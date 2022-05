Banky ruší další pobočky. Optimalizace mění i pracovní dobu

Co se děje

Tuzemské banky během loňského roku zrušily 85 poboček. Jejich celkový počet ke konci prosince klesl na 1596, ukazuje statistika České národní banky. Je to ale méně než v roce 2020, kdy skončilo přes 200 poboček.

„Optimalizace“ pobočkové sítě byla loni tématem hlavně ve velkých bankách, které jich stále mají několikanásobně víc než jejich menší konkurenti. Banky se podle svých zástupců zbavují především málo využívaných poboček v menších městech, ale i některých ve velkých městech – typicky jde o obchodní místa, která jsou blízko sebe a jejich návštěvnost je nízká.

Menší hráči své pobočkové sítě sice nijak výrazně neomezovali, nicméně expanze obchodních míst z předchozích let už skončila.

Poboček ubývá hlavně kvůli měnícímu se chování klientů. Stále víc lidí si zařizuje služby online přes počítač nebo chytrý mobil, čím dál méně proto potřebují navštěvovat kamennou pobočku.

KB startuje další kolo

Nejvíc – 22 poboček – loni ubylo v síti České spořitelny. Na konci loňského roku jich provozovala 416. V porovnání s rokem 2020 přesto spořitelna v rušení poboček přibrzdila – tehdy jich zrušila 45. Ještě před pěti lety – ke konci roku 2017 – provozovala 517 poboček. I přesto mají klienti České spořitelny nadále k dispozici dvojnásobně větší síť než klienti dalších dvou největších bank, tedy klienti Komerční banky a ČSOB.

Skupina ČSOB se loni rozhodla zrušit 29 samostatných poboček Hypoteční banky a postupně je začlenila do dosavadní sítě pod hlavičkou banky ČSOB. Ta koncem loňského roku nabízela 208 poboček – meziročně o pět méně.

Komerční banka měla ke konci loňského roku 242 poboček, což je po spořitelně nejvíc. Během roku 2021 se jejich počet nesnížil. Už během letošního prvního čtvrtletí se však rozhodla zrušit další významný počet poboček.

„K 1. dubnu jsme uzavřeli 25 poboček,“ říká mluvčí Michal Teubner. Zároveň nevyloučil, že do konce letošního roku dojde k zavření dalších poboček. Ještě loni na podzim představitelé Komerční banky uváděli, že její strategie do roku 2025 předpokládá udržet počet poboček zhruba na úrovni 240.

Komerční banka sáhla k razantnímu zavírání poboček už v roce 2020, kdy se v reakci na změnu chování klientů a koronavirová omezení rozhodla urychlit tříletý plán na redukci pobočkové sítě a zavřela jich zhruba stovku.

K významnějšímu rušení poboček loni přistoupila i Raiffeisenbank. Koncem loňského prosince jich provozovala 106 – o třináct méně než před rokem.

Moneta Money Bank během roku 2021 uzavřela pět poboček, zatímco v předchozích čtyřech letech rušila dvacet poboček ročně. Na konci loňského roku tak Moneta měla 154 poboček – jde o čtvrtou nejrozsáhlejší síť po České spořitelně, Komerční bance a ČSOB.

Pětkou na trhu podle počtu poboček byla na konci roku UniCredit Bank – provozovala jich 121, což je o pět méně než před rokem.

Menší banky loni ponechaly své pobočkové sítě prakticky beze změny. To zároveň znamená, že se zastavilo jejich rozšiřování.

Počty poboček bank pro drobné klienty ke konci roku: 2021 2020 2019 2018 2017 ČS 416 438 483 501 517 KB 242 242 343 365 387 ČSOB 208 213 225 235 270 Moneta 154 159 179 202 227 UniCredit 121 126 126 128 130 Raiffeisen 106 119 128 128 124 Fio 86 85 85 84 79 Equa 39 40 41 37 37 Creditas 37 35 35 21 16 Air Bank 32 34 35 35 35 mBank 31 32 29 23 23 Oberbank 21 20 20 21 21 Trinity 4 3 3 - - Expobank 1 1 1 2 3 Zdroj: jednotlivé banky a Peníze.cz

„Air Bank na konci roku 2021 měla 32 poboček. Meziročně je to o dvě méně: uzavřeli jsme pobočky na pražské Floře a v Uherském Hradišti, kde jsme měli dlouhodobě příliš nízkou návštěvnost. Na tom se pravděpodobně podepsaly i dva covidové roky, během nichž si klienti kvůli všem uzavírkám a karanténám potvrdili, že u nás opravdu naprostou většinu věcí mohou vyřídit online,“ říká mluvčí Jana Pokorná.

Anketa Jak často chodíte na pobočku? Jsem nervózní každý den, kdy tam nejsem. Párkrát za měsíc. Asi jednou za čtvrt roku. Jednou, možná dvakrát za rok. Ještě tam trefím, až někdy budu muset. Už nikdy.

Počet poboček prakticky neměnila ani Fio banka, která koncem loňského roku provozovala 86 standardních poboček a tři specializovaná hypoteční centra. „V roce 2021 jsme otevřeli jednu novou pobočku na Mělníku a hypoteční centrum v Ostravě,“ upřesňuje mluvčí Jakub Heřmánek.

mBank ke konci loňského roku provozovala 31 obchodních míst – stejně jako před rokem. „Naše formáty pobočkové sítě a umístění však průběžně aktualizujeme podle místních specifik, klientských potřeb a obchodních možností,“ říká Tomáš Reytt, ředitel prodeje a distribuce.

Většina nových bank, která vstupovala na trh v minulém desetiletí, sázela na online obsluhu s minimem poboček. K výjimkám patřila Creditas: v době získání bankovní licence (rok 2016) měla jako družstevní záložna 14 poboček, nyní jich má 37.

„Loni jsme tři nové pobočky otevřeli a jednu zavřeli. V současné době ji už neplánujeme rozšiřovat,“ řekl šéf Banky Creditas Vladimír Hořejší v březnovém rozhovoru pro Peníze.cz. „Z našich čísel v letošním roce sice vidíme, že více než 60 procent nových klientů si účet v Creditas otevřelo prostřednictvím internetového nebo mobilního bankovnictví, zároveň ale vnímáme, že pro velkou část klientů – i těch, kteří jsou zběhlí v digitálním prostředí – jsou pobočky důležité. Typicky při zjišťování informací souvisejících s hypotékou nebo s investováním. Ten pocit, že se o tom může přijít poradit na pobočku, je pro ně velmi důležitý,“ vysvětloval Hořejší.

Víc už jich nebude

Pro letošní rok sice většina bank nehlásí výraznější omezování pobočkové sítě, přesto připouštějí, že počet poboček bude dál klesat.

Vývoj počtu bankovních míst Ke konci roku Počet 2008 1994 2009 2000 2010 1993 2011 2053 2012 2102 2013 2227 2014 2216 2015 2165 2016 2046 2017 1945 2018 1955 2019 1898 2020 1681 2021 1596 Zdroj: ČNB

„Předpokládáme, že počet poboček České spořitelny se v dalších letech ustálí okolo hranice 400. Naší strategií je být nadále nejdostupnější bankou na trhu po celé ČR. Letos tak dojde maximálně k uzavření jednotek poboček, zároveň ale chystáme otevřít i úplně novou pobočku na místě, kde předtím nebyla,“ říká mluvčí Lukáš Kropík.

Digitálně? Neumíme. Zdroj: Shutterstock Skoro každá chce být digitálním lídrem. Když ale přijde na rušení účtu, najednou je elektronické bankovnictví k ničemu. Nezměnily to ani dva roky s covidem. Musíte na pobočku. Banky dál komplikují rušení účtu

ČSOB „průběžně vyhodnocuje situaci na trhu“, ale plošné uzavírání prý neplánuje. „Rozhodujeme se podle zájmu klientů a podle ekonomické stránky. Celkově se snažíme zajistit dostupnost našich poboček v dojezdové vzdálenosti a pokrýt území republiky optimálně tak, aby klienti vždy měli v blízkosti pobočku s odpovídajícími službami. Spoléháme také na technologie. Z naší pobočky není problém se spojit se specialistou v jiné pobočce prostřednictvím video callu a probrat případně komplikovanější věci na dálku. Také spolupracujeme s Českou poštou a díky tomu mohou naši klienti některé služby, například hotovostní, provádět i na přepážkách České pošty,“ připomíná mluvčí Patrik Madle.

Celkový počet poboček klesne i kvůli chystanému přechodu klientů Equa bank do Raiffeisenbank, k němuž má v praxi dojít do konce letošního roku. Při fúzích se banky zbavují „duplicitních“ poboček, které jsou na podobných místech. Equa jich měla ke konci loňského roku 39 především ve větších městech. Ohledně dalšího postupu však Raiffeisenbank zatím není moc konkrétní. „Po dokončení fúze s Equa bank budeme mít na koci roku 2022 více poboček než v roce minulém. Počet poboček však neustále optimalizujeme, jejich finální počet pro konec letošního roku tak zatím neznáme,“ říká Tereza Kaiseršotová, mluvčí Raiffeisenbank.

O rozsahu uzavírání poboček po chystaném spojení Monety s Air Bank nechce spekulovat ani mluvčí Monety Zuzana Filipová. „Toto je velmi předčasná úvaha. V tuto chvíli stále čekáme na regulatorní souhlasy k akvizici jako takové. Teprve poté bude spuštěn dvoukolový proces úpisu akcií a následně pak dojde k faktické transakci. V obecné rovině se ale dá říci, že spojením vytvoříme třetí největší banku na tuzemském trhu s 2,5 miliony klientů, kde bude mít silná pobočková síť zcela určitě své místo,“ odpovídá Filipová.

Sberbank, která letos na jaře přišla o licenci, provozovala 25 poboček. Zatím není jasné, kdo převezme její klienty s hypotékami a dalšími úvěry, a jak se mu potom do jeho sítě bude hodit dosavadní rozmístění poboček.

Po třetí hodině zavřeno

Banky si uvědomují, že pobočky jsou pro některé klienty a služby stále důležité. Další velké rušení poboček by bankám mohlo zhoršit nejen pověst, ale i šance získat klienty pro nové hypotéky, spotřebitelské úvěry, investice či jiné produkty. Řešením může být zachování pobočky, současně se však zkrátí provozní doba.

Komu patří Zdroj: Shutterstock „Netušili jsme, že Sberbank je ruská banka,“ říkají teď někteří její klienti. Nejen pro ně máme přehled majitelů. Kdo vlastní banky v Česku a které jsou opravdu české. Přehled

ČSOB letos v pilotním provozu zkouší několik poboček, které nebudou otevřené každý pracovní den. Tyto pobočky, které nazývá expoziturami, mají mít otevřeno tři nebo čtyři dny v týdnu pro běžný provoz. Ve zbylých všedních dnech budou k dispozici jen předem objednaným klientům.

Česká spořitelna chce koncem letošního léta rozšířit službu videobankéře – online poradenství má fungovat sedm dní v týdnu v čase od osmi ráno do desíti večer. Vyjde tak vstříc lidem, kteří se v běžné provozní době nedostanou na pobočku – ta mají až na výjimky otevřeno v pracovní dny od 9 do 16 hodin, v obchodních centrech i během víkendu zpravidla od 9 do 19 hodin.

„V Komerční bance mají od loňska pobočky ve vybraných dnech rozšířenou pracovní dobu od osmi hodin, respektive do 18 hodin,“ připomíná mluvčí Michal Teubner. Většinu dnů ale mají pobočky – i v centru krajských měst – otevřeno jen od 9 do 17 hodin. V pátek sice otevírají v osm, ale zavírají už ve tři odpoledne. Hodinu z každého dne ještě ukrojí polední přestávka.

„Vnímáme spíše poptávku po delší otevírací době a snažíme se tomu přizpůsobit,“ tvrdí mluvčí Monety Zuzana Filipová. „V některé dny máme otevřeno do 18 hodin, na některých místech naopak například v pátek zavíráme už v 15 hodin,“ upřesňuje.

Mezinárodní skupina Banco Santander na jaře oznámila, že v „reakci na měnící se zvyky zákazníků“ zkrátí otevírací dobu: všechna její obchodní místa ve Velké Británii (s výjimkou čtyř) budou mít od 18. července otevřeno ve všední den jen do 15. hodiny namísto dosavadních 16:30. V sobotu pak dvě třetiny poboček zavře ve 12:30, zatímco nyní je to v 16 hodin. Předem sjednané schůzky s klienty však banka plánuje zajistit i mimo otevírací dobu. Počet zákazníků, využívajících její pobočky, klesl během dvou let před pandemií o 33 procent, v roce 2020 o 50 procent a loni o 12 procent. Santader v Británii provozuje přes 450 poboček, loni se rozhodla uzavřít 111.

Proti trendu jde od svého vzniku Air Bank. Její pobočky bývají otevřené každý pracovní den – včetně pátku – přinejmenším od 8 do 18 hodin. Pobočky v obchodních centrech bývají otevřené i o víkendu, a to až do 20. nebo 21. hodiny.

Olga Skalková O bankách a finančních institucích píše od 90. let. Byla součástí ekonomického týmu Hospodářských novin, psala i na weby iHNed.cz a Aktuálně.cz. Teď píše externě pro Peníze.cz a speciální přílohy HN. Ráda tráví čas s rodinou... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem