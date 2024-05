Od příštího roku by se v Bulharsko mělo platit společnou evropskou měnou. Podobu bulharských euromincí teď schválila Rada Evropské unie. Takzvaná národní strana euromincí vychází z... celý článek

14. 1. 2024 | Gabriel Pleska | 2 komentáře

Před dvaceti lety jsme se zavázali, že jednou přijmeme euro. A ať to bude napřesrok nebo za deset let, je potřeba být připravený. Co byste nejradši viděli na české eurominci?