Zrušit zákaz prodeje o svátcích? Rozhodnou poslanci

| rubrika: Co se děje | 10. 4. 2024

Dvojice poslanců ODS – Pavel Staněk a Jan Bureš – navrhují zrušení zákazu prodeje o některých státních svátcích. Podle nich to zasahuje do práva svobodně podnikat a klade na podnikatele další, ne nezbytná omezení.

Vláda ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů dnes návrh ani nepodpořila, ale ani neodmítla – zaujala k němu „neutrální stanovisko”. V praxi to znamená, že nechá volnou ruku poslancům. Z těch vládních jsou dlouhodobě proti hlavně lidovci, naopak zrušení zákazu by podle předloňské ankety webu Peníze.cz podpořili přinejmenším někteří opoziční poslanci ANO, podporují ho také někteří členové TOP 09.

S návrhem na zrušení zákona souhlasí hlavně řada podnikatelských organizací. Zdůrazňují, že by si obchodníci měli určovat otevírací dobu sami.

„Neodůvodnitelné omezování svobody podnikatelů. Neobhajitelný státní paternalismus a snaha rozhodovat o tom, jak lidé mají nakládat se svým časem, stejně jako omezování možností zaměstnanců si přivydělat prací ve státní svátek. To jsou v kostce hlavní důvody, proč by měl být zákon zrušen,” říká tajemník Hospodářské komory Ladislav Minčič. Omezení považuje za poškozování jedné skupiny podnikatelů a zaměstnanců.

„Zaměstnanci pracují na směny. A každý svátek, kdy může být otevřeno, máme přetlak těch, kteří by rádi získali příplatek za práci ve svátek,” tvrdí Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v připomínkách k návrhu napsalo, že chápe záměr zákona uvést do souladu rodinný a pracovní život zaměstnanců, nicméně nynější předloha si podle úřadu zaslouží další diskuzi. Ministerstvo práce a sociálních věcí se vyslovilo proti rozšíření zákazu na všechny svátky.

Oproti tomu zastánci zákona argumentují i tím, že lidé mají mít právo být o svátcích s rodinou. Obchody by podle nich měly být zavřené o všech svátcích, tak jako třeba v Rakousku nebo Německu, kde je zavřeno nejen o svátcích, ale i v neděli.

„Aby si zaměstnanci v obchodech mohli odpočinout stejně jako ostatní, je naprosto legitimní požadavek. Stejně tak nefungují školy a školky, kam chodí děti těchto zaměstnanců, ale na to nikdo nemyslí,” argumentuje Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb.

S návrhem na zrušení zákona nesouhlasí ani Českomoravská konfederace odborových svazů. Podle ní je omezení prodeje i s ohledem na historickou tradici v sousedních státech naprosto běžné.

Odboráři vnímají argument, že se veřejnost neorientuje v tom, ve který svátek je otevřeno a kdy zavřeno. Přesto se podle odborářů jedná spíše o alibismus – převážná část společnosti si podle odborářů na uzavřené obchody už zvykla.

Zákon o prodejní době v Česku platí od října 2016. Jeho zavedení tehdy prosazovaly především odbory, které doteď žádají jeho rozšíření. Oproti tomu podnikatelské svazy ho opakovaně kritizují.

Výběr svátků, během nichž se nesmí ve velkých obchodech prodávat, je přitom vlastně náhodný. Šlo o kompromis. „Věděli jsme, že pokud budeme chtít všech dvanáct svátků, bylo by to neprůchodné,” řekla tehdy Renáta Burianová, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu. Podobně to vysvětlovala i skupina senátorů vedená Františkem Bublanem, která návrh prosadila.

Řada lidí si stále nepamatuje, pro které svátky zákaz prodeje platí a pro které ne. Jak to tedy je? Prodejny s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních musí mít v praxi zavřeno na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října a 25. a 26. prosince. Na Štědrý den mohou otevřít jen do poledne.

Výjimku ze zákazu mají menší obchody, tedy ty s prodejní plochou nepřesahující 200 metrů čtverečních. Dále prodejny na železničních či autobusových nádražích a letištích bez ohledu na velikost prodejní plochy, čerpací stanice, pojízdné prodejny, lékárny a prodejny ve zdravotnických zařízeních. Zákaz neplatí ani v době, kdy je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. Poslanci navíc v roce 2019 schválili výjimku i pro velkoobchody. Bez ohledu na velikost a umístění naopak musí mít zavřeno zastavárny, obchody s použitým zbožím nebo výkupny odpadů. Dodržování zákazu prodeje o svátcích kontroluje Česká obchodní inspekce. Za jeho porušení hrozí prodejcům pokuta až milion korun.

