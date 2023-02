Co chystá mBank? Rozhovor o nejbližších plánech

Většina vašich konkurentů už umožňuje klientům využívat bankovní identitu pro jednoduchý přístup k online službám státu a některých firem. Stačí jim stejné přihlašovací údaje jako do internetového bankovnictví. Proč ji mBank dosud nespustila a kdy to plánuje?

Jde o velice náročný proces, a to jak z hlediska přípravy IT, tak i získání akreditace. Naskočili jsme do něj o něco později než některé jiné banky, ale našim klientům službu už brzy také zajistíme. V tuto chvíli máme za sebou vnitřní audity a jsme v procesu získání akreditace od ministerstva vnitra.

Předpokládám, že klientům mBank spustíme Bankovní identitu pro online napojení na veřejný sektor na přelomu prvního a druhého čtvrtletí. A pro napojení na firmy ji plánujeme zajistit během druhého pololetí. V prvním pololetí bychom zároveň chtěli začít využívat Bankovní identitu při otevírání nových účtů a sjednávání úvěrů zájemcům, kteří ji mají od jiné banky. Otevřeme tím novou cestu pro klienty a výrazně tím vylepšíme náš online proces zřízení účtu.

Jak se vám loni dařilo získávání nových klientů a udržení těch stávajících?

Klientské portfolio se nám zvětšilo o zhruba 13 tisíc klientů, což je obdobný růst jako v předchozím roce. Koncem loňského roku se počet klientů mBank přiblížil hranici 750 tisíc.

Pro nové i stávající klienty mBank loni mimo jiné připravila dvě bonusové akce, které patřily k nejvelkorysejším na trhu. Za placení mobilem v zahraničí speciální mKartou Svět jste vypláceli odměnu až dva tisíce korun, podobně jste podpořili i používání virtuální eKarty pro bezpečné platby na internetu. Jak tyto akce hodnotíte?

Konkrétně bonusová akce na eKartu přispěla v říjnu a v listopadu k tomu, že téměř 80 procent všech nově vydaných karet bylo pouze virtuálních. Myslíme si, že jsme tím klientům ukázali jasné benefity našich karet a také cestu od plastu k virtuální podobě. Věříme, že když nyní budou uvažovat nad další kartou, budou ji zvažovat i pouze ve virtuální podobě. Dochází k mnohem většímu nárůstu virtuálních karet, než jsme očekávali.

Na letošní rok plánujete něco podobného?

Nedávno jsme spustili odměny za doporučení nových klientů, za což si náš stávající klient může v souhrnu přijít až na 10 tisíc korun. Plánujeme i podobné akce jako loni. Z konkurenčních důvodů o nich dopředu víc říkat nemůžeme.

Od loňského srpna mohou noví klienti mBank požádat o virtuální verzi karty. Mohou si ji objednat i stávající klienti, když platební kartu neměli, nebo o ni přišli při ztrátě nebo odcizení. Jaké plány s virtualizací karet máte letos?

Určitě chceme dát i stávajícím klientům nově na výběr, zda při obnově karty chtějí dál mít plastovou kartu, nebo jim bude stačit jen čistě virtuální. Tím, že mBank má celé své portfolio karet už kompletně virtualizované, bude si klient zároveň moci zvolit, kterou z nich bude chtít jen virtuální a kterou ne. To je jedna z velkých věcí, na kterou se letos zaměříme.

Proč právě letos?

Virtualizaci všech karet jsme dokončili loni v srpnu a myslíme si, že doba nazrála, aby se při obnově karty mohli i stávající klienti zbavit některé plastové karty. Jsme přesvědčeni, že stále víc lidí opouští nebo chce opustit svět fyzických karet, protože platí mobilem nebo jinými chytrým zařízení, a často plastovou kartu při sobě vůbec nenosí. Mnozí klienti nám dokonce říkají, že už ani neví, kde ji mají. Samozřejmě: jsou situace, hlavně při cestách do zahraničí, kdy je fyzická karta důležitá, protože ne všechny platební terminály nebo bankomaty jsou připraveny na bezkontaktní transakce.

V zásadě by klientovi měla stačit jedna plastová karta. Myslím, že doba, kdy klient má třeba dalších pět nebo šest plastových karet od různých bank, protože každou používá na něco jiného, bude brzy za námi. Na trhu můžeme slyšet názory, že klienti nejsou připraveni opustit plast, ale data a jejich reakce nám ukazují, že minimálně část je. Banky zatím většinou virtuální karty nabízejí jen jako možnost, jak hned bezhotovostně platit po otevření účtu, a následně klientům posílají i plastovou kartu. Pevně věřím, že se to může brzy změnit. Pokud vím, nejsme jediní, kdo uvažuje, podobným směrem jako my.

Jsou za tím i problémy s čipovými kartami? Podle některých bank se kvůli nedostatku čipů prodloužily termíny pro dodávky karet.

Ne, s dodávkami jsme problém neměli. Tím rozhodujícím faktorem je změna chování klientů, což je vidět na růstu mobilních plateb a vyplývá to i z rozhovorů s klienty, kteří nám říkají, že plastovou kartu už nepoužívají. Motivuje nás k tomu i bezpečnostní důvod. Fyzická karta je náchylnější ke ztrátě nebo odcizení, zatímco karta v mobilu je víc chráněná nutností identifikace pomocí skenu obličeje či otiskem prstu jeho majitelem.

Většina bank se letos chystá zavést platby na číslo mobilu – takzvané platby na kontakt. mBank už dříve avizovala, že se do projektu nezapojí, protože už dříve přišla s vlastním řešením. To ale funguje zastaralejším způsobem pomocí SMS, umožňuje v jedné platbě poslat maximálně dva tisíce korun a nejvýše tři platby denně…

V současné době to skutečně neplánujeme. Těch důvodů je více. Rozhodli jsme se počkat, jak velký zájem o tento projekt bude, jak se bude vyvíjet – a podle toho pak své stanovisko případně přehodnotíme. Ten projekt je otevřený a věřím, že se k němu můžeme kdykoliv přidat. Oproti jiným záměrům, které v platebních službách máme, nyní platby na číslo mobilu nevnímáme za tak důležité.

Když o platby na kontakt bude zájem, za jak dlouho byste klientům mBank dokázali nabídnout standardní řešení, jaké budou mít jiné banky?

To teď nelze odhadnout. Zatím na tomto řešení nepracujeme.

Nedávno jste uvedli, že chystáte nové možnosti zhodnocení peněz pro retailové klienty. Nabídnete investice do podílových fondů a jednotlivých akcií v mobilní aplikaci?

Pracujeme na revizi nabídky na zhodnocení peněz, aby zahrnovala i to, co v ní klientům chybí. Je to oblast, na kterou se teď také zaměřujeme. Prozatím můžu říct, že preferujeme nabídku pro mobilní aplikaci a inspirujeme se nejlepšími řešeními, která jsou dostupná v České republice a ve světě.

Kdy tyto nové produkty spustíte?

To bude záležet na typu řešení, které pro investování v mobilní aplikaci zvolíme. Neočekávám, že to bude letos.

mBank jako jediná v Česku požaduje příplatek jednu korunu za odeslání okamžité platby. Přitom se na trhu snažíte být inovátorem. Co konkrétně vám brání udělat z okamžitých plateb standardní službu zdarma?

Zpoplatnění služby drobnou částkou a pozice inovátora pro mě není v rozporu. Naopak, mnohdy to může umožnit další inovace. Stále si zakládáme na tom, že základní služby máme zdarma, ale pokud jde o okamžité platby, ještě i nyní je nepovažujeme za úplný standard. Ještě je nemají všechny banky na trhu a rovněž kvůli nastaveným maximálním limitům jimi nelze stále nahradit standardní platby. Navíc, pokud klient zadá příkaz do 13 hodin, peníze na účet příjemce v jiné bance se připíší v tentýž den, a bez poplatku.

Před rokem jste se zmínil o záměru nabídnout klientům okamžité platby v eurech. Jak to s nimi vypadá?

Ten projekt máme v plánu, připravujeme se na něj a více se na něj soustředíme po zajištění služby Bankovní identita. Nepředpokládám, že ke spuštění dojde už letos, protože to bude vyžadovat redesign IT systému, zajištění bezpečnostních standardů a připojení do mezinárodního schématu. V současné době máme už ale jasno, co všechno to bude pro nás znamenat, a v tuto chvíli se už rozhodujeme o dalších jednotlivých krocích.

Nedávno jste také uvedli, že se chcete zaměřit na zlepšení nabídky pro živnostníky a rovněž na větší ocenění aktivních klientů. O co konkrétně půjde?

Cílem je rozšíření současné nabídky pro živnostníky, protože vnímáme, že v bankovních službách na českém trhu nemají dostatečnou podporu. Banky se většinou zaměřují na retail nebo větší firmy. Obecně můžu říct, že v připravovaných novinkách pro živnostníky bude hrát prim mobilní bankovnictví a co nejpodobnější digitální nabídka, jakou máme pro retail. Budeme vycházet ze současného mobilního bankovnictví, které rozšíříme a vylepšíme. Novinky pro živnostníky budeme zavádět postupně – před spuštěním je první z nich, ale ještě ji nebudu odkrývat.

Jak se díváte na vytváření sdílené bankomatové sítě a možnost případného zapojení mBank?

Já tuto iniciativu kvituji, bankomaty jsou velké téma. Může tím dojít jak k zefektivnění provozu bankomatové sítě, rozšíření možností pro klienty, tak i k modernizaci těchto zařízení. To mimo jiné umožní i větší využívání virtuálních karet, o což se snažíme.

Jsme nyní v situaci, kdy v bance mimo jiné o přístupu k bankomatům diskutujeme a někdy ve třetím čtvrtletí chceme mít jasno, jaké tržní možnosti jsme schopni využít a jaké ne. V tuto chvíli je ale velmi nepravděpodobné, že budeme vytvářet vlastní bankomatovou síť.

Mohli byste se stát součástí sdílené sítě, aniž byste do ní vložili vlastní bankomaty, když je nemáte?

To je vše otázkou diskuse, ale pevně věřím, že by se cesta mohla najít. Zatím jsme žádnou dohodu neuzavřeli, ale sám za sebe vidím různé varianty, proč by i naše zapojení, i když vlastní bankomaty neprovozujeme, mohlo být výhodné pro všechny strany. Pevně věřím, že letos v diskusi pokročíme a dobereme se k nějakému smysluplnému řešení.

Když se chcete víc soustředit na živnostníky, přemýšlíte i o tom, jak rozšířit možnost vkladu hotovosti na účet? Klientům ji teď umožňujete jen na vybraných OK Pointech přes přístroje společnosti Euronet.

I to je součást diskusí o bankomatech. Tuto službu bychom chtěli řešit komplexně, aby byla dostupnější pro všechny klienty.

Jak to aktuálně vypadá s možným prodejem polské mBank, která působí v Česku a na Slovensku? Německá skupina Commerzbank – vlastník mBank – zrušila plán na prodej na jaře 2020 kvůli dopadům koronavirové krize.

To je otázka, která by měla být adresována hlavnímu akcionáři mBank, tedy Commerzbank. Domnívám se však, že v dnešní době není důvod takové otázky vyvolávat. Česká mBank působí na trhu jako organizační složka polské mBank.

Co to vlastně znamená z hlediska řízení? Jak se organizační složka liší od formálně samostatné banky?

To, že působíme jako organizační složka, je spíše formální ukotvení, a každý takový formální status má své plusy a minusy. Co se týče samostatnosti, z velké části samostatní jsme. Pokud jde o byznysová rozhodnutí, výběr nových produktů, naši komunikaci a vůbec přístup ke klientovi, máme velkou samostatnost, ale musí to být v souladu se strategií skupiny. To však platí pro většinu bank.

Naší výhodou je, že skupina mBank se vyznačuje silnou společnou IT platformou, ale ta je personalizovaná pro jednotlivé země. To znamená, že například proces otevírání účtů nebo sjednávání hypoték je v Česku, v Polsku či na Slovensku samostatný. Podléhá zákonům a pravidlům, která platí v jednotlivých zemích, starají se o něj jiné týmy a podobně.

Jistou nevýhodou z pohledu efektivity práce je pro nás povinnost reportovat jak regulátorovi v Česku, tak v Polsku. Což je výhoda pro naše klienty, protože na nás dohlíží jak Česká národní banka, tak i centrální banka v Polsku.

