Trinity Bank chystá další pobočky, nový systém i karty

Česká Trinity Bank zaznamenala v roce 2022 nejlepší hospodářský výsledek ve své historii. Oznámila, že zisk před zdaněním dosáhne jedné miliardy korun před zdaněním, což je meziroční růst o 400 procent. Přesnou hodnotu upřesní po auditu.

Počet klientů Trinity Bank se během loňského roku zdvojnásobil. Zatímco rok 2020 končila s 24 tisíci klienty a ke konci roku 2021 jich bylo 41 tisíc, loni překonal hranici 100 tisíc. Podrobnosti o rozdělení mezi retailové klienty, podnikatele či firmy neuvádí, stejně jako třeba počet klientů, kteří aktivně využívají její spořicí nebo běžný účet.

Bilanční suma Trinity Bank stoupla meziročně o 73 procent na 64 miliard korun. Samotná výše regulatorního kapitálu činila čtyři miliardy, celkový kapitálový poměr dosáhl 22,2 %, oznámila.

Trinity loni otevřela nové pobočky ve třech krajských městech: v Českých Budějovicích, Hradci Králové a Plzni. Ve všech případech jde o prostory, které předtím využívala Sberbank. Ta zavřela své pobočky 25. února 2022. Celkový počet poboček Trinity Bank tak stoupl ze čtyř na sedm. K původní Praze, Brnu a Zlínu (kde kdysi vznikla) už předloni přidala pobočku v Ostravě, zároveň přestěhovala brněnskou.

Nové pobočky v krajských městech jsou podle Trinity na exkluzivních místech. „Maximální pozornost věnujeme tomu, aby se vždy jednalo o centra měst, která vám zajistí co nejlepší dostupnost,“ napsala banka klientům. Konkrétně v Českých Budějovicích je to náměstí Přemysla Otakara II., v Hradci Králové Gočárova třída a v Plzni roh Americké a Škroupovy ulice.

Další pobočku by měla Trinity Bank otevřít začátkem února v Olomouci na Horním náměstí – také v tomto případě jde o prostory po zaniklé Sberbank. „Pro rok 2024 pak máme v plánu rozšířit síť o dalších pět poboček,“ říká vedoucí komunikace banky David Jirušek bez bližších podrobností.

Trinity Bank se zaměřuje hlavně na privátní a korporátní bankovnictví, velkou roli hraje financování developerských projektů. Širší veřejnost láká především na spořicí účet, jehož úročení se dlouhodobě drží mezi nejvyššími na trhu. Naopak běžný účet je v porovnání s konkurencí slabý: banka k němu nenabízí ani platební kartu (jejich start původně avizovala na konec roku 2020), ani mobilní aplikaci (v plánu byla na rok 2021) nebo okamžité platby.

Jak to s přípravou těchto služeb, které dnes patří ke standardům na trhu, aktuálně vypadá? „V letošním roce přejde Trinity Bank na špičkový švýcarský bankovní systém Temenos. Jde o nejlepší systém pro banky a jejich služby na světě. Díky tomu nabídneme klientům nejenom bankovní karty, ale i další moderní bankovní aplikace,“ říká mluvčí.

Komu patří Zdroj: Shutterstock „Netušili jsme, že Sberbank je ruská banka,“ říkali někteří její klienti. Nejen pro ně máme přehled majitelů. Kdo vlastní banky v Česku a které jsou opravdu české. Přehled

Trinity Bank od začátku roku 2019 navázala na družstevní záložnu Moravský peněžní ústav, která fungovala od roku 1996. V době získání bankovní licence měla přes 10 tisíc klientů, bilanční suma dosahovala 9,5 miliardy korun a vklady 7,4 miliardy.

Členové družstva po přeměně získali akcie banky, Trinity má kolem 9000 drobných českých akcionářů. Největší vliv mají zlínský podnikatel Radomír Lapčík a jím ovládané společnosti SAB Finance (obchodník na devizovém trhu), SAB Financial Investments a SAB Financial Group. V listopadu získali souhlas České národní banky k nabytí kvalifikované účasti, což znamená možnost překročení desetiprocentního podílu. „Například společnost SAB Finance prostřednictvím dceřiné společnosti SAB Financial Investments má majetkovou účast na Trinity Bank ve výši 10,21 %,“ říká k tomu šéf komunikace banky David Jirušek. Vlastnická struktura však zůstává nepřehledná a netransparentní, což mimo jiné kritizují i někteří menšinoví akcionáři.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem