapacitně vytížený. Ten čistě výběrový bankomat vyměníme za recyklační bankomat s možností vkladu i výběru hotovosti.

Rozšíříte i počet míst, kde nabídnete bankomat s vkladovou funkcí?

Určitý potenciál pro rozšíření vidíme v obchodních centrech, kde nemáme pobočku, a kde by bankomaty mohly sloužit jak pro výběry, tak i pro vklady drobných klientů a odvody tržeb místních obchodníků. Ve druhé polovině loňského roku jsme vyměnili výběrový bankomat za recyklační bankomat i na vklady v OC Hostivař. V pilotním provozu se mu velmi dařilo, ale ještě tento projekt vyhodnocujeme, abychom se mohli definitivně rozhodnout, zda budeme síť tímto směrem rozšiřovat.

Každopádně rozšiřování recyklačních bankomatů bude naší letošní hlavní aktivitou ve vybavení sítě České spořitelny. V současné době provozujeme bezmála 300 recyklačních bankomatů, což je zhruba 20 procent v celé síti. Letos bychom chtěli touto funkcí vybavit asi 50 až 60 dalších bankomatů.

Budete postupně nahrazovat všechny bankomaty recyklačními?

Recyklační bankomaty jsou podstatně dražší a vyplatí se nám v místech, kde dochází k většímu počtu vkladů a výběrů. V menších obcích proto s nimi nepočítáme

Dostupnost bankomatů v menších obcích se mimo jiné snaží řešit i projekt sdílené sítě, kterou od loňského června začaly vytvářet Komerční banka s Monetou. Od letošního února se k němu připojují Air Bank a UniCredit, zatímco Česká spořitelna se tohoto projektu neúčastní. Jak chcete větší dostupnost bankomatů řešit?

Záměr některých bank přesouvat bankomaty do menších obcí chápu, nicméně pokud jde o nás, v současném rozložení bankomatové sítě žádné velké změny nechystáme. V současné době máme skoro pětinu bankomatů v obcích do pěti tisíc obyvatel a jak vyplývá z našich analýz, většina klientů z ostatních obcí, kteří tam žijí, si zajišťují výběry z bankomatů ve spádových obcích, kam jezdí za prací, do školy, na nákupy nebo k lékaři. K bankomatu tak mají běžně přístup.

Samozřejmě se díváme po dalších obcích, ale půjde spíše o obce, kde by bankomat využívali nejen místní, ale jsou i hodně navštěvované turisty. Naposledy jsme takový bankomat umístili nově do Karlštejna či Lednice. Bankomat, kde by denně došlo jen k několika výběrů či vkladům, nemůžeme provozovat.

Je podle vás síť bankomatů v Česku už dostatečně velká?

Z pohledu počtu bankomatů na obyvatele jich má Česko výrazně méně než některé země. Mám dojem, že v západní Evropě v minulosti bankomatové sítě předimenzovali a jejich provoz byl tak nákladný, že se rozhodli to řešit sdílením síti a postupně tak dochází ke snižování počtu těchto přístrojů.

Třeba v Holandsku, kde před třemi lety měli přibližně 800 bankomatů na milion obyvatel, si začaly bankomaty sdílet čtyři banky a dospělo to k tomu, že tento podíl klesl zhruba o polovinu, takže je nižší, než máme nyní v Česku. Myslím, že v tuzemsku jsme k budování bankomatových síti přistupovali trochu střízlivěji, takže jejich redukce není pro banky takové téma.

Máte zájem připojit se ke sdílené síti bankomatů?

Jak jsme si analyzovali podmínky, za kterých sdílená síť funguje, není tento projekt v tuto chvíli pro nás vhodný. Parametry, podle kterých spolupráce běží, jsou výhodné hlavně pro menší banky, které historicky buď do bankomatové sítě neinvestovaly, nebo možná investovaly špatně.

Pro nás je spíše zajímavá myšlenka sdílených vkladů hotovosti – ale je otázka, zda je kvůli tomu nutné spojovat i bankomatové sítě a zda to nelze řešit jiným způsobem. Třeba tak, jako se to stalo u výběrů z bankomatů. Bankomatové výběry si banky mezi sebou v podstatě také sdílí, takže jejich klienti si z nich mohou vybírat všude. Jen je třeba se na tom dohodnout s kartovými asociacemi a technicky vyřešit možnost vkladu hotovosti i přes bankomat jiné banky.

Argumentem pro vytváření sdílené sítě je přesun duplicitních bankomatů do lokalit, kde chybějí, i ekologický pohled na provoz bankomatů. Co si o tom myslíte?

Přesun do menších míst je určitě zajímavá možnost, kterou neustále sledujeme. Ale jak jsem vysvětlil, už teď máme každý pátý bankomat v obcích do 5000 obyvatel.

To ekologické zdůvodnění vnímám dost diskutabilně. Deklarovaným cílem je, že se tím sníží i dopad na životní prostředí. Jedním z takových dopadů je i nutnost zavážení peněz do bankomatů, které často stojí vedle sebe. V praxi to funguje tak, že zásoby hotovosti do bankomatů vozí dvě velké bezpečnostní agentury. Spořitelna spolupracuje s jednou a většina bank s tou druhou, přičemž těmto bankám zásobuje bankomaty často stejná bezpečnostní agentura v jedné rozvážce.

Pokud je cílem bank ve sdílené síti snížit počet duplicitních bankomatů, bude se z těch zbylých – jednoho nebo dvou – asi i častěji vybírat. Tím bude nutné je častěji doplňovat nebo měnit díly. Navíc přesunem do nových lokalit se dopad na životní prostředí může zvýšit, protože ke standardnímu provozu vzniknou nové trasy dlouhé několik kilometrů, které bude třeba se závozem hotovosti či obsluhou jezdit několikrát měsíčně. Takže to nejsou tak jednoduché propočty, aby to ve všech místech dávalo smysl.

Klienti spořitelny při výběru z bankomatů jiných bank stále musejí platit vysoký poplatek. Jak jsou podle vás spokojeni s dostupností vlastních bankomatů ČS?

Rozsah sítě je jednou z věcí, které v různých průzkumech oceňují. Občas se samozřejmě objeví klienti, kteří nás žádají o zavedení bankomatu, ale paradoxně nejsou vždy z obcí, kde bankomat nemáme. Třeba v Pardubicích byla poptávka po novém bankomatu, ačkoliv další byl v docházkové vzdálenosti asi 600 metrů.

Dost často nás kontaktují noví starostové po komunálních volbách, ale i tam to většinou naráží na potenciální vytíženost bankomatu právě v souvislosti s vyjížděním obyvatel. Ve většině případů by zavedení bankomatu ani ekonomicky nedávalo smysl, nehledě na nízké využití.

Máte i nějaké bankomaty, na jejichž provozu se podílí částečně obec, třeba podobně jako to nabízí společnost Euronet?

Takovou spolupráci také máme. V současné době je to asi do deseti případů, kdy bankomat provozujeme s příspěvkem obce. Se starosty se o tom sice často bavíme, ale když jim předložíme kalkulaci, většinou z toho nic není.

Česká spořitelna loni spustila možnost výběru pomocí QR kódu, takže lidé s aplikací George už nemusí vůbec vytahovat kartu ani nic zadávat na obrazovce bankomatu. Chystáte na bankomatech další novinky?

Těsně před Vánocemi jsme spustili službu, která řeší situaci klienta, když si při výběru při spěchu nebo roztržitosti zapomene vzít hotovost. Takových reklamací jsme měli v minulosti zhruba 200 měsíčně. Tuto novou službu zajišťujeme na recyklačních bankomatech, kde jsme schopni zjistit, kolik peněz z nich náš klient zapomněl odebrat a že mu je nikdo další nesebral.

V tom případě mu peníze nově automaticky vrátíme na účet, aniž by musel transakci reklamovat. Zároveň, když na klienta máme kontakt na mobil, pošleme mu informační SMS, že jsme mu zapomenutou hotovost vrátili na účet. Během předvánočního období, co jsme novinku spustili, jsme zaznamenali bezmála 500 takových případů, což nás překvapilo. Usuzujeme z toho, že často nám klienti třeba zapomenutou pětistovku ani nereklamovali, takže ve skutečnosti může být tato novinka užitečná tisícům klientů ročně.

Přibudou na bankomatech nějaké novinky i letos?

Během prvního čtvrtletí zavedeme možnost elektronické stvrzenky, takže klientovi dáme na výběr, zda si doklad o transakci nechá vytisknout, nebo poslat ve formátu PDF na svůj e-mail. K platebním službám na bankomatu přidáme i možnost úhrady SIPO. Poté, co jsme tak loni umožnili platby inkasa, těm klientům, kteří nejsou digitální, dokompletujeme možnosti plateb přes bankomat, aby k nim měli přístup i mimo provozní dobu poboček. Právě pro tuto skupinu klientů primárně připravujeme na bankomatech také přehled o pohybech na účtu.

Stále máme velký počet dotazů na zůstatek na účtu, jde asi o jeden a půl milionu měsíčně. Což ukazuje na to, že části klientů, kteří nejsou digitální, chybí dostatečný přehled o jejich financích a potřebovali by ho častěji než jednou měsíčně na papírovém výpisu. Zatím zvažujeme, jakým způsobem tento přehled na bankomatu zobrazit, zda například znázornit třicet posledních transakcí nebo transakce měsíc zpětně.

Existují v zahraničí nějaké služby, které byste rádi doplnili i na vaše bankomaty?

V tuto chvíli nevidíme nic zásadního, co by nám chybělo. V některých zemích přijímají bankomaty i šeky, ale ty se u nás nikdy nerozšířily. Ve Španělsku také umožňují platbu složenky v hotovosti včetně mincí, ale to je opět z historických důvodů. Poslední, čím jsme se inspirovali v zahraničí, byly právě QR výběry.

Chystáte bankomaty na vklad mincí, což by určitě využili zvláště drobní obchodníci?

Správa těchto strojů by byla komplikovanější, než jsou bankomaty na vkládání papírové hotovosti. Vklady mincí na účet budeme dál umožňovat na všech pobočkách s pokladnou.

Uvažujete, že byste z bankomatů umožnili vybírat vedle české koruny také eura? I s ohledem na zavedení eura v Chorvatsku, kam jezdí mnoho Čechů?

Myslím, že by to využívala minorita klientů, a navíc bychom tím výrazně omezili klientům výběr hotovosti. Ve většině případů mají tyto stroje jen čtyři kazety. Pokud bychom do nich umístili eurové bankovky, mohli bychom do nich dávat méně nominálů českých bankovek.

