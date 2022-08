V cizině teď můžete ušetřit desetinu. Banky mají akci

mBank a ČSOB vrátí klientům až desetinu částky, kterou v zahraničí zaplatí kartou. U obou akcí je potřeba splnit podmínky.

Akce mBank chce podpořit placení chytrým mobilem nebo hodinkami. Týká se tedy pouze plateb prostřednictvím Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay nebo Xiaomi Pay. Na klasické použití platební karty v plastové podobě se sleva nevztahuje.

Zájemci z řad dosavadních klientů mBank se musí předem přihlásit prostřednictvím formuláře na webu. Noví klienti se zapojí, když si založí běžný účet mKonto. Akce potrvá do registrace 12 tisíc účastníků nebo otevření 12 tisíc nových účtů, nejdéle však do 30. září.

Účastníkům akce pak mBank vrátí na účet 10 procent z výše plateb provedených mKartou Svět na terminálech kdekoliv v zahraničních „kamenných“ obchodech (mobilem nebo hodinkami). Platby přes internet se nepočítají. Samozřejmě: je tu strop. Maximální výše odměny za celou dobu trvání akce dělá dva tisíce korun. Banka ji připíše nejpozději do 60 dnů.

Podobou akci má do konce srpna také ČSOB. Vrátí na účet 10 procent z každé platby kartou v restauracích, fast foodech a barech kdekoliv v zahraničí. Celková odměna má strop 1000 korun, klientům přijde na účet během září. Nepočítají se platby přes internet (typicky dovážka jídla).

Akce ČSOB se týká debetních i kreditních karet (kromě podnikatelských), a to i v klasické plastové podobě. Účast vzniká automaticky poté, co se klient během srpna přihlásí do mobilního bankovnictví ČSOB Smart.

Jak banka pozná, že jste platili v restauraci, baru nebo fast-foodu? Rozhodující je MCC (Merchant Category Code), tedy mezinárodní kód označující hlavní oblast podnikání obchodníka: v této akci jde o 5812 (Restaurants), 5813 (Bars, Taverns, Lounges, Discos), 5814 (Fast Food Restaurants) a 5811 (Caterers).

Dodejme, že mKarta Svět od mBank patří dlouhodobě ke kurzově nejvýhodnějším mezi bankami, zatímco ČSOB k průměru trhu. Například letos 5. července účtovala mKarta jedno euro při platbě kartou za 24,867 Kč, klienty ČSOB vyšlo jedno euro na 25,389 Kč.

Pozor: Při využití „služby“ – DCC Dynamic Currency Conversion – je kurz výrazně vyšší, navíc se takové platby nepočítají do zmíněných slevových akcí. mBank se před dvěma lety stala první tuzemskou bankou, která nevýhodnou konverzi měn umožnila klientům jednoduše zablokovat. ČSOB podobnou ochranu klientů odmítá.

Drobné odměny za platbu kartou v cizině nabízejí i slevové programy Air Bank (Odměny) a České spořitelny (Moneyback). Po jejich aktivaci získá klient zpátky jedno procento – v praxi tedy zaplatí nižší kurzovou přirážku. Podmínky se u obou bank mírně liší: například u Air Bank trvá akce do konce roku, u ČS do konce srpna. Celkový strop odměny je 1000 korun.

Nejvýraznější odměnu za běžné nákupy v tuzemsku dává v srpnu Česká spořitelna: Kdo si v mobilní aplikaci George aktivuje slevu, dostane zpátky 15 % z plateb kartou v řetězcích Albert a Globus – v součtu maximálně 500 korun. (Psali jsme víc: Spořitelna dá 15% slevu na nákupy ve dvou řetězcích)

