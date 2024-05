Alza se chystá na prodej léků. Na trhu už má silnou konkurenci

Internetový obchod Alza.cz v květnu získal podíl v lékárně Other Corp ze středočeských Zdic. Nově by tak do své nabídky mohl zařadit i volně prodejné léky, informoval server CzechCrunch.

Podle serveru Alza do veřejného rejstříku k 1. květnu založila notářský zápis, v němž informuje o zakoupení části obchodního závodu společnosti Other Corp, jehož předmětem podnikání je provoz lékárny.

„Za účelem rozšíření sortimentu došlo k zakoupení části obchodního závodu. Nicméně konkrétní strategii nebudeme komentovat, stejně jako případnou spolupráci s dalšími osobami. Téma zdraví dlouhodobě vnímáme jako zajímavou obchodní příležitost, a proto ho máme na webu a v aplikaci Alza.cz jako jednu z hlavních kategorií,“ uvedla pro CzechCrunch tisková mluvčí Alzy Eliška Čeřovská.

Alza na e-shopu už v tuto chvíli nabízí kategorii Zdraví, kde je možné zakoupit doplňky stravy, speciální výživu, dermokosmetiku nebo kontaktní čočky a elektrické zubní kartáčky.

Čeřovská ale doplnila, že pro rozšíření sekce a prodej volně dostupných léků potřebuje e-shop získat lékárenskou licenci. Nejde přitom o jednoduchý proces.

Alza by v případě realizace svého plánu měla v prodeji lékárenského zboží na českém trhu silnou konkurenci. V segementu volně prodejných léků v tuzemsku dominují lékárenské sítě Dr. Max a Benu nebo Pilulka. Ve spolupráci s Benu nabízí lékárenský sortiment online supermarket Rohlik.cz, konkurenční Košík.cz pak prodává zboží ze sítě Dr. Max.

redakce Peníze.CZ Jsme největší web o osobních financích v Česku. Přinášíme aktuality, praktické návody, kalkulačky a další přehledy. Do rodiny vydavatelství NextPage Media s námi patří i Finmag, Heroine a Footbal Club. Můžete nás sledovat... Další články autora.

