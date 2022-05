Ztratil jsem kartu, co teď? Na kolik to přijde a kde si počkám

Když ztratíte platební kartu ke svému hlavnímu účtu, musíte jednat rychle, aby si s ní někdo mezitím neudělal hezký den. Velká část bank už dnes umožňuje dočasné zablokování karty, které vám umožní se po ní ještě pořádně podívat a když ji nakonec najdete, snadno ji zase zprovozníte.

Jakmile kartu zablokujete definitivně, nezbývá než si zažádat o novou. To je v několika bankách zdarma, jinde za to ale zaplatíte od 99 do 300 korun. Na kartu pak budete několik dnů čekat, než vám dorazí poštou. Velká část bank ale už vydává i virtuální karty, se kterými nemusíte čekat na plast: můžete si je nahrát do mobilu nebo třeba chytrých hodinek a bezkontaktně platit.

Karta se dá ztratit různě. Může vám ji někdo vzít, může vám vypadnout z kapsy. Autor tohoto textu o ni přišel v Německu, protože je zvyklý skoro všechno platit bezkontaktně. V Německu to ale taková samozřejmost není, takže když za jízdenky musel platit kartou zasunutou do terminálu, zůstala tam i poté, co už byly jízdenky vytištěné a použité.

Výsledkem byla blokace karty, vydání nové za 200 korun a skoro týden čekání na novou. Naštěstí za zhruba hodinu, než autor na ztrátu karty přišel, s ní nikdo neprovedl žádnou transakci. Pokud by ji někdo použil, je potřeba ji v bance reklamovat. Pravidla stanoví zákon o platebním styku: ukládá držiteli karty bez zbytečného odkladu oznámit bance její ztrátu, odcizení nebo zneužití.

Kdyby kartu mezitím někdo zneužil, podílel by se klient (do doby před zablokováním karty) spoluúčastí do ekvivalentu 50 eur, tedy zhruba 1250 korun. Zbytek by šel za bankou. Limit se týká všech transakcí: jak terminálů v obchodě, tak případně internetových transakcí, pokud by s kartou někdo zaplatil na e-shopu, který nemá dostatečné zabezpečení a nevyžaduje potvrzení platby například v bankovní aplikaci.

„Zákon ale zároveň taxativně vyjmenovává případy, kdy držitel karty nese celou ztrátu: jsou to případy, kdy způsobil ztrátu podvodným jednáním, úmyslně nebo z hrubé nedbalosti,“ říká Zuzana Filipová, mluvčí Moneta Money Bank.

„Pokud má klient podezření, že jeho platební kartu má někdo cizí, měl by ji nejprve hned zablokovat. Poté by nás měl kontaktovat, abychom prověřili, že z jeho účtu neodešla žádná neoprávněná neautorizovaná platba. Pokud neoprávněná neautorizovaná platba odešla, řešíme s klientem reklamaci,“ dodává Jana Pokorná, mluvčí Air Bank.

Co by vás při ztrátě karty čekalo ve vaší bance kromě případné reklamace? Napsali jsem to do tabulky.

Banka Cena za vydání nové karty Dočasné zablokování Virtuální karta Air Bank Zdarma Ano Ano Banka Creditas Zdarma Ano Ano Česká spořitelna 200 Kč Ano Ano ČSOB 300 Kč Ano Ano Equa bank 99 Kč Ano Ano Expobank Zdarma Ano Ano (jen Google Pay) Fio banka 99 Kč Ano Ne Hello bank Zdarma Ano Ano Komerční banka 200 Kč Ne Ne mBank 100 Kč Ano Ano Moneta 150 Kč Ano Ano Oberbank 300 Kč Ne Ne Raiffeisenbank 200 Kč Ne Ano UniCredit Bank 200 Kč (prémiové karty zdarma) Ano (přes pobočku nebo telefonního bankéře) Ne

Na pořád, nebo dočasně?

Co dělat, když zjistím, že nemám kartu? „Klienti si mohou ve svém mobilním i internetovém bankovnictví kartu jednoduše zamknout (tedy dočasně zablokovat), a když kartu najdou, mohou si ji zas online jednoduše odemknout a začít používat. Mohou nám také kdykoli zavolat na naši telefonní linku, která je pro tyto účely vyhrazená, a kde jim ve dne v noci rádi pomůžeme,“ odpovídá Pokorná z Air Bank.

Stejný postup mají ve všech bankách: když kartu ztratíte, zablokujete jí buď na infolince vaší banky nebo v přímém bankovnictví. „V případě ztráty karty není důvod čekat. Obratem kontaktujte svoji banku a ztrátu nahlaste,“ říká Petr Plocek, mluvčí UniCredit Bank.

Některé banky umožňují dočasnou blokaci jen na určitý čas (například Moneta na 30 dnů), v jiných je možná dočasná blokace neomezeně dlouho (například Fio). Pak jsou i banky, které dočasnou blokaci neumožňují vůbec. Jde o Komerční banku, Oberbank a Raiffeisenbank. „Dočasné blokace neprovádíme. Jakmile klient neměl kartu po nějaký čas pod kontrolou, nemůže mít jistotu, že nedošlo k odcizení údajů o kartě,“ vysvětluje Tereza Kaiseršotová, mluvčí Raiffeisenbank.

Trendem každopádně je, že dočasné blokace banky postupně umožňují. Nechávají na klientech, aby rozhodli, zda nalezená karta představuje při opětovném uvedení do provozu riziko pro jejich finance. Když někdo kartu najde doma například pod štosem časopisů, tak asi není důvod se obávat, že by si nějaký zloděj z ní opsal údaje, které by následně zneužil. Naopak když kartu ztratíte na veřejnosti a nějak se k vám vrátí, pak není dobré ji znovu zprovoznit. Nikdy nevíte, komu prošla pod rukama.

V mobilu hned, poštou za týden

Nová plastová karta by vám měla většinou dorazit zhruba do týdne. Zástupci bank nejčastěji mluví o pěti až deseti dnech. Některé banky nabízejí expresní dodání. Například ve Fio bance můžete mít do dvou dnů novou kartu doma– ovšem za příplatek 1000 korun. UniCredit si za to vezme 650 korun.

Novou kartu vám i při ztrátě nebo odcizení vydají zdarma v Air Bank, Bance Creditas, Expobank a v Hello bank. Jinde zaplatíte 99 (Equa, Fio) až 300 korun (ČSOB, Oberbank). Česká spořitelna v průběhu července změní ceník a zdraží vydání nové karty kvůli ztrátě z 200 na 400 korun v případech, kdy o kartu požádáte na pobočce nebo přes bankéře na telefonu. Za 200 korun zůstane žádost o novou kartu přes elektronické bankovnictví.

Být několik dnů bez karty často znamená být bez peněz. Může to být problém, pokud jste například v zahraničí sami. Když jste s někým, může za vás platit on a vy mu peníze posíláte na účet nebo si je přes něj vyberete z bankomatu. Dobrou záložní variantou jsou virtuální karty, které banky vydají většinou hned, jak o ně zažádáte – a během chvíle můžete platit bezkontaktně mobilem (pokud má NFC funkci) nebo chytrými hodinkami.

„Naši klienti nemusejí čekat na doručení karty v plastové podobě. Můžou si ji zdigitalizovat hned po zřízení účtu a začít okamžitě platit či vybírat z bankomatu mobilem nebo hodinkami. Plastová karta je přitom stále neaktivována a bezpečně na cestě,“ říká Kristýna Dolejšová, mluvčí mBank.

„Klient novou kartu vidí v mobilní aplikaci už druhý den, může si ji nahrát do Google Pay nebo Apple Pay a začít ji okamžitě používat pro platby u obchodníků nebo vybírat z bankomatu (pokud má bezkontaktní funkci – poznámka redakce). V mobilní aplikaci má klient i PIN. Dále je možné v aplikaci i zobrazit kompletní údaje karty, kdyby byly potřeba např. pro rezervaci hotelu,“ říká Zuzana Filipová, mluvčí Moneta Money Bank.

Tuto možnost zatím nemají klienti Fio banky, Komerční banky, Oberbank nebo UniCredit Bank, kde virtuální karty zatím nevydávají.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

